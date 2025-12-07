A címvédő Fradi a hétközi 5. fordulóból elhalasztott mérkőzését Ötvös Bence tizenegyesével nyerte meg Kisvárdán, most pedig a Groupama Arénában rendezett találkozón ismét a magyar válogatott középpályás végezte el a Fradi büntetőjét, pedig a csapat első számú gólfelelőse, Varga Barnabás is ott volt a pályán.

Hét közben Ötvös Bence 11-esével nyert a Fradi Kisvárdán

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Ötvös Bence lesz a Fradi kijelölt rúgója?

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Robbie Keane, a Fradi edzőjét arról kérdezték, mostantól Ötvös lesz-e a csapat kijelölt tizenegyesrúgója.

Ha a pályán van, akkor lehetséges, de mondtam neki, hogy nézze erőteljesen a videóimat. Megkérdeztem, hogy megnézte-e őket, mert én ugyanígy lőttem annak idején, picit megtorpantam előtte. Lehet, hogy sikerült ezekből tanulnia, de nagyon nyugodtan hajtja végre ezeket a szituációkat”

– mondta az ír szakember, aki Ötvös méltatása mellett csapata teljesítményére is kitért.

„Sose számítok könnyű meccsre, a csütörtöki is nagyon nehéz volt. Sok energiát mutattak a fiúk a pályán, sose egyszerű egy ellenféllel három napon belül újra játszani, ezért volt pár taktikai változtatás, ami ma működött. Nem foglalkozom a tabellával, nem nézem, hogy az ellenfelek mit csinálnak, sose nézem a tabellát, meg kell erősítenünk a helyünket az élen” – értékelt a Fradi edzője, aki megjegyezte, hogy a csapatkapitány Dibusz Dénesnek gondja van az ujjával, de reméli, hogy pár héten belül visszatérhet.

Robbie Keane dicsérte a Fradi fiatal játékosait

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A Fradi edzője végezetül a klub fiatal játékosait méltatta.

„Pár sérülést is orvosolnunk kellett, de ez a csütörtöki meccs végén már tervben volt, tudtam, hogy a középpályán ezt várom. Levi és Kristoffer jól működött együtt a csatárokkal.

Szeretnék viszont beszélni még valamiről. Nagy gratuláció a fiataloknak, Lakatos Csongor 19 évesen debütált, de mondhatom Madarász Ádámot is 17 évesen, Tóth Alexet 20 évesen vagy Gruber Zsombort is. Ez egy remek példa az akadémistáknak, hogy nyitott az út nekik, ezt nagyon jó látni, hogy ennyi fiatal él a lehetőséggel”

– tette hozzá Robbie Keane.

A Ferencváros legközelebb csütörtök este lép pályára. A magyar bajnokcsapat a skót Glasgow Rangers együttesét fogadja az Európa-liga csoportkör 6. fordulójában.