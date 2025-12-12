A szurkolók már tudják, ha Európa-liga-meccs, akkor nem fognak csalódni a Fradiban. A magyar bajnokcsapat egyébként is csak ritkán okoz csalódást a drukkereknek, de az idei EL-kiírás még a jónál is jobb szórakozást kínál a drukkereknek. Ez pedig meg is látszott a Népligetnél és a Groupama Aréna körül, ahol a nem éppen barátságos idő ellenére is már jó másfél órával a kezdés előtt látszott, hogy telt ház lesz a stadionban.
És valóban, közel 20 ezren láthatták, ahogy a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában hátrányból fordítva 2-1-re legyőzi a skót Rangerst, amivel megőrzi a veretlenségét, valamint bebiztosítja a részvételét a tavaszi egyenes kieséses folytatásban.
Eksztázisban volt a Fradi kapusa
A Fradi nem igazán tudott kibontakozni, mert a rengeteg szabálytalanság töredezetté tette a játékot. A Rangers ritkán vezetett akciókat, de a meccs talán egyetlen valamire való skót támadása végén csak eljutottak Gróf Dávid kapujáig, és Bojan Milovszki góljával a vezetést is megszerezték. Gróf Dávid ekkor tehetetlen volt, a hajrában azonban óriási bravúrral tolta ki ujjheggyel Findlay Curtis bal kapufa mellé tartó lövését.
„Nem sokszor jutottak el a kapunkig, de azért voltak necces szituációk, úgyhogy végig nagyon kellett koncentrálnom.
Az utolsó percekben a kapufa mellől kitolt labda volt igazából az egyetlen védésem. Akkor már önkívületi állapotban voltam, csak az volt a fejemben, hogy húzzuk ki valahogy a lefújásig. Szerencsére ebben én is tudtam segíteni
– mondta a válogatott kapus az Origónak a lefújás után.
Az első félidőben Gróf ütközött Nasser Djigával, akit az eset után hosszan kellett ápolni.
„Jött egy beadás, elég íves volt, úgy éreztem, hogy arra ki kell mozdulnom. Egyszerre értünk oda a labdára, illetve én egy kicsivel előbb. Térddel talán elértem egy kicsit őt is, emiatt kellett ápolni. Bár szerintem ekkor már próbáltak az idővel is játszani egy kicsit” – mondta Gróf, aki így értékelte a csapat szereplését:
Amit idén eddig csinál a Fradi az Európa-ligában, az kiemelkedő. Óriási dolog, hogy hat forduló után még veretlenek vagyunk, de szeretnénk ezt a sorozatot minél tovább kitolni.
Újságírói kérdésre azt is elárulta, hogy a meccsen használt kesztyűjét a sokáig az edzőjeként is a karrierjét segítő, a mérkőzést a helyszínen megnéző édesapja fogja megkapni. És, hogy miért rohant Varga Barnabás győzelmet jelentő gólja után Robbie Keane-hez?
„Egyrészt hálával tartozom neki, mert mindig hitt bennem és támogatott, másrészt pedig azért, mert elég sok szemétséget kapott a meccs előtti napokban a Rangers drukkereitől” – árulta el.
Bármeddig eljuthat a csapat
A Ferencváros válogatott középpályása, Ötvös Bence a legjobbkor, másodpercekkel az első félidő lefújása előtt talált a kapuba, így a Fradinak nem kellett hátránnyal az öltözőbe vonulnia.
„Szerettük volna kezdettől fogva pörgetni a játékot, ami szerintem sikerült is. Magasan letámadtunk, sok labdát szereztünk. Azt tudtuk, hogy vannak gyors embereik elől, akiket próbálnak majd indítani, de szerencsére ezeket sikerült hatástalanítani.”
„A gólom tényleg a legjobbkor jött, már a közép kezdésre sem volt idő. Nagy löketet adott a második félidőre, látszott, hogy szinte nem is tudnak átjönni a térfelünkre. A végén volt egy lehetőségük, az kimaradt, és inkább a mi akaratunk érvényesült.”
A januári folytatásban is győzelemre készülünk. Már így is jól néz ki ez a menetelés, de nem szeretnénk itt megállni. Így terveztük, szeretnénk bekerülni a legjobb nyolc közé, hogy tovább folytathassuk tavasszal, és a mai győzelemmel tettünk is egy nagy lépést. Összeállt a csapat, úgy érzem, hogy most bármeddig eljuthatunk
– zárta Ötvös Bence.
Tóth Alex, a Ferencváros fiatal válogatott középpályása ismét nagyszerűen játszott, a középpályán rengeteget dolgozva, labdákat szerezve és a támadásokat szervezve vette ki a részét az újabb győzelemből. Tőle azt kérdeztük, hogy a szünetbe Robbie Keane a játék látványos felgyorsítását kérte-e a csapattól?
„Igen, a meccs lélektana is ezt adta, hiszen közvetlenül az első félidő végén tudtunk egyenlíteni, aminek köszönhetően újult erővel tudtunk kijönni a második félidőre. A Rangers gólja nem volt benne a játékban, és nem jó dolog hátrányba kerülni, de ettől függetlenül kézben tartottuk a meccset. Nagyon örülünk a jó szereplésnek és az cél, hogy ez a két hátralévő januári meccsre is kitartson ez a forma, ami nagyon fontos az egész klubnak” – mondta Tóth Alex.