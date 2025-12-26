Live
Rendkívüli

Fordulat a béketerv kapcsán, olyasmi derült ki, ami mindent megváltoztathat

A hazai bajnokság csapatai téli pihenőjüket töltik, de ettől még az élet nem áll meg. A Fradi például karácsony második napján egy nem akármilyen ajándékkal lepte meg a szimpatizánsait.

A Fradi illetékesei a csapat hivatalos Facebook-oldalán egy csokorra való nemzetközi góllal lepték meg a szurkolókat, ugyanis egy videóban összefoglalták az összes, UEFA kupasorozatban lőtt gólt, amelyet a rekord magyar bajnok a 2025/2026-os kiírásban szerzett. Azaz a Bajnokok Ligája selejtezőktől kezdve az Európa-liga alapszakaszig bezárólag, ahol hat forduló után még mindig veretlenek a zöld-fehérek, jelenleg egyenesági továbbjutást érő helyen az El-ben.

A Fradi játékosaiból hiányzott az intenzitás a Loki elleni meccsen
A Fradi a második helyen áll a bajnokságban
Fotó: Illyés Tibor/MTI

A Fradi remekel az Európa-ligában

A nemzetközi vizek mellett ráadásul őrülten izgalmasnak ígérkezik a labdarúgó NB I tavaszi idénye. A Puskás Akadémia elleni győzelmével az ETO FC Győr várja az élről a tavaszi kezdést, igaz, csak egy ponttal előzi a második Ferencvárost, amely mögött szintén egy ponttal lemaradva a Paksi FC áll a tabella harmadik helyén (35-34-33, így áll pontügyileg az első három a Fizz Ligában).

 

