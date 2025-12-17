Robbie Keane majdnem egy éve, 2025 januárjában lett a Fradi vezetőedzője, a holland Pascal Janssent váltotta, aki az amerikai bajnokságban folytatta pályafutását. Robbie Keane érkezése jól sült el, eddig 56 meccsébúl 34-et megnyert vele a csapat.

Robbie Keane marad a Fradi edzője

Fotó: Polyák Attila

Robbie Keane kapcsán többször is lehetett hallani, hogy külföldöről érdeklődnek iránta, előketült a Wolverhampton neve is, amely csapatnak játékosa is volt, nemrégiben pedig, a Rangers elleni meccs után kérdezték brit újságírók, hogy mit keres Budapesten, amire csattanós választ adott.

Keane első félszezonjában bajnoki címet nyert a Fradival az NB I-ben, ugyanakkor a Magyar Kupa döntőjét tizenegyesekkel elveszítette a Paks ellenében.

A 2025-26-os szezonban remekel vele a Ferencváros a nemzetközi porondon, hiszen a Qarabag elleni BL-kiesés után, az Európa-ligában hat csoportmeccs után is veretlenek a zöld-fehérek, ugyanakkor a bajnokságban négy veresége is van már az FTC-nek, amely közel sem biztos, hogy őszi első lesz.

Az a klub közleményéből nem derült ki, Keane meddig maradhat a Fradi edzője.

