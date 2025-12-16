A Fradi játékosai Robbie Keane vezetőedzővel is kiegészülve ismét összefogtak és rengeteg ajándékkal megpakolva, valamint a lenti fotók alapján az ünnepi hangulathoz illő egyenpulóverekben, indultak el a gyermekkórházakba. Ahogy a lenti kis galéria is mutatja, a csapat mindent megtett azért, hogy mosolyt csaljon a gyerekek arcára.

A Fradi kiváló játékosa, Tóth Alex is részt vett az akcióban

Fotó: Ferencvárosi Torna Club

A Fradi izgalmas utolsó forduló elé néz

A labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójában a címvédő Ferencváros hazai pályán kapott ki a Debrecentől, míg a Győr nyerni tudott Nyíregyházán, a kupagyőztes Paks pedig az újonc Kazincbarcika otthonából hozta el a három pontot. A téli szezon zárása előtt egy fordulóval az ETO a Fradit megelőzve a tabella élére állt, az utolsó 2025-ös játéknapon pedig óriási izgalmakra számíthatunk, ugyanis négy csapatnak is megvan az esélye arra, hogy a tabella élén teleljen (DVSC, Fradi, ETO és Paks).

A 18., utolsó őszi fordulóra december 19-21. között kerül sor, utána jön a téli szünet az NB I-ben.