A címvédő Fradi sorozatban hét bajnoki címnél jár az NB I-ben, és a 2025/26-os szezonban is megvan minden esélye a címvédésre. Azonban könnyen lehet, hogy Robbie Keane együttese idén sem fog a tabella élén telelni a magyar bajnokságban.
A Ferencváros az utóbbi években többnyire könnyedén nyerte a magyar bajnokságot, azonban a fővárosi csapat az európai kupaküzdelmekkel járó kettős terhelés miatt az őszi szezonban hajlamos volt szórni a pontokat.
Veszélyben a Fradi bajnoki címe?
A kérdésfelvetés egyelőre erős, de azért a zöld-fehérek őszi bajnoki címére nem fogadnánk. A IX. kerületieknek azonban szenzációs őszük van, hiszen hat forduló után még veretlenek az Európa-ligában, és már bebiztosították helyüket a sorozat egyenes kieséses szakaszában.
A szezon kezdete előtt a Ferencváros klubházában biztosan aláírták volna azt a forgatókönyvet, hogy a csapat remekel majd az európai kupaporondon, az NB I-ben pedig lőtávolban marad a listavezető mögött, tavasszal meg akkor „robbant” amikor a legnagyobb szükség van rá.
A felvázolt forgatókönyv korántsem ismeretlen a fradistáknak, hiszen a legutóbbi két idényben sem telelt az élen a fővárosi csapat.
A 2023/24-es szezonban a Paks elképesztő őszt produkált, Bognár György csapata a 16. fordulóban hazai pályán 3-2-re legyőzte a Fradit, ezzel a tolnai csapat egy meccsel a vége előtt bebiztosította őszi elsőségét az akkor még OTP Bank Liga néven futó NB I-ben.
Bognár György azonban tisztában volt az erőviszonyokkal, a Paks edzője nem értékelte túl csapata teljesítményét.
A céljaink nem változtak, mindig a következő mérkőzésre koncentrálunk. Ezzel a győzelemmel bennmaradtunk. Hát 34 ponttal már csak benn lehet maradni az élvonalban, nem igaz?”
– mondta az Origónak a Paks edzője, aki hangsúlyozta, hogy az öltözőben sem került szóba, hogy a Paks vezeti a bajnokságot.
Ezt követően a tavaszi szezonban a Paks kipukkadt, a Fradi megrázta magát, és végül 16 pont előnnyel diadalmaskodott a bajnokságban.
Az előző szezonban szintén hasonló volt a forgatókönyv. A Puskás Akadémia a 17. fordulóban négypontosra növelte az előnyét a címvédő és két meccsel kevesebbet játszó Ferencváros előtt, így a téli szünetet az élen töltötte. Miután a Fradi lejátszotta két elhalasztott mérkőzését, pontszámban beérte a felcsúti csapatot, tavasszal pedig egy nagy hajrát követően megnyerte fennállása 36. bajnoki címét.
Az elmúlt két szezonban kiindulva semmit sem jelent, ha nem a Fradi az őszi bajnok, azonban a riválisok építkezhetnek belőle.
Jelen pillanatban a listavezető ETO FC Győrnek 32 pontja van, a címvédő Fradinak 31, a Debrecennek szintén 31, a Paksnak pedig 30. Tehát egy fordulóval az őszi szezon vége előtt még nagy csapatnak is esélye van arra, hogy az élen teleljen.
Mutatjuk az utolsó őszi forduló sorsolását:
- Győr-Puskás Akadémia
- Paks-Nyíregyháza
- Debrecen-Kisvárda
- Diósgyőr-Ferencváros
Papíron a Paksnak és a Debrecennek van a legkönnyebb dolga. Bognár György csapatának a legutóbbi három meccsén vereséget szenvedő Nyíregyházát kellene legyőznie hazai pályán, míg a Lokinak a három meccs óta nyeretlen Kisvárdát kéne megvernie a Nagyerdei Stadionban.
A listavezető ETO-nak lesz talán a legnehezebb dolga, Borbély Balázs együttesének a legutóbbi négy meccséből hármat megnyerő Puskás Akadémia kellene legyőznie az ETO Parkban, míg a címvédő Fradinak az ellen a Diósgyőr ellen kellene diadalmaskodnia, mely a legutóbbi négy meccséből hármat megnyert hazai környezetben.
Egyelőre nehéz megjósolni, melyik csapat telelhet majd a tabella élén, de könnyen előfordulhat, hogy a Ferencváros sorozatban harmadszor sem lesz őszi bajnok az NB I-ben.
