A Ferencváros csütörtökön 18.45-ös kezdéssel a skót Rangers FC ellen lép pályára a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában. A 36 csapatos tabella 6. helyén álló Fradi esélyesként fogadja skót sztárcsapatot, amely egyetlen ponttal a 33. helyen szerénykedik. Robbie Keane, a Fradi edzője ennek ellenére is óvatos.
Robbie Keane elsőként egy skót újságírótól kapott kérdést, akinek elmondta, hogy a fiaival nézte az ír-magyar meccset, és örült az eredménynek, hiszen pontosan tudja, milyen érzés kijutni egy vb-re.
A mi keretünkben is vannak fiatalok, például Tóth Alex, aki még csak 20 éves és biztosan lesz még lehetősége kijutni egy világbajnokságra, ez csak idő kérdése
– mondta a Fradi fiataljáról.
Egy csütörtöki győzelemmel a Fradi szinte biztossá tenné nem csak a legjobb 24, de a legjobb 8 közé kerülését, miközben egy vereséggel biztossá válna, hogy a Rangers búcsúzik a sorozattól. A skót újságírók nem is mulasztották el megkérdezni, hogy egykori Celtic-játékosként ez még édesebbé tenné-e az esetleges győzelmet?
„Miért is tenné még édesebbé? Eddig is nagyon jó meccseket játszottunk az Európa-ligában, nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Tény, hogy egy győzelem nagy lépést jelentene a továbbjutás felé, de a Rangers jó csapat, amelyiknek most egy lökést adhatott az új edző érkezése. Én minden meccset meg akarok nyerni, ilyen természetem, szóval holnap is nyerni akarunk” – válaszolta Keane.
Robbie Keane most csak a Fradira összpontosít
A Rangers új edzőjéről elmondta, hogy a csapat meccseit főleg a sorsolás után kezdte el figyelni, és úgy látja, hogy az érkezése óta egyértelműen javuló formát mutatnak.
„Nagyon boldog vagyok itt, nagyon sikeres szezon van mögöttünk, bajnoki címmel, európai kupaszerepléssel.
Nagyszerű csapatom van, nagyszerű emberek vesznek körül, akikkel nagyon jó együtt dolgozni. Sir Alex Ferguson sok mindent mondott nekem, például azt is, hogy ne csak az eredményekre figyeljek, hanem nézzem meg azt is, hogy milyen emberek vesznek körül egy klubnál, márpedig itt az elnökig és a sportigazgatóig bezárólag csupa nagyszerű ember van.
Nem szeretnék a továbbiakban spekulációkkal foglalkozni” – zárta le a Celtic kispadjára vonatkozó találgatásokat.
A zöld-fehérekről szólva azonban elmondta, hogy Skóciában töltött fél idényének a Celtic–Rangers meccsek voltak a csúcspontjai.
Kollégájáról, Stephen Glassről elmondta, a skót fociból érkezett asszisztense nagyon sok friss élménnyel felszerelve érkezett Budapestre, így sokat tudott segíteni a felkészülésben a Rangers elleni meccsre.
„Soha nem mondd, hogy soha. Mind tudjuk, milyen az edzők élete. Elkezdesz sorozatban meccseket veszíteni és máris munka nélkül vagy.
De most nagyon-nagyon jól érzem itt magam, és soha nem szoktam ennyire előre tekinteni. A Fradi tulajdonképpen olyan, mint a Celtic, nagyszerű klub, fantasztikus szurkolókkal, én pedig jól érzem itt magam
– hangsúlyozta ismét.
A játékosok részéről a csapatot Gróf Dávid képviselte. Ami azt jelenti, hogy a válogatott kapus állhat majd a háló előtt, miután Dibusz Dénes kézsérülése nem jött rendbe.
Egész életemben erre készültem. Aki ismer, tudja, hogy soha nem adom fel. Másfél éve persze még nem hittem volna, hogy a Fradi kapuját fogom védeni az Európa-ligában, de mindig hittem magamban, egész életemben ezért dolgoztam, és most minden erőmmel azon vagyok, hogy segítsem a Ferencvárost
– mondta Gróf, aki már 16 éves korában Skóciába költözött.
„Nagyon sokat tanultam ott, a szívemhez nőtt az ország, sok barátom van ott, akik közül tudom, hogy néhány holnap is kint lesznek a meccsen.”
Az ellenfélről elmondta, hogy fizikálisan erősek, nagy tempót diktálnak, ugyanakkor vannak technikás játékosaik is, akik tudnak helyzeteket kialakítani.
"tudjuk, hogy jók a rögzített helyzetekben, de a menedzsmenttel minden eshetőségre felkészültünk"