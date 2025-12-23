A Fradi máris lemaradhat az egyik legfőbb kiszemeltjéről, ugyanis a híre szerint a címvédő szívesen látta volna a soraiban a jelenleg kölcsönben Győrben játszó magyar utánpótlás-válogatott focistát, Csinger Márkot.

A DAC nem adja el Csinger Márkot a Fradinak

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Csinger Márk nem megy a Fradiba?

Jan Van Daele az M1 aktuális csatornának elmondta, hogy

a 22 éves Csinger a DAC kötelékébe tartozik, és mielőtt elment volna Győrbe, 2028-ig szerződést hosszabbítottak vele.

Mindig arról beszéltünk vele és az ügynökével, hogy külföld, a nemzetközi kupaszereplés a cél számára. Nekünk fontosabb, hogy jó idényt zárjon Győrben, utána meglátjuk, mi lesz. Szerintem a következő időszak nem arról fog szólni, hogy eladjuk a Ferencvárosnak

- fogalmazott.

Jan Van Daele elmondta azt is, a legnagyobb célja, hogy egyben tartsa a keretet a télen, szerinte jó egyveleget alkotnak a fiatal és a tapasztaltabb játékosok.

Egy ponttal szereztünk kevesebbet a listavezető Slovannál, de hárommal többet a harmadik Trnavánál. A szezon elején aláírtam volna a mostani állást, de persze, jobb is lehetett volna,

még tudunk fejlődni. Az utóbbi öt-hat fordulóban megmutattuk, jó úton haladunk" – mondta a dunaszerdahelyiek ügyvezető igazgatója, aki úgy véli, minden adott ahhoz, hogy sikeresek legyenek és küzdjenek a bajnoki címért.