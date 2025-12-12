Csütörtökön az Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában a Fradi hazai pályán hátrányból fordítva győzte le 2-1-re a skót Rangers csapatát. Ezzel a győzelemmel a zöld-fehérek már teljesítették a legfontosabb célkitűzésüket: már biztos, hogy a ligaszakasz lezárulta után is érdekelt lesz a folytatásban a Ferencváros.

Robbie Keane és a Fradi szenzációsan szerepel az Európa-ligában

Fotó: Polyák Attila

Veretlen a Fradi az Európa-ligában

A Ferencváros a hat forduló során összesen 14 pontot szerzett. Egy évvel korábban a csütörtökön legyőzött ellenfél éppen ennyi ponttal végzett a ligaszakasz után a 8. helyen, rájátszás nélkül bejutva a nyolcaddöntőbe. Az szinte biztos, hogy ennyi pont ebben az idényben nem lesz elég a legjobb nyolc közé kerüléshez, de a Fradinál nem is ennyivel számolnak...

A magyar bajnok a spanyol Betis és a német Freiburg mellett továbbra is a három veretlen csapat egyike, ami egy 36 csapatos, top ligás együttesekkel teli mezőnyben óriási dolog. Hat játéknap után olyan sztárcsapatok vannak a tabellán a Fradi mögött, mint a német Vfb Stuttgart, az olasz AS Roma és Bologna, a portugál FC Porto, vagy a mindössze 3 pontot összegereblyéző holland Feyenoord.

A Fradi két utolsó alapszakaszbeli ellenfele közül az angol Nottingham Forest 11 ponttal a 11., míg a görög Panathinaikosz 10 ponttal a 15. helyen áll. Utóbbit 2026. január 22-én fogadja a Ferencváros a Groupama Arénában, míg előbbivel január 29-én mérkőzik meg idegenben.

A Theanalyst.com számításai, a várható gólok mennyiségét mutató xG-hez hasonló mérőszám, nevezzük xP-nek, azaz elvárt pontoknak alapján a Fradinak 16,47 pontot és 7. helyet jósolnak a ligaszakasz végére.