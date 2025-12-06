Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Durván nekimentek: nem kímélik a kommentelők Ursula von der Leyent

Olvasta?

Magyar Péterre kínosan kevesen kíváncsiak – csupán pár száz ember lézengett a rendezvényén

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig 6-0-ra legyőzte szombat este hazai pályán az Eintracht Frankfurtot a német labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában, így pályaválasztóként továbbra is százszázalékos. A lipcsei csapat Gulácsi a szezonbeli hetedik meccsét hozta le bekapott gól nélkül, ezzel első helyen áll a kapusok rangsorában.

Gulácsi Péter is Willi Orbán ezúttal is a kezdőcsapatban szerepelt. A lipcseiek az első félidő végére kétgólos előnyre tettek szert, az osztrák Christoph Baumgartner hatodik gólját szerezte a bajnokságban. 

Gulácsi Péter csapata szenzációsan szerepel hazai pályán
Gulácsi Péter csapata szenzációsan szerepel hazai pályán
Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

Szünet után az elefántcsontparti Yan Diomande mesterhármast ért el, de büntetőből David Raum is betalált. Ole Werner vezetőedző együttese öt hazai mérkőzéséből mind az ötöt megnyerte, szerzett 18 gólt, és csak hármat kapott.

Gulácsi továbbra is a Bundesliga legjobb kapusa?

Az 58-szoros magyar válogatott Gulácsi Péternek ez volt a szezonbeli hetedik bajnoki mérkőzése, amit lehozott bekapott gól nélkül. A 35 éves magyar kapus ezzel az élen áll a Bundesliga hálóőrei között. 

Győzelmével a Leipzig a forduló zárultával biztosan a második helyen áll majd, függetlenül a Borussia Dortmund vasárnapi mérkőzésének eredményétől.

Bundesliga, 13. forduló:
RB Leipzig-Eintracht Frankfurt 6-0 (2-0)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!