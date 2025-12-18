1984-ben George Michael mindössze 21 évesen vette fel a híres londoni Advision stúdióban a Last Christmas című számot, amit a brit zenészlegenda lelkesedése ellenére a producerek nem igazán vettek komolyan. Michael a dal teljes hangszerelését magára vállalta, sőt gyakorlatilag egyedül csinált mindent, még Andrew Ridgeley-t, a Wham! másik tagját sem engedte, hogy beleavatkozzon a munkába, így ő csupán a klipben tűnik fel. Egyedül a hangmérnökét, Chris Portert vitte magával Londonba, hogy elkészítsék a Last Christmast, ami az elmúlt négy évtizedben az egyik leghíresebb karácsonyi tematikájú zene lett – igaz, csak 2023-ban tudott a karácsonyi slágerlista első helyére kerülni.

George Michael egy 2004-es németországi koncertjén

Fotó: JOERG KOCH / DDP

Andrew Ridgeley korábban már beszélt a sláger megszületésének pillanatáról. Ebből kiderült, hogy George Michael a dalt a gyerekkori szobájában írta, miközben a szülei és a banda másik tagja épp egy focimeccset néztek a tévében.

Tél volt, 1984 eleje. Épp egy meccs ment a tévén, ami akkoriban az egyetlen élő közvetítés volt. Egyikünk sem nézte igazán. Bár engem jobban érdekelt a foci, George agya egyértelműen máshol járt”

– kezdte Ridgeley.

„Volt egy négysávos magnója a szobájában, hirtelen felugrott, és felrohant az emeletre. Nem sokkal később lejött, és azt mondta: »Ezt meg kell hallgatnod!« Elképesztő pillanat volt. A dal egészen szenzációsra sikerült, mert tökéletesen felidézi és átadja a karácsony hangulatát” – emlékezett vissza a brit popikon egykori zenésztársa.

Milyen meccset nézet George Michael, amikor megírta a Last Christmas című dalt?

George Michael évekkel később azt állította, hogy 1984 februárjában írta a dalt egy vasárnapi napon. Mindezek tükrében szinte egészen biztos, hogy a szóban forgó mérkőzés 1984. február 12-én volt, amikor a Luton és a Manchester United csapott össze egymással az angol első osztályban. A Guardian cikke szerint ugyanis ez volt az egyetlen élő közvetítés a vasárnapi meccsek közül az egész hónapban.

Bár a mérkőzésen 36 perc után még gól nélküli döntetlen volt az állás, utána viszont beindult a Ron Atkinson irányította Manchester United, amely Bryan Robson duplájának is köszönhetően 5-0-ra ütötte ki a Lutont.