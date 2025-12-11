Tovább tart a Ferencváros szenzációs formája a labdarúgó Európa-ligában. A magyar bajnok ezúttal a skót Rangers együttesét győzte le hazai pályán 2-1-re, ezzel a Fradi 6 forduló után továbbra is veretlen a ligaszakaszban, és tovább őrzi helyét a közvetlen nyolcaddöntős szereplést jelentő első nyolcban.

A ferencvárosi szurkolókon most sem múlik semmi, közel telt ház fogadta a Fradit és a Rangerst

Fotó: Polyák Attila

A mérkőzést a Fradi a 36 csapatos tabella 6., míg a Rangers a 33. helyéről várta, így egyértelműen a még veretlen magyar bajnok számított a meccs esélyesének. Robbie Keane, a Fradi edzője láthatóan nem akart semmit a véletlenre bízni, erről már a kezdő tizenegyet látva mindenki meggyőződhetett. A sérült Dibusz Dénes kivételével a nemzetközi porondon már többször bizonyított bivalyerős kezdővel állt fel a Ferencváros. A három középső védő Cissé, Raemaekers és Szalai Gábor volt, a széleken Makreckis és O'Dowda feladat volt a támadások segítése, a középpályán Gavi Kanikovszki mellett Ötvös Bence és Tóth Alex kapott helyet, míg a támadósorban Bamidele Yusuf volt Varga Barnabás párja.

A bemutatásnál a korábbi Celtic-játékos, Robbie Keane kapott egy kis füttyöt a 2-300 fős vendég táborból. A skót drukkerek dicséretére szóljon, hogy egy ilyen pocsék szezon közben is ennyien elkísérték a csapatot Budapestre.

Mint az a szerdai sajtótájékoztatón kiderült, Robbie Keane tisztában volt vele, hogy a Rangerst nem szabad félvállról venni, és az első perctől fogva látszódott, hogy ezt nagyon belesulykolta a játékosokba is.

Óriási Fradi-helyzettel kezdődött a meccs

A 3. percben egy középpályán megszerzett labdával Yusuf futotta le a Rangers védelmét, de 14 méterről a hosszú, bal alsó sarok mellé gurított. Két perccel később a skótok is eljutottak a Fradi kapujáig, de a szögletük után nem volt szükség Grófra, mert a védelem felszabadított.

Az első negyedórában nem beszélhettünk hatalmas iramról, a labda valamivel többet volt a zöldeknél, de újabb nagy helyzetet nem tudott kialakítani a Fradi. A 16. percben viszont csak egy hajszálon múlt, hogy Varga helyzetbe kerüljön egy balról érkező beadás után. Majd egy szögletet követően Ötvös pöccintett hét méterről a kapu mellé, miután Butland kapus a saját csapattársával ütközött. A 22. percben egy újabb Fradi-szöglet is veszélyesen kanyarodott a kapu elé, Cissé és Raemaekers is ugrott, de végül nem fértek a labdához.