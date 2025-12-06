Gulácsi Péter is Willi Orbán ezúttal is a kezdőcsapatban szerepelt. A lipcseiek az első félidő végére kétgólos előnyre tettek szert, az osztrák Christoph Baumgartner hatodik gólját szerezte a bajnokságban.

Gulácsi Péter csapata szenzációsan szerepel hazai pályán

Fotó: Ulrik Pedersen/NurPhoto via AFP

Szünet után az elefántcsontparti Yan Diomande mesterhármast ért el, de büntetőből David Raum is betalált. Ole Werner vezetőedző együttese öt hazai mérkőzéséből mind az ötöt megnyerte, szerzett 18 gólt, és csak hármat kapott.

Gulácsi továbbra is a Bundesliga legjobb kapusa?

Az 58-szoros magyar válogatott Gulácsi Péternek ez volt a szezonbeli hetedik bajnoki mérkőzése, amit lehozott bekapott gól nélkül. A 35 éves magyar kapus ezzel az élen áll a Bundesliga hálóőrei között.

Győzelmével a Leipzig a forduló zárultával biztosan a második helyen áll majd, függetlenül a Borussia Dortmund vasárnapi mérkőzésének eredményétől.

Bundesliga, 13. forduló:

RB Leipzig-Eintracht Frankfurt 6-0 (2-0)