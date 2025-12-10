A Ferencváros csütörtökön 18.45-ös kezdéssel a skót Rangers FC ellen lép pályára a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában. A 36 csapatos tabella 6. helyén álló Fradi esélyesként fogadja skót sztárcsapatot, amely egyetlen ponttal a 33. helyen szerénykedik. Robbie Keane, a Fradi edzője ennek ellenére is óvatos.

Robbie Keane tudja, hogy nem vár könnyű meccs a Fradira a Rangers ellen

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Robbie Keane elsőként egy skót újságírótól kapott kérdést, akinek elmondta, hogy a fiaival nézte az ír-magyar meccset, és örült az eredménynek, hiszen pontosan tudja, milyen érzés kijutni egy vb-re.

A mi keretünkben is vannak fiatalok, például Tóth Alex, aki még csak 20 éves és biztosan lesz még lehetősége kijutni egy világbajnokságra, ez csak idő kérdése

– mondta a Fradi fiataljáról.

Egy csütörtöki győzelemmel a Fradi szinte biztossá tenné nem csak a legjobb 24, de a legjobb 8 közé kerülését, miközben egy vereséggel biztossá válna, hogy a Rangers búcsúzik a sorozattól. A skót újságírók nem is mulasztották el megkérdezni, hogy egykori Celtic-játékosként ez még édesebbé tenné-e az esetleges győzelmet?

„Miért is tenné még édesebbé? Eddig is nagyon jó meccseket játszottunk az Európa-ligában, nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Tény, hogy egy győzelem nagy lépést jelentene a továbbjutás felé, de a Rangers jó csapat, amelyiknek most egy lökést adhatott az új edző érkezése. Én minden meccset meg akarok nyerni, ilyen természetem, szóval holnap is nyerni akarunk” – válaszolta Keane.

Robbie Keane most csak a Fradira összpontosít

A Rangers új edzőjéről elmondta, hogy a csapat meccseit főleg a sorsolás után kezdte el figyelni, és úgy látja, hogy az érkezése óta egyértelműen javuló formát mutatnak.

„Nagyon boldog vagyok itt, nagyon sikeres szezon van mögöttünk, bajnoki címmel, európai kupaszerepléssel.

Nagyszerű csapatom van, nagyszerű emberek vesznek körül, akikkel nagyon jó együtt dolgozni. Sir Alex Ferguson sok mindent mondott nekem, például azt is, hogy ne csak az eredményekre figyeljek, hanem nézzem meg azt is, hogy milyen emberek vesznek körül egy klubnál, márpedig itt az elnökig és a sportigazgatóig bezárólag csupa nagyszerű ember van.

Nem szeretnék a továbbiakban spekulációkkal foglalkozni” – zárta le a Celtic kispadjára vonatkozó találgatásokat.