A Manchester City vezetőedzője a csapat legutóbbi edzését követően beszélt arról, hogy minden játékos ellenőrzött testsúllyal vonult el a rövid karácsonyi pihenőre. Guardiola elmondta, december 25-én személyesen fogja ellenőrizni, ki mennyit hízott az ünnepek alatt.

Guardiola pihenőnapokat adott a játékosoknak, de szigorú feltételekkel

Fotó: GLYN KIRK / AFP

„Minden játékos megcsinálta a súlymérést. Huszonötödikén ott leszek, és megnézem, hány kiló jön fel” – fogalmazott a spanyol szakember, aki hozzátette: bár lehet enni karácsonykor, a mértéktartás elvárás.

Guardiola kiteszi a keretből, akire felmegy három kiló

Guardiola nem finomkodott a következményekkel kapcsolatban sem. Mint mondta, aki három kilóval nehezebben tér vissza, az nem számíthat kegyelemre.

Ha valaki három kilóval többel érkezik, az Manchesterben marad. Nem utazik a Nottingham Forest elleni meccsre

– jelentette ki határozottan.

A City december 27-én lép pályára a Nottingham Forest ellen a Premier League-ben, így a játékosoknak mindössze néhány napjuk van az ünneplésre. Guardiola szavai alapján azonban világos: az ünnepi menü nem írhatja felül a professzionális hozzáállást.

A 2024-es bajnok az előző körben a West Ham Unitedet győzte le 3-0-ra, és jelenleg a második helyen áll a táblázaton 37 ponttal 17 mérkőzés után, egy ponttal elmaradva az éllovas Arsenal mögött.