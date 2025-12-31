Varga Barnabás kapcsán már az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Ferencváros csatára iránt nagy az érdeklődés. Paunoch Péter, a játékos menedzsere korábban az M1 aktuális csatornának beszélt a Fradi támadójának mostani helyzetéről, a téli átigazolási szezon előtt. Paunoch elmondta, sok klub érdeklődik a 31 éves támadó iránt, de mind szakmailag, mind anyagilag olyan ajánlatnak kell érkeznie majd, ami a játékos és a Ferencváros számára is egyaránt megfelelő. A szakember azt is kiemelte, hogy a következő egy héten belül pedig nagyon sok minden el fog dőlni a 28-szoros válogatott csatár jövőjével kapcsolatban, azaz január első napjai kulcsfontosságúak lesznek ez ügyben.

Görögországból is érdeklődnek a Fradi csatára, Varga Barnabás iránt

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

A Fradi csatárát vajon eladják már télen?

A kilencedik kerületi klub elnöke, Kubatov Gábor sejtelmes Facebook-poszttal jelentkezett, amelyben annyit írt ki: „Megérkezett az első ajánlat Varga Barnára.”

A 31 éves focista egyébként remek szezont fut, a Ferencvárosban 29 mérkőzésen 20 gól és 5 gólpassz áll a neve mellett, míg a válogatottban 5 világbajnoki selejtezőn 5-ször volt eredményes. Az Európa-ligában pedig a fejjátékával szó szerint az egész futballvilágot elkápráztatta.