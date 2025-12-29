Egyelőre kérdéses a Fradi egyik legfontosabb alapemberének sorsa. Varga Barnabás jövőjével kapcsolatban a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor nemrég elmondta, hogy megfelelő ajánlat esetén elengedik a játékost, míg a 31 éves csatár menedzsere, Paunoch Péter szintén megerősítette, hogy a télen csapatot válthat, de nem minden áron.
Paunoch – aki szerint Varga bármelyik európai topligában megállná a helyét – úgy véli, csak olyan csapat jöhet szóba, amely nem a védekezésre áll be, hiszen ott a játékos legfőbb erőssége nem nagyon tudna érvényesülni.
A Fradiból Görögországba igazol Varga Barabás?
A Nemzeti Sport Görögországból származó információ szerint a magyar válogatott csatárt a 13-szoros görög bajnok AEK Athén is szívesen látná a soraiban.
Az athéni együttes – amelyet a Videoton FC egykori edzője, Marko Nikolics irányít – az alapszakasz harmadik helyezettjeként nemrég bejutott a Konferencialiga nyolcaddöntőjébe, hazája bajnokságában pedig 15 meccs után az első helyen áll, egy ponttal megelőzve az Olimpiakoszt.
Az athéni együttesben korábban Esterházy Márton, Tőzsér Dániel és Németh Krisztián is szerepelt, míg edzőként Puskás Ferenc is irányította a csapatot.
A Transfermarkt által 3 millió euróra becsült Varga – akinek jelenlegi szerződése 2027 nyaráig szól a zöld-fehérekkel – az idei szezonban eddig 20 gólt lőtt és kiosztott 5 gólpasszt.
