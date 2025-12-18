Live
Aligha van olyan ember a világon, aki ne ismerné a Wham! Last Christmas című slágerét, ami az elmúlt négy évtizedben valóságos karácsonyi himnusz lett. Azt azonban talán kevesen tudják, hogyan készült a szám, illetve hogy mi köze van a Manchester Unitednek George Michael örökzöldjéhez.

1984-ben George Michael mindössze 21 évesen vette fel a híres londoni Advision stúdióban a Last Christmas című számot, amit a brit zenészlegenda lelkesedése ellenére a producerek nem igazán vettek komolyan. Michael a dal teljes hangszerelését magára vállalta, sőt gyakorlatilag egyedül csinált mindent, még Andrew Ridgeley-t, a Wham! másik tagját sem engedte, hogy beleavatkozzon a munkába, így ő csupán a klipben tűnik fel. Egyedül a hangmérnökét, Chris Portert vitte magával Londonba, hogy elkészítsék a Last Christmast, ami az elmúlt négy évtizedben az egyik leghíresebb karácsonyi tematikájú zene lett – igaz, csak 2023-ban tudott a karácsonyi slágerlista első helyére kerülni.

British singer George Michael performs at the German TV show 'Wetten, Dass...?' ('Let's Bet...?') during a live transmission in Basel late 27 March 2004. The show, which has celebrity contestants betting on whether outlandish feats can be performed or not, is one of Germany's most popular programmes. AFP PHOTO DDP/JOERG KOCH GERMANY OUT (Photo by JOERG KOCH / ddp images via AFP)
George Michael egy 2004-es németországi koncertjén
Fotó: JOERG KOCH / DDP

Andrew Ridgeley korábban már beszélt a sláger megszületésének pillanatáról. Ebből kiderült, hogy George Michael a dalt a gyerekkori szobájában írta, miközben a szülei és a banda másik tagja épp egy focimeccset néztek a tévében.

Tél volt, 1984 eleje. Épp egy meccs ment a tévén, ami akkoriban az egyetlen élő közvetítés volt. Egyikünk sem nézte igazán. Bár engem jobban érdekelt a foci, George agya egyértelműen máshol járt”

 – kezdte Ridgeley.

„Volt egy négysávos magnója a szobájában, hirtelen felugrott, és felrohant az emeletre. Nem sokkal később lejött, és azt mondta: »Ezt meg kell hallgatnod!« Elképesztő pillanat volt. A dal egészen szenzációsra sikerült, mert tökéletesen felidézi és átadja a karácsony hangulatát” – emlékezett vissza a brit popikon egykori zenésztársa.

Milyen meccset nézet George Michael, amikor megírta a Last Christmas című dalt?

George Michael évekkel később azt állította, hogy 1984 februárjában írta a dalt egy vasárnapi napon. Mindezek tükrében szinte egészen biztos, hogy a szóban forgó mérkőzés 1984. február 12-én volt, amikor a Luton és a Manchester United csapott össze egymással az angol első osztályban. A Guardian cikke szerint ugyanis ez volt az egyetlen élő közvetítés a vasárnapi meccsek közül az egész hónapban. 

Bár a mérkőzésen 36 perc után még gól nélküli döntetlen volt az állás, utána viszont beindult a Ron Atkinson irányította Manchester United, amely Bryan Robson duplájának is köszönhetően 5-0-ra ütötte ki a Lutont. 

