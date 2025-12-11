Live
Nincs menekvés: Zelenszkijt satuba fogták, már levegőt is alig kap

Meccs:

Így kezd a Fradi a Rangers elleni Európa-liga-meccsen

Csütörtökön az Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában a Ferencváros a Glasgow Rangers ellen folytathatja menetelését. Nem sokkal a mérkőzés előtt Robbie Keane, a Fradi edzője kijelölte kezdőcsapatát.

A magyar bajnok Ferencváros csütörtök kora este a skót Glasgow Rangers csapatát fogadja a Groupama Arénában. A Fradi öt forduló alatt eddig 11 pontot gyűjtött a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában, így azon négy együttes között szerepel, amely még veretlen az idei kiírásban.

A Fradi ismét hazai pályán bizonyíthat az Európa-ligában
A Fradi ismét hazai pályán bizonyíthat az Európa-ligában
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi jó előjelekkel várhatja az év utolsó El-meccsét

A magyar bajnok egy esetleges győzelemmel óriási lépést tehetne az automatikus nyolcaddöntőbe jutást jelentő első nyolc hely megszerzése felé, és erre komoly esélye is van. Ugyanis az El-idényt négy vereséggel kezdő Rangers eddig mindössze egy pontot szerezett, amivel jelenleg csak a 33. pozíciót foglalja el a tabellán, így a skót együttes számára élet-halál meccs lesz a Fradi elleni mérkőzés, igaz, a 36 éves Danny Röhl együttesére hétfőn a skót élvonalban is rangadó vár a Hibernian ellen.

A mérkőzés előtt a Ferencváros közzétette a kezdő felállását, amelyben nem igazán akadt meglepetés. Robbie Keane gyakorlatilag a már többször is bizonyított tizenegyét küldi pályára. A sérült Dibusz Dénest a korábban Skóciában is megfordult Gróf Dávid helyettesíti, s ugyan Levi, Keita, valamint Zachariassen kimaradt ezúttal, de a hétvégi bajnoki fordulóban a Kisvárda ellen gólt szerző Ötvös Bence bekerült a kezdőcsapatba.

A Fradi kezdője:

Gróf – Cissé, Raemaekers, Szalai – Makreckis, Tóth A., Kanichowsky, Ötvös, O'Dowda – Joseph, Varga B.

A Rangers kezdőcsapata:

Butland – Tavernier, Djiga, E. Fernandez, Meghoma – Raskin, Barron – Gassama, Aasgaard, Danilo – Miovski

A Ferencváros-Rangers El-mérkőzés csütörtökön 18.45 órakor kezdődik a görög Anasztasziosz Papapetru sípszavára.

