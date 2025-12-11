Mutatjuk, mennyin múlt, hogy nem volt les a Rangers gólja és Ötvös egyenlítését

A Fradi nem tört össze a bekapott, akrobatikus gól után, folytatta játékát, ami addig is gólra törőbb volt, mint a skótoké. Az első félidő végén sokat kellett ápolni, két skót sérülés is volt, így a hosszabbításban bőven volt idő egyenlíteni.

A Fradi elleni Miovski lőtt szép gólt

Fotó: Polyák Attila

Ötvös Bence lőtte a Fradi gólját

Ennyin múlt a Fradi ellen a Rangers gólja:

Ötvös Bence újabban hátára veszi a csapatát, megint ő egyenlített, méghozzá az első félidőben, ezzel 1–1-gyel fordultak a csapatok. A gólt ITT nézheti meg.

