Öt forduló után mindössze négy veretlen csapat van az Európa-liga 36-os főtábláján: a német Freiburg, a spanyol Betis, a cseh Plzen és a Ferencváros. A Fradi három győzelemmel és két döntetlennel a két topligás csapattal azonos pontszámmal (11) áll a tabella 6. helyén. Így nem is csoda, hogy Robbie Keane együttese egyértelmű esélyese a skót Glasgow Rangers elleni csütörtöki mérkőzésnek.

A Fenerbahce az isztambuli pokolban sem bírt el a Fradival

Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Jöhet egy újabb Fradi-győzelem az Európa-ligában?

A Fradi a Groupama Arénában rendezett eddigi két mérkőzésen előbb 1-1-es döntetlent játszott a cseh Viktoria Plzennel, majd nagyon simán verte 3-1-re a bolgár Ludogorec csapatát.

Ezzel szemben a Rangers négy vereséggel kezdte az El-idényt, és csak az előző fordulóban a portugál Braga ellen tudott először pontot szerezni egy hazai pályán elért 1-1-nek köszönhetően. Két meccset játszottak eddig idegenben, melyeken nem éppen világverő csapatoktól szenvedtek vereséget. Október 2-án Grazban kaptak ki 2-1-re a Sturmtól, majd három héttel később Bergenben néztek bele egy jó nagy pofonba, amikor 3-0-ra kiütötte őket a Brann.

Míg a Fradi eddig 9 gólt rúgott és mind az öt meccsen eredményes volt legalább egyszer, addig a skótok neve mellett összesen 2 gól szerepel.

Cserébe viszont kaptak 9-et (minden meccsen legalább egyet), míg a Fradi kapujába ötször került a labda, és Genkből clean sheettel, azaz kapott gól nélkül tértek haza Dibuszék.

Ki állítja meg Varga Barnabást?

Nagyon reméljük, hogy senki. A Ferencváros válogatott csatára egész ősszel szédületes formában játszik, és ha úgy vesszük, hogy az elmúlt hét nap gól nélkül zárt két Kisvárda elleni bajnokijával rákészült a Rangers elleni meccsre, akkor retteghetnek a skótok. Vargának az idényben ugyanis eddig csak egyszer, még szeptemberben volt olyan „hullámvölgye”, hogy két egymást követő meccsen nem szerzett gólt, utána viszont 14-ből 11 találkozón is eredményes volt. Az EL-ben három gólnál jár, ami, ugye eggyel több, mint amennyit a Rangers eddig összesen szerzett.

Ha kell egy gól, csak Varga Barnának szólj!

Fotó: Mirkó István

A skótok két gólját Djeidi Gassama és James Tavernier szerezte, utóbbi büntetőből talált a kapuba.