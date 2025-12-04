Robbie Keane, a Fradi edzője a győzelem után elmondta: „az első félidőben lőhettünk volna két gólt Varga Barnabás révén, de nem sikerült. A meccs előtt is elmondtam, ezek azok a meccsek, amiket mindenképp meg kell nyerni, lehet nem szépen is, mindegy, ez is három pontot ér, és most ez a lényeg. Az ilyen meccsekkel lehet bajnokságot nyerni”.

Robbie Keane szerint a Fradi ilyen meccsekkel nyerhet bajnoki címet

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi cseréi is kellettek a sikerhez

„Nagyon jól védekeztek, ezért is döntöttem úgy hogy cserélek. Remekül szálltak be a cserék, Nagy Barnabás is. Az volt a cél, hogy a védelem mögé kerüljünk, így sikerült kiharcolnia a tizenegyest, örülhetünk ennek a három pontnak” – mondta Keane, aki szerint a Fenerbahce, Puskás, Kisvárda hármassal egy nehéz időszakot zártak le, csupa idegenbeli meccsel.

„Hétvégén is nehéz meccsre számítok a Kisvárda ellen, de az hazai pályán lesz, rég nem voltunk otthon. A bajnokságban minden meccs nehéz, ennyi meccs zsinórban soha nem könnyű” – tette hozzá Keane.

„A sors iróniája – és talán ez is mutatja a két csapat közötti különbséget –, hogy míg nálunk a Ferencvárostól kölcsönvett játékos, Szabó Szilárd hozta össze a tizenegyest, addig náluk a mi korábbi játékosunk, Ötvös Bence értékesítette a büntetőt. Szabó fiatal még, sérülésből jött vissza, bizonyítani akart anyaklubja ellen, mindezek összessége miatt elkövetett egy hibát, ami egy életre megmaradt benne, biztos vagyok benne, hogy nem követi el újra. Később a magyar futball is profitálhat belőle, sok örömet fog még szerezni” – fogalmazott az M4 Sportnak Révész Attila.

„Nekem mindegy hová megyek, ha a Wembleyről lenne szó, az sem érdekelne. Olyan játékosaim vannak, akik a Himalájára is jönnének velem. Meg fogjuk oldani a következő meccset is, akár fiatalokkal, akár öregekkel” – tette hozzá Révész, aki szerint a Groupamában is győzelemre játszanak majd.