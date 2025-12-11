„Uraltuk a meccset az elejétől a végéig. Megszerezték ugyan a vezetést, de a szerintem VAR hibázott, rosszul húzták be a vonalat. Mi is megnéztük a szituációt és nekem lesnek tűnt. Nem érdemelték meg a gólt. Ettől függetlenül kontrolláltuk a meccset a folytatásban. Az első gólunk elképesztő volt, a második félidőben pedig tovább nyomtunk. Tökéletes volt az időzítés, érződött, hogy megrázta őket Ötvös gólja. Csodálatos teljesítményt nyújtottunk, minden játékosomra büszke vagyok” – kezdte értékelését a lefújás után a Fradi ír edzője, Robbie Keane.

Robbie Keane felhőtlen öröme a Fradi újabb nemzetközi győzelme után

Fotó: Polyák Attila

A Fradi még mindig veretlen az Európa-ligában

Robbie Keane tanítványai hat forduló alatt 14 pontot gyűjtöttek, a Rangers elleni sikerrel pedig nagy lépést tettek a nyolcaddöntőbe kerülés felé, az alapszakaszból ugyanakkor már továbbjutottak.

„Nézzük meg, milyen költségvetéssel rendelkezik a Rangers, mi viszont hat meccs után is veretlenek vagyunk Európában. Azt kértem a játékosoktól, hogy toljuk, fel a védelmünket, ne hagyjuk őket játszani. Remekül megvalósították a kérésemet, minden elismerésem az övék” – reagált a M4 Sport kamerái előtt a Ferencváros mestere.

Az ír edző nem győzte dicsérni a játékosait a mérkőzés után.

„Őszintén szólva elképesztő volt a hátsó hármasunk, de remekül teljesített mindenki, (Tóth) Alex is. Az egész csapat fantasztikus energiát és lendületet vitt a pályára. Bebizonyították, hogy miért topjátékosok, és még tovább is fejlődhetnek. Ha év elején mondta volna azt valaki, hogy 14 ponttal fogunk ilyenkor állni, aláírtam volna, főleg ha megnézzük, hogy milyen erős csapatokkal sorsoltak össze minket” – mondta Keane.

A magyar bajnok Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának következő fordulójában, január 22-én a görög Panathinaikoszt látja vendégül, majd egy héttel később a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest otthonában zárja a csoportküzdelmeket.

Robbie Keane aztán a sajtótájékoztatón is dicsérte az övéit: „Úgy érzem, domináltuk a mérkőzést az elejétől kezdve. Nem vagyok biztos abban, hogy nem volt-e les az ellenfél gólja, de ezután sikerült szereznünk egy gyönyörű gólt, majd a második félidőben is betaláltunk. Megérdemeltnek gondolom a győzelmünket, és nagy dolognak tartom, hogy hat forduló után is veretlenek vagyunk. Megdicsérem a játékosaimat, ezt az intenzitást és játékot várom el tőlük máskor is, a cserék is jól álltak be. A Rangerstől pedig pont ilyen felállást, játékot vártam, bár nem igazán szeretnék most az ellenféllel foglalkozni, inkább örülök a sikernek" – értékelt a Ferencváros ír vezetőedzője, aki Nyilasi Tibor rekordjának beállításáról elmondta, ő mindig a győzelmet tűzi ki célul, a játékosok pedig ezt megkönnyítik nekik. Keane hozzátette, innentől már ő is reális célnak látja, hogy közvetlenül az El nyolcaddöntőjébe jusson be a csapat. Jelenleg azonban még csak a vasárnapi, Debrecen elleni NB I-es rangadóra koncentrál, és már azt is tudja, hogy ott milyen felállásban lép pályára a Fradi.