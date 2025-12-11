Öt forduló után mindössze négy veretlen csapat van az Európa-liga 36-os főtábláján: a német Freiburg, a spanyol Betis, a cseh Plzen és a Ferencváros. A Fradi három győzelemmel és két döntetlennel a két topligás csapattal azonos pontszámmal (11) áll a tabella 6. helyén. Így nem is csoda, hogy Robbie Keane együttese egyértelmű esélyese a skót Glasgow Rangers elleni csütörtöki mérkőzésnek.
Jöhet egy újabb Fradi-győzelem az Európa-ligában?
A Fradi a Groupama Arénában rendezett eddigi két mérkőzésen előbb 1-1-es döntetlent játszott a cseh Viktoria Plzennel, majd nagyon simán verte 3-1-re a bolgár Ludogorec csapatát.
Ezzel szemben a Rangers négy vereséggel kezdte az El-idényt, és csak az előző fordulóban a portugál Braga ellen tudott először pontot szerezni egy hazai pályán elért 1-1-nek köszönhetően. Két meccset játszottak eddig idegenben, melyeken nem éppen világverő csapatoktól szenvedtek vereséget. Október 2-án Grazban kaptak ki 2-1-re a Sturmtól, majd három héttel később Bergenben néztek bele egy jó nagy pofonba, amikor 3-0-ra kiütötte őket a Brann.
Míg a Fradi eddig 9 gólt rúgott és mind az öt meccsen eredményes volt legalább egyszer, addig a skótok neve mellett összesen 2 gól szerepel.
Cserébe viszont kaptak 9-et (minden meccsen legalább egyet), míg a Fradi kapujába ötször került a labda, és Genkből clean sheettel, azaz kapott gól nélkül tértek haza Dibuszék.
Ki állítja meg Varga Barnabást?
Nagyon reméljük, hogy senki. A Ferencváros válogatott csatára egész ősszel szédületes formában játszik, és ha úgy vesszük, hogy az elmúlt hét nap gól nélkül zárt két Kisvárda elleni bajnokijával rákészült a Rangers elleni meccsre, akkor retteghetnek a skótok. Vargának az idényben ugyanis eddig csak egyszer, még szeptemberben volt olyan „hullámvölgye”, hogy két egymást követő meccsen nem szerzett gólt, utána viszont 14-ből 11 találkozón is eredményes volt. Az EL-ben három gólnál jár, ami, ugye eggyel több, mint amennyit a Rangers eddig összesen szerzett.
A skótok két gólját Djeidi Gassama és James Tavernier szerezte, utóbbi büntetőből talált a kapuba.
Robbie Keane tudja, mit jelentene egy győzelem
A meccs előtti napon tartott kötelező sajtótájékoztatón, Robbie Keane szavaiból, aki pályafutása második felében, 2010-ben egy fél idényt a Celticben töltött, egyértelműen ki lehetett hallani, hogy pontosan tisztában van vele, mi a tétje a csütörtöki meccsnek.
„Eddig nagyon jó meccseket játszottunk az Európa-ligában, nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Tény, hogy egy győzelem nagy lépést jelentene a továbbjutás felé, de a Rangers jó csapat, amelyiknek most egy lökést adhatott az új edző érkezése. Én minden meccset meg akarok nyerni, ilyen a természetem, szóval holnap is nyerni akarunk” – jelentette ki nagyon határozottan.
Szenved a legkisebb óriás
A Rangers a megnyert trófeák alapján a világ egyik legsikeresebb klubja: a glasgow-iak ugyanis 55 bajnoki címmel, 34 kupagyőzelemmel, 28 skót Ligakupa-elsőséggel, valamint 1972-ből egy Kupagyőztesek Európa-kupája (KEK) trófeával büszkélkedhetnek. Ez 118 komoly trófea, plusz ehhez jön még a resztli, amire rögtön kitérünk. A glasgow-i protestánsok csapatát 1872 márciusában alapították, ezzel alaposan beelőzték a 15 évvel fiatalabb városi riválist, a katolikusok kedvencét, a Celticet. Másban viszont nem nagyon. A Celtic hamarabb lett bajnok (1893-ban, míg a Rangers csak 1899-ben), ráadásul Skócia első nemzetközi trófeáját is a zöld-fehérek nyerték, amikor 1967-ben Lisszabonban legyőzték az Intert. A Rangers tehát még hazájában is csak második, ráadásul a klubbal megesett az a szégyen, hogy 2012-ben csődbe ment, az újraalapítás után pedig kikerült a nevéből, hogy Glasgow és maradt szimplán Rangers F.C. A negyedosztályból kellett visszakapaszkodniuk az élvonalba, ahol legutóbb a 2020-2021-es idény végén ünnepelhettek bajnoki címet.
Az idei szezonjuk sem valami rózsás: nem tudják tartani a lépést az 56. bajnoki címe felé robogó Celtic-kel (bár most éppen az edinburgh-i Hearts áll az élen éppen egy meccsnyi előnnyel), ami egyedüli rekorderré tenné a zöld-fehéreket, 15 meccs után hat pont a hátrányuk, 6 győzelem mellett 8 döntetlenjük és egy vereségük van. A Robbie Keane által említett edzőváltás októberben történt, amikor az 5-én kirúgott Martin Russell helyét 20-án a német Danny Röhl foglalta el. Akivel az eddigi 11 meccsen 5 győzelem és 3-3 döntetlen és vereség a kék-fehérek mérlege.
Danny Röhl szerda este a Groupama Arénában tartott sajtótájékoztatón kiemelte, sok sérültje van a tabellán mindössze 33. helyezett csapatnak, több olyan játékos most is elutazott a csapattal, akik kisebb problémákkal küzdenek, ezzel együtt készen állnak az összecsapásra.
„Tisztában vagyok vele, hogy a hátralevő három mérkőzésünket mindenképpen meg kell nyerünk, ha szeretnénk továbbjutni, én pedig hiszek az együttesben" – fogalmazott a mindössze 36 esztendős német tréner.
A hatodik helyen álló magyar bajnok Ferencváros Rangers elleni mérkőzése csütörtökön 18.45-kor kezdődik, a görög Anasztasziosz Papapetru vezeti majd.
