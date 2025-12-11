Csütörtökön 18:45-től a hatodik fordulóval folytatódik az Európa-liga alapszakasza. Ebben a fordulóban a jelenleg a tabellán hatodik helyen álló, és még veretlen Fradi a mindössze 33. pozícióban tartózkodó Glasgow Rangers ellen lép pályára a Groupama Arénában. A magyar bajnok Ferencváros eddig remekelt a második számú európai kupasorozatban, ám az életben maradásért küzdő skót együttes is jó formában várja a találkozót, amit bizonyít, hogy legutóbbi hat tétmeccsén nem kapott ki.
- Kapcsolódó cikkek:
Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? A csoportkörben már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Jól tartja a labdát a Ferencváros
Az első tíz percben kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, a magyar bajnok abszolút partiban van a skótokkal.
Bátran kezd a Rangers is
A volt MTK-támadó, Bojan Miovszki fűzött át magát két ferencvárosi védőn, Szalai azonban tisztázni tudott.
Itt az első Fradi-helyzet
Yusuf használta ki a skót védelem bizonytalanságát, a 3. percben betört a 16-oson belülre, azonban jócskán a kapu mellé lőtt.
Elkezdődött a mérkőzés
A skót együttes indította útjára a labdát.
Hamarosan kezdünk
A játékosok már a pályán, felcsendült az Európa-liga himnusza. Óriási hangzavar a Groupama Arénában, ahol már minden készen áll a kezdősípszóra.
A kezdőcsapatok
A Ferencváros kezdőcsapata: Gróf - Cissé, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Tóth A., Kanichowsky, Ötvös, O'Dowda - Yusuf, Varga B.
A Rangers kezdőcsapata: Butland – Tavernier, Djiga, E. Fernandez, Meghoma – Raskin, Barron – Gassama, Aasgaard, Danilo – Miovski
Több mint egy hónapja veretlen a Rangers
Az El-idényt négy vereséggel kezdő Rangers az előző fordulóban, a portugál Braga ellen tudta megszerezni az első pontját a sorozatban, így a budapesti összecsapáson az utolsó szalmaszálba kapaszkodna, hiszen a hátralévő három mérkőzését ugyanis kivétel nélkül meg kellene nyernie ahhoz, hogy egyáltalán reménykedhessen a továbbjutásban. A tabellá csupán 33.helyen álló glasgow-i együttes hatmeccses veretlenségi sorozat után érkezik a Groupama Arénába, legutóbb az AS Roma ellen szenvedett vereséget november elején.
Újabb szintet léphet a Fradi az Európa-ligában
A Ferencváros öt kör után veretlenül áll a tabella hatodik helyén, miután a Viktoria Plzen elleni 1-1-es döntetlen után idegenben legyőzte a belga Genket és a Salzburgot, s mielőtt 1-1-et ért el Isztambulban a Fenerbahce vendégeként, meggyőző játékkal verte 3-1-re a bolgár Ludogorecet a Groupama Arénában. A zöld-fehérek csütörtök este ismét hazai környezetben szerepeltek, és a Rangers ellen úgy léphettek pályára, hogy egy esetleges győzelemmel óriási lépést tehet az automatikus nyolcaddöntőbe jutást jelentő első nyolc hely felé.