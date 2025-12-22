Live
A Manchester Citynél lehet karácsonyozni, de csak módjával. Pep Guardiola egyértelmű üzenetet küldött játékosainak az ünnepek előtt: a karácsonyi lakomáknak ára lehet, ha azok pluszkilókban is megmutatkoznak.

A Manchester City vezetőedzője a csapat legutóbbi edzését követően beszélt arról, hogy minden játékos ellenőrzött testsúllyal vonult el a rövid karácsonyi pihenőre. Guardiola elmondta, december 25-én személyesen fogja ellenőrizni, ki mennyit hízott az ünnepek alatt.

Guardiola pihenőnapokat adott a játékosoknak, de szigorú feltételekkel Fotó: GLYN KIRK / AFP
Guardiola pihenőnapokat adott a játékosoknak, de szigorú feltételekkel
Fotó: GLYN KIRK / AFP

„Minden játékos megcsinálta a súlymérést. Huszonötödikén ott leszek, és megnézem, hány kiló jön fel” – fogalmazott a spanyol szakember, aki hozzátette: bár lehet enni karácsonykor, a mértéktartás elvárás.

Guardiola kiteszi a keretből, akire felmegy három kiló

Guardiola nem finomkodott a következményekkel kapcsolatban sem. Mint mondta, aki három kilóval nehezebben tér vissza, az nem számíthat kegyelemre.

Ha valaki három kilóval többel érkezik, az Manchesterben marad. Nem utazik a Nottingham Forest elleni meccsre

 – jelentette ki határozottan.

Pep Guardiola "Yesterday every player made weight. On the 25th I'll be there controlling how many kilos come up. They come fatty. They can eat at Christmas but I want to control them. If someone arrive with three kilos more, he will stay in Manchester. He won't travel to Nottingham Forest."
byu/kibme37 insoccer

A City december 27-én lép pályára a Nottingham Forest ellen a Premier League-ben, így a játékosoknak mindössze néhány napjuk van az ünneplésre. Guardiola szavai alapján azonban világos: az ünnepi menü nem írhatja felül a professzionális hozzáállást.

A 2024-es bajnok az előző körben a West Ham Unitedet győzte le 3-0-ra, és jelenleg a második helyen áll a táblázaton 37 ponttal 17 mérkőzés után, egy ponttal elmaradva az éllovas Arsenal mögött.

