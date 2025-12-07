A bajnoki címvédő Fradi hét közben megnyerte Kisvárdán az 5. fordulóból elhalasztott mérkőzését, ezzel Robbie Keane együttese közel négy hónap után ismét a tabella élére állt a Fizz Ligában. A fővárosi csapat győzelmi kényszerben lépett pályára, ugyanis vasárnap az ETO könnyed győzelmet aratott az újon Kazincbarcika felett, ezzel Borbély Balázs együttese ideiglenesen átvette a vezetést a bajnokságban.
A Fradi ellenfele ezúttal is a Kisvárda volt, csak ezúttal Révész Attila együttese látogatott a Groupama Arénába.
A Fradi a régi időket idézve rohanta le a Kisvárdát
A csütörtöki Kisvárdán játszott mérkőzésen a 47-szeres válogatott Dibusz Dénes egy ujjsérülés miatt nem védhetett a Fradiban, és a vasárnapi találkozóra sem épült fel, így ezúttal is Gróf Dávid nevével kezdődött a zöld-fehér csapat összeállítása. A Fradi jövő csütörtökön a skót Glasgow Rangers csapatát fogadja az Európa-ligában, ennek ellenére Robbie Keane nagyon komolyan vette a mérkőzést, az alapcsapatából Tóth Alexet és Gavriel Kanikovszkit ültette kispadra.
A Fradi játékosai egy gyönyörű retró mezben vonultak ki a pályára, tisztelegve ezzel a klub labdarúgó szakosztályának 125. évfordulója alkalmából.
A zöld-fehérek jól is kezdték a meccset, azonnal nekirontottak a vendégeknek, és a nyolcadik percben majdnem meg is szerezték a vezetést, de Kristoffer Zachariassen ziccerét Popovics Ilija óriási bravúrral védeni tudta. Másfél perccel később újabb hatalmas bravúrt mutatott be a Kisvárda kapusa, ezúttal a ziccerbe kerülő Bamidele Yusuf bal alsóba tartó lövését sikerült kisprágáznia.
A 11. percben aztán már Popovics sem tudta megmenti a Kisvárdát. Cebrail Makreckis szerzett labdát a tizenhatos oldalánál, betört a büntetőterületen belülre, majd egy szép cselt követően Nagy Barnabás elé tálalt, aki 11 méterről védhetetlen gólt lőtt a bal alsóba (1-0).
- A 25 éves Nagy Barnabásnak az öt gólpassza mellett ez volt a második gólja a Fradiban az idei NB I-es szezonban.
A vezetést megszerzése után a fővárosi csapat fokozta a tempót, a 20. percben pedig tizenegyeshez jutott. Egy bal oldali szöglet után Varga Barnabás került a földre, Bogár Gergő játékvezető pedig habozás nélkül a büntetőpontra mutatott. A labda mögé ezúttal is Ötvös Bence állt oda, aki nagyon higgadtan a jobb alsóba gurított a helyén maradó Popovics mellett (2-0).
A Ferencváros az idei szezonban nem brillírozott a hazai NB I-es meccseken, most azonban Robbie Keane csapata nagyon elkapta a fonalat, a 26. perc elején pedig el is döntötte a meccset. Bamidele Yusuf választotta el a labdától Aleksandar Jovicicet, majd egyedül törhetett kapura, és 14 méterről higgadtan tekert a kapu jobb oldalába (3-0).
A folytatásban is a Fradi akarata érvényesült, azonban a bajnoki címvédő újabb ziccert nem tudott kidolgozni, így végül háromgólos előnnyel mehetett a szünetre.
Révész Attila, a Kisvárda edzője a szünetben megpróbált belenyúlni a meccsbe és kettőt cserélt. Medgyes Sinan helyére Körmendi Kevin érkezett, Aleksandar Jovicicet pedig Lippai Tibor váltotta a szabolcsi gárdában.
A második félidőben a Fradi már nem futballozott annyira intenzíven, de a Kisvárda semmiféle veszélyt nem jelentett a fővárosi csapat kapujára, így Robbie Keane együttese megtehette, hogy tartalékol a csütörtök El-meccsre. A 71. percben a Fradi edzője le is hozta három kulcsjátékosát, Ibrahim Cissé, Varga Barnabás és Bamidele Yusuf és elhagyta a játékteret.
A második játékrész első igazán nagy helyzetére egészen a 85. percig kellett várni. Ekkor a csereként beállt Alekszandar Pesics 17 méterről megcélozta a jobb felső sarkot, de a Kisvárda kapusa egy remek vetődéssel a felső lécre tornázta a labdát.
A hajrában már egyik csapatnak sem volt komoly helyzete, a fradistáknak viszont így is volt mit ünnepelniük, ugyanis Robbie Keane pályára küldte a 19 éves Lakatos Csongort, akinek ez volt az első mérkőzése a Ferencváros felnőtt csapatában.
A zöld-fehérek végül könnyen, háromgólos győzelmet arattak, ezzel pedig a Győrt megelőzve ismét a tabella élére álltak. A Kisvárda a legutóbbi öt meccséből négyet elveszített, de így is a hatodik helyen áll az NB I-ben.
Fizz Liga, 16. forduló:
Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good 3-0 (3-0)
Groupama Aréna, 7057 néző, v.: Bogár
Ferencvárosi TC: Gróf - Cissé (Romao, 71.), Raemaekers, Szalai G. (Lakatos, 85.) - Makreckis, Ötvös, Levi, Zachariassen (Madarász, 63.), Nagy B. - Varga B. (Pesic, 71.), Yusuf (Joseph, 71.)
Kisvárda Master Good: Popovics - Cipetic, Jovicic (Lippai, a szünetben), Chlumecky, Medgyes (Körmendi, a szünetben) - Melnyik, Popoola (Szőr, 61.) - Nagy K., Bíró, Matanovic (Pintér, 69.) - Novothny (Jordanov, 61.)
gólszerzők: Nagy B. (11.), Ötvös (21., 11-esből), Yusuf (26.)
sárga lap: Novothny (13.), Nagy K. (75.), Cipetic (90.)
