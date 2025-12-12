A szurkolók már tudják, ha Európa-liga-meccs, akkor nem fognak csalódni a Fradiban. A magyar bajnokcsapat egyébként is csak ritkán okoz csalódást a drukkereknek, de az idei EL-kiírás még a jónál is jobb szórakozást kínál a drukkereknek. Ez pedig meg is látszott a Népligetnél és a Groupama Aréna körül, ahol a nem éppen barátságos idő ellenére is már jó másfél órával a kezdés előtt látszott, hogy telt ház lesz a stadionban.

A szurkolókon most is kitettek magukért, közel telt ház fogadta a Fradit és a Rangerst

Fotó: Polyák Attila

És valóban, közel 20 ezren láthatták, ahogy a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában hátrányból fordítva 2-1-re legyőzi a skót Rangerst, amivel megőrzi a veretlenségét, valamint bebiztosítja a részvételét a tavaszi egyenes kieséses folytatásban.

Eksztázisban volt a Fradi kapusa

A Fradi nem igazán tudott kibontakozni, mert a rengeteg szabálytalanság töredezetté tette a játékot. A Rangers ritkán vezetett akciókat, de a meccs talán egyetlen valamire való skót támadása végén csak eljutottak Gróf Dávid kapujáig, és Bojan Milovszki góljával a vezetést is megszerezték. Gróf Dávid ekkor tehetetlen volt, a hajrában azonban óriási bravúrral tolta ki ujjheggyel Findlay Curtis bal kapufa mellé tartó lövését.

„Nem sokszor jutottak el a kapunkig, de azért voltak necces szituációk, úgyhogy végig nagyon kellett koncentrálnom.

Az utolsó percekben a kapufa mellől kitolt labda volt igazából az egyetlen védésem. Akkor már önkívületi állapotban voltam, csak az volt a fejemben, hogy húzzuk ki valahogy a lefújásig. Szerencsére ebben én is tudtam segíteni

– mondta a válogatott kapus az Origónak a lefújás után.

Gróf Dávid és

Fotó: Polyák Attila

Az első félidőben Gróf ütközött Nasser Djigával, akit az eset után hosszan kellett ápolni.

„Jött egy beadás, elég íves volt, úgy éreztem, hogy arra ki kell mozdulnom. Egyszerre értünk oda a labdára, illetve én egy kicsivel előbb. Térddel talán elértem egy kicsit őt is, emiatt kellett ápolni. Bár szerintem ekkor már próbáltak az idővel is játszani egy kicsit” – mondta Gróf, aki így értékelte a csapat szereplését:

Amit idén eddig csinál a Fradi az Európa-ligában, az kiemelkedő. Óriási dolog, hogy hat forduló után még veretlenek vagyunk, de szeretnénk ezt a sorozatot minél tovább kitolni.

Újságírói kérdésre azt is elárulta, hogy a meccsen használt kesztyűjét a sokáig az edzőjeként is a karrierjét segítő, a mérkőzést a helyszínen megnéző édesapja fogja megkapni. És, hogy miért rohant Varga Barnabás győzelmet jelentő gólja után Robbie Keane-hez?