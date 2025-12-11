Tovább tart a Ferencváros szenzációs formája a labdarúgó Európa-ligában. A magyar bajnok ezúttal a skót Rangers együttesét győzte le hazai pályán 2-1-re, ezzel a Fradi 6 forduló után továbbra is veretlen a ligaszakaszban, és tovább őrzi helyét a közvetlen nyolcaddöntős szereplést jelentő első nyolcban.
A mérkőzést a Fradi a 36 csapatos tabella 6., míg a Rangers a 33. helyéről várta, így egyértelműen a még veretlen magyar bajnok számított a meccs esélyesének. Robbie Keane, a Fradi edzője láthatóan nem akart semmit a véletlenre bízni, erről már a kezdő tizenegyet látva mindenki meggyőződhetett. A sérült Dibusz Dénes kivételével a nemzetközi porondon már többször bizonyított bivalyerős kezdővel állt fel a Ferencváros. A három középső védő Cissé, Raemaekers és Szalai Gábor volt, a széleken Makreckis és O'Dowda feladat volt a támadások segítése, a középpályán Gavi Kanikovszki mellett Ötvös Bence és Tóth Alex kapott helyet, míg a támadósorban Bamidele Yusuf volt Varga Barnabás párja.
A bemutatásnál a korábbi Celtic-játékos, Robbie Keane kapott egy kis füttyöt a 2-300 fős vendég táborból. A skót drukkerek dicséretére szóljon, hogy egy ilyen pocsék szezon közben is ennyien elkísérték a csapatot Budapestre.
Mint az a szerdai sajtótájékoztatón kiderült, Robbie Keane tisztában volt vele, hogy a Rangerst nem szabad félvállról venni, és az első perctől fogva látszódott, hogy ezt nagyon belesulykolta a játékosokba is.
Óriási Fradi-helyzettel kezdődött a meccs
A 3. percben egy középpályán megszerzett labdával Yusuf futotta le a Rangers védelmét, de 14 méterről a hosszú, bal alsó sarok mellé gurított. Két perccel később a skótok is eljutottak a Fradi kapujáig, de a szögletük után nem volt szükség Grófra, mert a védelem felszabadított.
Az első negyedórában nem beszélhettünk hatalmas iramról, a labda valamivel többet volt a zöldeknél, de újabb nagy helyzetet nem tudott kialakítani a Fradi. A 16. percben viszont csak egy hajszálon múlt, hogy Varga helyzetbe kerüljön egy balról érkező beadás után. Majd egy szögletet követően Ötvös pöccintett hét méterről a kapu mellé, miután Butland kapus a saját csapattársával ütközött. A 22. percben egy újabb Fradi-szöglet is veszélyesen kanyarodott a kapu elé, Cissé és Raemaekers is ugrott, de végül nem fértek a labdához.
A 27. percben aztán megtörtént a baj: egy labdavesztést követően a Fradi védelme nem tudott felszabadítani, Bojan Milovszki pedig az ötösről egy ollózó mozdulattal Gróf kapujába lőtte a labdát.
A VAR vizsgálta, hogy nem-e lesen kapta a labdát a macedón csatár, de gyorsan lezárult a vizsgálat, a gól érvényes volt (0-1).
Magasabb fokozatba kapcsolt a Fradi, és Yusuf már a 31. percben egyenlíthetett volna, de nyolc méterről balról az oldalhálóba lőtt.
A 36. és a 40. perc között ápolás miatt állt a játék, Nasser Djiga ütközött a határozottan kifutó Gróffal, majd alighogy a burkinai védő visszatért, Max Aaronns szorult ápolásra: ő Varga Barnával találkozott a saját alapvonala közelében. Következő előadása után az angol már kapott egy sárgát időhúzásért.
A félidő végén egyenlített a Fradi!
A skótok ápolási szünetei miatt jócskán hosszabbított a görög játékvezető, és a ráadás 6. percében egy mintaszerű Tóth Alex, Makreckis, Cissé összjáték végén utóbbi az alapvonal közeléből tökéletesen gurított vissza, a középen érkező Ötvös Bence pedig 10 méterről higgadtan lőtt a bal alsó sarokba.
A második játékrész első percében egy lekészítés után Ötvös Bence bombáját blokkolták a skót védők. A Fradi elkezdett sokkal direktebben focizni, a megszerzett labdákkal azonnal a támadókat játszották meg a középpályások, és
egy ilyen indítás végén az 50. percben Varga Barnabás majdnem megszerezte a második Fradi-gólt, az utolsó pillanatban piszkált bele a lövésébe az őt üldöző védő.
A nagyobb tempóban már kijött a két csapat közötti különbség, alig-alig volt a labda a Rangersnél, miközben a Fradi szinte folyamatosan a vendég térfelének közepén tartva a labdát tudott támadásokat indítani.
A nagyobb tempónak pedig a 72. percben lett meg az eredménye: a Fradi labdát szerzett a skótok térfelén, O'Dowda futott el vele a bal oldalon, egyet-kettőt tekert a biciklin, majd
tökéletesen tekert Varga Barnabás fejére, aki 4 méterről nem hibázott, és máris 2-1-re vezetett a Fradi!
Ez volt a válogatott csatár 4. találata a ligaszakaszban.
Veretlen a Fradi az Európa-ligában!
Robbie Keane a gól után cserélt: Ötvös és Yusuf helyére Zachariassen és Lenny Joseph érkezett, majd a 83. percben a O'Dowda és Kanikovszki is pihenőt kapott, Cadú és Julio Romao váltotta őket.
A 87. perecben először tudtak helyzetet kialakítani a skótok a második félidőben, Findlay Curtis lövését ujjheggyel tolta szögletre Gróf Dávid. A ráadásban még izgulni kellett egy kicsit, amikor Szalai Gábor és Moore összefejelt, de minkét játékos be tudta fejezni a meccset.
A győzelemmel a Fradi őrzi a helyét a ligaszakasz legjobb nyolc csapata között, ráadásul továbbra is veretlen a sorozatban és óriási lépést tett, hogy tavasszal a nyolcaddöntőben folytathassa a küzdelmeket!
Eredmény, Európa-liga, alapszakasz, 6. forduló:
Ferencváros–Rangers FC 2-1 (1-1)
Groupama Aréna, 19 567 néző, v.: A. Papapetru (görög)
gól: Ötvös B. 45+4., Varga B. 72., ill. B. Milovszki 27.
Az Európa-liga küzdelmei ezzel 2025-re véget értek, folytatás 2026-ban, amikor a Ferencváros előbb január 22-én a görög Panathinaikoszt fogadja a Groupama Arénában, majd egy héttel később az alapszakasz zárásaként a Premier League-ben szereplő, kétszeres BEK-győztes Notthingham Forest otthonában zárja a sorozatot.
