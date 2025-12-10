Live
Lakossági energiatároló programot jelentett be a kormány – itt vannak a részletetek

Sport

Mitől különleges Szoboszlai? – a Liverpool edzője elmondta az igazságot

Madridban kerül sor a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 6. fordulójának szerdai rangadójára, amelyen a Real Madrid a Manchester City ellen lép pályára. A találkozó előtt Pep Guardiola kollégájának és honfitársának, Xabi Alonso vezetőedzőnek üzent.

A Real Madrid és a Manchester City a legutóbbi négy BL-idény mindegyikében összecsapott, és szerdán is megmérkőznek Spanyolországban. Sajtóinformációk szerint Xabi Alonso, a Real vezetőedzője akár az állásával is játszhat, vendégsiker esetén ugyanis a távozását várják. A spanyol tréner a Bayern Münchennél játékosa volt a City jelenlegi edzőjének, Pep Guardiola pedig üzent is honfitársának a találkozó előtt.

Pep Guardiola és Xabi Alonso a Real Madrid és a Manchester City BL-meccsén vezetőedzőként néz szembe egymással
Fotó: LARS BARON / DPA

BL: Pep Guardiola Xabi Alonsóról a Real Madrid–Manchester City előtt

„A Barcelona és a Madrid a két legnehezebb klub egy edzőnek a nyomás és a környezet miatt. Ha én az előző idényemet itt, Madridban teljesítem, engem már kirúgtak volna" – nyilatkozta a katalán tréner a keddi sajtótájékoztatón arra utalva, hogy a 2024/25-ös évadban a Manchester City még rosszabb sorozatot produkált, mint most az elmúlt hét tétmeccsén kilenc pontot gyűjtő Real Madrid.

Guardiolát ezután arról kérdezték, mit tanácsolna Alonsónak, ő viszont különleges módon válaszolta azt, hogy inkább nem javasol semmit.

Vizeljen csak saját maga. Nem szeretnék helyette én vizelni.

Tetszik ez a metafora, igaz? – mosolygott a City edzője, mielőtt folytatta. – Minden jót kívánok Xabinak, de a jövőjére én tényleg nem tudok választ adni. Ti mind jobban ismeritek a helyzetet, mint én. Engem az érdekel, hogy mi mit csináljunk jól."

A Real Madrid 12, míg a Manchester City 10 ponttal áll öt mérkőzés után a BL-alapszakasz tabelláján, az egymás elleni találkozójuk szerdán 21 órakor kezdődik.

