A labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójában a címvédő Ferencváros hazai pályán kapott ki a Debrecentől, míg a Győr nyerni tudott Nyíregyházán, a kupagyőztes Paks pedig az újonc Kazincbarcika otthonából hozta el a három pontot. A téli szezon zárása előtt egy fordulóval az ETO a Fradit megelőzve a tabella élére állt, az utolsó 2025-ös játéknapon pedig óriási izgalmakra számíthatunk, ugyanis négy csapatnak is megvan az esélye arra, hogy a tabella élén teleljen.

A címvédő Fradi sorozatban hét bajnoki címnél jár az NB I-ben, és a 2025/26-os szezonban is megvan minden esélye a címvédésre. Azonban könnyen lehet, hogy Robbie Keane együttese idén sem fog a tabella élén telelni a magyar bajnokságban. 

FTC–Rangers, Ferencváros–Rangers, Ferencvárosi TC - Glasgow Rangers, foci, Labdarúgó Európa-liga, Labdarúgás, fradi, 2025.12.11.,
Robbie Keane és a Fradi szenzációsan szerepel az Európa-ligában
Fotó: Polyák Attila

A Ferencváros az utóbbi években többnyire könnyedén nyerte a magyar bajnokságot, azonban a fővárosi csapat az európai kupaküzdelmekkel járó kettős terhelés miatt az őszi szezonban hajlamos volt szórni a pontokat. 

Veszélyben a Fradi bajnoki címe?

A kérdésfelvetés egyelőre erős, de azért a zöld-fehérek őszi bajnoki címére nem fogadnánk. A IX. kerületieknek azonban szenzációs őszük van, hiszen hat forduló után még veretlenek az Európa-ligában, és már bebiztosították helyüket a sorozat egyenes kieséses szakaszában. 

A szezon kezdete előtt a Ferencváros klubházában biztosan aláírták volna azt a forgatókönyvet, hogy a csapat remekel majd az európai kupaporondon, az NB I-ben pedig lőtávolban marad a listavezető mögött, tavasszal meg akkor „robbant” amikor a legnagyobb szükség van rá.

A felvázolt forgatókönyv korántsem ismeretlen a fradistáknak, hiszen a legutóbbi két idényben sem telelt az élen a fővárosi csapat. 

A 2023/24-es szezonban a Paks elképesztő őszt produkált, Bognár György csapata a 16. fordulóban hazai pályán 3-2-re legyőzte a Fradit, ezzel a tolnai csapat egy meccsel a vége előtt bebiztosította őszi elsőségét az akkor még OTP Bank Liga néven futó NB I-ben. 

Bognár György azonban tisztában volt az erőviszonyokkal, a Paks edzője nem értékelte túl csapata teljesítményét. 

A céljaink nem változtak, mindig a következő mérkőzésre koncentrálunk. Ezzel a győzelemmel bennmaradtunk. Hát 34 ponttal már csak benn lehet maradni az élvonalban, nem igaz?” 

– mondta az Origónak a Paks edzője, aki hangsúlyozta, hogy az öltözőben sem került szóba, hogy a Paks vezeti a bajnokságot. 

Budapest, 2025. október 5. Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 9. fordulójában a Ferencvárosi TC – Paksi FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. október 5-én. MTI/Hegedüs Róbert
Bognár György csapata próbálja megnehezíteni a Fradi dolgát
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Ezt követően a tavaszi szezonban a Paks kipukkadt, a Fradi megrázta magát, és végül 16 pont előnnyel diadalmaskodott a bajnokságban. 

Az előző szezonban szintén hasonló volt a forgatókönyv. A Puskás Akadémia a 17. fordulóban négypontosra növelte az előnyét a címvédő és két meccsel kevesebbet játszó Ferencváros előtt, így a téli szünetet az élen töltötte. Miután a Fradi lejátszotta két elhalasztott mérkőzését, pontszámban beérte a felcsúti csapatot, tavasszal pedig egy nagy hajrát követően megnyerte fennállása 36. bajnoki címét. 

Melyik csapat lesz az őszi bajnok?

Az elmúlt két szezonban kiindulva semmit sem jelent, ha nem a Fradi az őszi bajnok, azonban a riválisok építkezhetnek belőle. 

Jelen pillanatban a listavezető ETO FC Győrnek 32 pontja van, a címvédő Fradinak 31, a Debrecennek szintén 31, a Paksnak pedig 30. Tehát egy fordulóval az őszi szezon vége előtt még nagy csapatnak is esélye van arra, hogy az élen teleljen. 

Mutatjuk az utolsó őszi forduló sorsolását:

  • Győr-Puskás Akadémia
  • Paks-Nyíregyháza
  • Debrecen-Kisvárda
  • Diósgyőr-Ferencváros

Papíron a Paksnak és a Debrecennek van a legkönnyebb dolga. Bognár György csapatának a legutóbbi három meccsén vereséget szenvedő Nyíregyházát kellene legyőznie hazai pályán, míg a Lokinak a három meccs óta nyeretlen Kisvárdát kéne megvernie a Nagyerdei Stadionban. 

Budapest, 2025. december 14. A Debrecen játékosai a labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Debreceni VSC mérkőzés végén a Groupama Arénában 2025. december 14-én. A mérkőzést a Debrecen nyerte 1-0-ra. MTI/Illyés Tibor
Dzsudzsák Balázsék a Fradi legyőzése után még őszi elsők is lehetnek
Fotó: Illyés Tibor/MTI

A listavezető ETO-nak lesz talán a legnehezebb dolga, Borbély Balázs együttesének a legutóbbi négy meccséből hármat megnyerő Puskás Akadémia kellene legyőznie az ETO Parkban, míg a címvédő Fradinak az ellen a Diósgyőr ellen kellene diadalmaskodnia, mely a legutóbbi négy meccséből hármat megnyert hazai környezetben. 

Egyelőre nehéz megjósolni, melyik csapat telelhet majd a tabella élén, de könnyen előfordulhat, hogy a Ferencváros sorozatban harmadszor sem lesz őszi bajnok az NB I-ben. 

