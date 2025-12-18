A belvárosban működő hely 2018-ban nyílt, és a brit sajtó több írása szerint Guardiola nem a klubon keresztül, hanem magánbefektetőként vett részt a vállalkozásban a City két vezetőjével, Txiki Begiristainnel és Ferran Sorianóval együtt. A helyen gyakran megfordultak a City játékosa is, például az új igazolások. Premier League-sztárok és klubvezetők – többek között Mikel Arteta és Kevin De Bruyne – is megjelentek ott, és olyan fogásokat ettek, mint a 43 fontos tintahalas rizs.

Guardiola étterme már csak két napig marad nyitva

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Az étteremben katalán-spanyol konyháját a sajtó szerint a Michelin-csillagos Paco Pérez neve fémjelezte, ezért a nyitáskor nagy figyelmet kapott Manchesterben.

Guardiola étterme végleg bezár

A Tast Catala saját üzenete egyértelmű, de nem politizál: azt írják, nehéz döntést hoztak, mert a vendéglátást sújtó egyre rosszabb gazdasági környezet és a megemelkedett működési költségek mellett már nem tudták fenntarthatóan működtetni a helyet.

A történet mégis politikai felhangot kapott: a The Sun azt állítja, hogy a bezárásban szerepet játszhatnak a brit kormány friss költségvetési döntései is, amelyek a lap szerint több vállalkozás terheit növelik, és a cikkben Rachel Reeves pénzügyminisztert is megnevezik.

Fontos megjegyezni, hogy ez a politikai értelmezés a The Sun cikkében jelenik meg, míg az étterem hivatalos közlése általánosságban a költségek elszállásáról és a nehéz helyzetről beszél.

Annyi ugyanakkor biztos, hogy a brit vendéglátásban komoly a bizonytalanság: több elemzés szerint a következő időszakban üzlethelyiségek után fizetendő terhek és a munkáltatói járulékok emelkedése miatt sok hely kerülhet nehéz helyzetbe.