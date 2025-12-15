A szezon kezdete előtt a Ferencváros klubházában biztosan aláírták volna azt a forgatókönyvet, hogy a csapat remekel majd az európai kupaporondon, az NB I-ben pedig lőtávolban marad a listavezető mögött, tavasszal meg akkor „robbant” amikor a legnagyobb szükség van rá.

A felvázolt forgatókönyv korántsem ismeretlen a fradistáknak, hiszen a legutóbbi két idényben sem telelt az élen a fővárosi csapat.

A 2023/24-es szezonban a Paks elképesztő őszt produkált, Bognár György csapata a 16. fordulóban hazai pályán 3-2-re legyőzte a Fradit, ezzel a tolnai csapat egy meccsel a vége előtt bebiztosította őszi elsőségét az akkor még OTP Bank Liga néven futó NB I-ben.

Bognár György azonban tisztában volt az erőviszonyokkal, a Paks edzője nem értékelte túl csapata teljesítményét.

A céljaink nem változtak, mindig a következő mérkőzésre koncentrálunk. Ezzel a győzelemmel bennmaradtunk. Hát 34 ponttal már csak benn lehet maradni az élvonalban, nem igaz?”

– mondta az Origónak a Paks edzője, aki hangsúlyozta, hogy az öltözőben sem került szóba, hogy a Paks vezeti a bajnokságot.

Bognár György csapata próbálja megnehezíteni a Fradi dolgát

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Ezt követően a tavaszi szezonban a Paks kipukkadt, a Fradi megrázta magát, és végül 16 pont előnnyel diadalmaskodott a bajnokságban.

Az előző szezonban szintén hasonló volt a forgatókönyv. A Puskás Akadémia a 17. fordulóban négypontosra növelte az előnyét a címvédő és két meccsel kevesebbet játszó Ferencváros előtt, így a téli szünetet az élen töltötte. Miután a Fradi lejátszotta két elhalasztott mérkőzését, pontszámban beérte a felcsúti csapatot, tavasszal pedig egy nagy hajrát követően megnyerte fennállása 36. bajnoki címét.