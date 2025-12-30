Gulács Péter 2015-ben igazolt az akkor még másodosztályú Lipcséhez, ahol azóta összesen 352 tétmérkőzésen lépett pályára a szász csapatban és számtalanszor bizonyította, hogy megállja a helyét a legmagasabb szinten is. Ugyan a 35 éves magyar kapus helyét sokan féltették a szezon előtt, mivel Marcel Schafer sportigazgató vezetésével az RB Leipzig fiatalításba kezdett a nyáron, de a 23 éves Maarten Vandevoordttal szemben Gulácsi maradt az első számú kapus.

Merre tovább Gulácsi Péter?

Fotó: JAN WOITAS / DPA

Gulácsi az idei szezonban is kulcsjátékosa a lipcsei együttesnek, ugyanis eddig 15 meccsen lépett pályára, ezeken 19 gólt kapott, bár ebből hatot a Bayern München elleni nyitófordulóban – hét alkalommal viszont kapott gól nélkül hozta le a meccset. A rutinos hálóőr – akit a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Lothar Matthäus is beválasztott a Bundesliga őszi szezonjának legjobbjai közé – jövője azonban továbbra is bizonytalan, mivel nyáron lejár a szerződése.

Állítólag a klub és a játékos is nyitott a folytatására, de az új megállapodásról szóló tárgyalások az elmúlt hetekben elakadtak, így felerősödtek azok a hangok, miszerint 11 év után távozhat az RB Leipzigtól, amelynek 2021 és 2023 között a csapatkapitánya is volt.

Gulácsi Péter januárban szabadon tárgyalhat más csapatokkal

A német Bild információi szerint Marcel Schafer sportigazgató azt tervezi, hogy januárban, a csapat portugáliai edzőtábora alatt leül tárgyalni a válogatottságot májusban lemondó kapussal, hiszen a klub most még pénzt kaphatna érte, nyáron viszont ingyen távozhat. A német lap szerint Gulácsi mihamarabb szeretné, ha tisztázódna a jövője, ám ha a közelgő tárgyalások kudarcba fulladnak akkor sem kell a kardjába dőlnie, mivel érdeklődőkből nincs hiány.

Gulácsi ebben az idényben hét meccset hozott le kapott gól nélkül a Bundesligában

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Állítólag a több csapat is szívesen a soraiban tudná, köztük angol (Premier League), olasz (Serie A) és német (Bundesliga) klubok kívánságlistáján szerepel, akikkel január elsejével szabadon tárgyalhat, vagy akár előszerződést is köthet, amennyiben a távozás mellett dönt. Bár a Lipcsével 2022-ben Német-kupa-győztes kapus nemrég leszögezte, hogy szívesen maradna, ám vitathatatlan, hogy karrierje lassan a végéhez közeledik, vagyis egy esetleges klubváltás lehet számára az utolsó nagy dobás.