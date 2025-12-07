A bajnoki címvédő Fradi hét közben megnyerte Kisvárdán az 5. fordulóból elhalasztott mérkőzését, ezzel Robbie Keane együttese közel négy hónap után ismét a tabella élére állt a Fizz Ligában. A fővárosi csapat győzelmi kényszerben lépett pályára, ugyanis vasárnap az ETO könnyed győzelmet aratott az újon Kazincbarcika felett, ezzel Borbély Balázs együttese ideiglenesen átvette a vezetést a bajnokságban.

Ötvös Bence 11-esével nyert a Fradi Kisvárdán

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A Fradi ellenfele ezúttal is a Kisvárda volt, csak ezúttal Révész Attila együttese látogatott a Groupama Arénába.

A Fradi a régi időket idézve rohanta le a Kisvárdát

A csütörtöki Kisvárdán játszott mérkőzésen a 47-szeres válogatott Dibusz Dénes egy ujjsérülés miatt nem védhetett a Fradiban, és a vasárnapi találkozóra sem épült fel, így ezúttal is Gróf Dávid nevével kezdődött a zöld-fehér csapat összeállítása. A Fradi jövő csütörtökön a skót Glasgow Rangers csapatát fogadja az Európa-ligában, ennek ellenére Robbie Keane nagyon komolyan vette a mérkőzést, az alapcsapatából Tóth Alexet és Gavriel Kanikovszkit ültette kispadra.

A Fradi játékosai egy gyönyörű retró mezben vonultak ki a pályára, tisztelegve ezzel a klub labdarúgó szakosztályának 125. évfordulója alkalmából.

A zöld-fehérek jól is kezdték a meccset, azonnal nekirontottak a vendégeknek, és a nyolcadik percben majdnem meg is szerezték a vezetést, de Kristoffer Zachariassen ziccerét Popovics Ilija óriási bravúrral védeni tudta. Másfél perccel később újabb hatalmas bravúrt mutatott be a Kisvárda kapusa, ezúttal a ziccerbe kerülő Bamidele Yusuf bal alsóba tartó lövését sikerült kisprágáznia.

A 11. percben aztán már Popovics sem tudta megmenti a Kisvárdát. Cebrail Makreckis szerzett labdát a tizenhatos oldalánál, betört a büntetőterületen belülre, majd egy szép cselt követően Nagy Barnabás elé tálalt, aki 11 méterről védhetetlen gólt lőtt a bal alsóba (1-0).

A 25 éves Nagy Barnabásnak az öt gólpassza mellett ez volt a második gólja a Fradiban az idei NB I-es szezonban.

A vezetést megszerzése után a fővárosi csapat fokozta a tempót, a 20. percben pedig tizenegyeshez jutott. Egy bal oldali szöglet után Varga Barnabás került a földre, Bogár Gergő játékvezető pedig habozás nélkül a büntetőpontra mutatott. A labda mögé ezúttal is Ötvös Bence állt oda, aki nagyon higgadtan a jobb alsóba gurított a helyén maradó Popovics mellett (2-0).