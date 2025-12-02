A miskolci szurkolók a Kazincbarcika elleni meccs után több játékost is távozásra szólítottak fel, miközben már a mezőkövesdi meccs közben is felhangzott a „k… gyenge” rigmus, erre reagált egy miskolci játékos, aki nem Gera Dániel volt.

A magyar válogatott Gera Dániel pénzbüntetést kapott

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A szurkolói rigmusra egy “f.szom a k… gyengétekbe” mondattal válaszolt az egyik DVTK-játékos. A kialakult „párbeszédre” reagált Gera Dániel az Instagram-oldalán, de a posztot azóta törölte.

A bejegyzést a Magyar Nemzet szemlézte: „Hogy tessék? Tudok ám ilyen csúnyán is nézni…” - kezdődött a bejegyzés, ami egy képet is tartalmazott, amin Gera szúrós szemekkel nézett.

„Büszkébb vagyok a csapatra mint az MTK elleni győzelem után ami a lényeg. Ami kevésbé lényeges, hogy kinek a hangja volt a videón, mert akár én is lehettem volna. Nem “anyátok a k.rva gyenge volt” ha nem “f.szom a kurva gyengétekbe” ez fontos javítás. Volt véleményetek, nekünk is volt, ahogy mi sem tudjuk kinek a bátor hangja szűrődik be olykor a tribünről, most ti sem tudjátok kinek a véleménye jött vissza, felvállalta volna egyébként, de mint kapitány azt mondom helyettem szólt. Ritka pillanat mikor érkezik vissza tőlünk válasz, mert ez egy egyoldalú beszélgetés mindig és annak is kell lennie. Valahol az is a dolgunk ha épp nem szerzünk örömet nektek, akkor lenyeljük az ebből adódó frusztrációtokat amit a magánéletből hoztok és itt név nélkül beordítva ránk tudjátok önteni, és ezt 100/99 alkalommal meg is tesszük ez volt az az 1. Ezt most fel is vállalom és nem kérek elnézést érte csak a hangnemért, mert a csapat mindent megtett a győzelemért és ez nem a k.rva gyenge kategória nálam” – írta Gera, aki hozzátette: „Szeretem a csapatom és titeket is, remélem őszinte szavaim nem csak akkor tetszenek ha nektek tetsző, sosem akartam senki szeretetét erőszakkal megszerezni és sem címert csókolgatva elnyerni, hanem alázattal és mindenem oda adva a pályán nektek elnyerni, és ha emiatt elvesztem most akkor nem is volt soha az enyém. A témát lezártam, ez ennek a szituációnak szólt, elégedettek nem vagyunk a gyűjtött pontokkal és mindent megteszünk, hogy több örömet szerezzünk nektek és magunknak a továbbiakban.