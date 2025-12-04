A meccs előtt Robbie Keane, a Fradi edzője Dibusz Dénes kimaradásával viccelődött, riporteri kérdésre elmondta, azért maradt ki, mert „fáradt”. Az ír edző hamar elmondta, csak viccelt, a Fradi kapitányának ujjsérülése van. Keane ezzel a poénnal arra utalt vissza, hogy hétvégén elmondása szerint Varga Barnabás fáradtság miatt nem vállalta a játékot.
Visszatér a Fradi kapujába Gróf Dávid
Dibusz Dénes hiányzásával Gróf Dávid kapott lehetőséget a Fradi kapujában, ami azért érdekes, mert Gróf azóta nem volt a kapuban, hogy az Újpest ellen összebalhézott egy labdaszedővel. A zöld-fehérek kapusa fellökött egy labdaszedőt, amiért piros meccset, majd eltiltást is kapott.
A Fradi a Gróf – Cissé, Raemaekers, Szalai – Cadu, Tóth Alex, Keita, Kanichowsky, O'Dowda – Varga Barnabás, Gruber tizeneggyel kezdett, így Varga újra ott volt a Fradi kezdőjében.
Videón Robbie Keane viccelődése:
