Megszólalt a legenda. Steven Gerrard nyilvánosan is kiállt a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot mellett, és egyértelművé tette: nem szeretné, ha a holland szakembert kirúgnák. A klub ikonja hangsúlyozta, hogy Slotnak időre van szüksége, és képes lehet megfordítani a csapat körül kialakult, valójában már most is javulóban lévő helyzetet.

Magyar szempontból is pikáns a történet: Szoboszlai Dominik számára Steven Gerrard régóta ikon, a válogatott középpályás egy Gerrard-idézetet is visel tetoválásként az alkarján. Szoboszlai korábban arról is beszélt, hogy a Liverpool legendája inspirálta, amikor az Anfielden a 8-as mezszámot választotta. Gerrard, aki korábban azt mondta, Szoboszlaiban saját magát látja, most a TNT Sports műsorában, az Ally’s Social Club-ban beszélt a Liverpoolról.

Steven Gerrard készen áll a feladatra, hogy ő legyen a Liverpool edzője?
Steven Gerrard mélyinterjút adott Ally McCoistnak
Fotó: STEFAN WERMUTH / AFP

„Brutálisan őszinte leszek” – Gerrard visszatérne, bármilyen szerepben

Gerrard nem kertelt, amikor a Liverpoolhoz fűződő kapcsolatáról kérdezték: „Brutálisan, őszinte leszek veled. Segíteném a Liverpoolt bármilyen részlegen, a nap bármely percében. Bármiben segítenék” – mondta.

Majd még világosabban fogalmazott: „Liverpool-szurkoló vagyok. A legjobbat akarom a klubnak. Ha a Liverpoolnak bármilyen területen szüksége van rám, ott leszek.”

A megszólalás egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy Gerrard nem saját ambíciói miatt beszél a visszatérésről, sőt, kifejezetten nem kíván edzőváltást:

Nem akarom, hogy Arne Slot elveszítse a munkáját. Azt akarom, hogy rendbe tegye a dolgokat, megfordítsa a helyzetet, és újra naggyá tegye a Liverpoolt.

„Négy-öt hónapja még az egész város ünnepelt”

Gerrard szerint a közhangulat túl gyorsan fordult negatívba: „Négy-öt hónappal ezelőtt még az egész várossal együtt ünnepeltem, amikor a Liverpool megnyerte a bajnokságot” – utalt arra, hogy szerinte türelemre van szükség a klub körül.

Gerrard edzői pályafutása a Rangers után az Aston Villánál folytatódott, ahol 2021 novemberében nevezték ki vezetőedzőnek. A projekt azonban nem lett sikersztori: 2022 októberében menesztették, közvetlenül a Fulham elleni 3-0-s vereség után. A Villa a szezon elején 12 bajnokiból mindössze kettőt nyert meg, és a csapat a tabella alsó régiói felé sodródott. Az Aston Villa után Gerrard 18 hónapot dolgozott a szaúdi Al-Ettifaqnál, ahonnan 2025 januárjában távozott. A csapat ekkor a 12. helyen állt a bajnokságban. A Reuters beszámolója szerint a 2024–25-ös idényben addig 14 bajnokin mindössze két győzelem és nyolc vereség jött össze, ami komoly nyomást tett a stábra. Összességében Gerrard az Al-Ettifaq élén 59 mérkőzésen ült a kispadon: 23 győzelem, 16 döntetlen, 20 vereség – vagyis nem lett belőle nagy sikertörténet.

Gerrard saját hibáiról is nyíltan beszélt, visszautalva főként a Villa-időszakra: „Amikor elvesztettük a lendületet, nem éreztem, hogy vissza tudom fordítani. Túl gyorsan változtattam meg a dinamikát az öltözőben, és túl sok embert fordítottam magam ellen – ez nagyon fájt.”

Ally McCoist Gerrarddal nem csak a Liverpool aktuális helyzetéről beszélt: végigvették a legenda teljes útját a gyerekkortól a csúcsmeccsekig. A beszélgetésben előkerültek régi átigazolási sztorik, nagy visszatérések és az edzői évek tanulságai is.

Az interjúban szóba került még:

  • hogyan nőtt fel Liverpoolban, és mit adott neki az utcafoci
  • az akadémiára kerülés és az első profi szerződés története
  • mennyire közel volt a Chelsea-hez José Mourinho idején
  • az „isztambuli csoda” és a nagy liverpooli fordítások felidézése
  • edzői útja: Klopp hatása, Rangers, majd az Aston Villa-időszak tanulságai
  • a szaúdi kitérő, miért mondott nemet később a Rangers-visszatérésre
  • miért nem nyert semmit az angol aranygeneráció
  • megbánt-e bármit
