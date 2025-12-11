Live
Rendkívüli

Meccs

Mutatjuk, mennyin múlt, hogy nem volt les a Rangers gólja és Ötvös egyenlítését

Az Európa-ligában az első félidőben a Rangers játékosa, Bojan Miovszki akrobatikus mozdulattal talált be a kapuba. Az MTK korábbi játékosának gólját a partjelző előbb lesnek látta, majd a VAR segített, a vonalak mutatták, pár centivel hátrébb volt a Fradi védője.

A Fradi nem tört össze a bekapott, akrobatikus gól után, folytatta játékát, ami addig is gólra törőbb volt, mint a skótoké. Az első félidő végén sokat kellett ápolni, két skót sérülés is volt, így a hosszabbításban bőven volt idő egyenlíteni.

FTC–Rangers, Ferencváros–Rangers, Ferencvárosi TC - Glasgow Rangers, foci, Labdarúgó Európa-liga, Labdarúgás, fradi, 2025.12.11.,
A Fradi elleni Miovski lőtt szép gólt
Fotó: Polyák Attila

Ötvös Bence lőtte a Fradi gólját

Ennyin múlt a Fradi ellen a Rangers gólja:

Ötvös Bence újabban hátára veszi a csapatát, megint ő egyenlített, méghozzá az első félidőben, ezzel 1–1-gyel fordultak a csapatok. A gólt ITT nézheti meg.

Az élő közvetítést ITT követheti.

 

