Az év utolsó Bundesliga-meccsén komoly rangadó várt az RB Leipzig csapatára, amely a Bayer Leverkusent fogadta. Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta az összecsapást. Ugyan az első félidőben Xaver Schlager révén a hazaiak szereztek vezetést, de nem sokáig örülhettek, mivel a szünet előtt négy perc alatt megfordította az állást a Leverkusen Martin Terrier és Patrik Schick találataival, majd a hosszabbítás 97. percében Montrell Culbreath állította be a végeredményt.
Gulácsiék meccse után célkeresztbe került a bíró
A vendégek harmadik gólja előtt azonban vitatható szituáció történt, ugyanis a hosszabbításban a Leverkusen csapatkapitánya, Robert Andrich kézzel ért a labdába. A német válogatott védő karja kinyújtva volt, Benjamin Brand játékvezető mégsem ítélt büntetőt a Lipcsének. Az RB Leipzig csapatkapitánya, David Raum a lefújás után számon kérte az esetet a bírón, de nem ez volt az egyetlen dolog, ami miatt kritizálta a játékvezető teljesítményét.
„Szentséges…Persze, hogy szabálytalanság történt. Nem volt természetes helyzetben a keze, kár, hogy a játékvezető meg sem nézte” – kezdte Raum a Sky Sportsnak adott interjújában.
A játékvezető nem volt méltó a rangadóhoz. Szerintem túl nagy falat volt neki. Ezt el is mondtam neki a meccs alatt. Teljesen szétszórt volt, ami a partjelzőjének is jeleztem, és mintha egyetértően bólintott volna. A játékvezetők is hibáznak néha, nekik is lehet rossz napjuk, de ezt be kell ismernie, és nem nézheti le a játékosokat.
Erről árulkodtak a gesztusai, a pillantásai és a viselkedése is. Egyszerűen meg sem hallgatott, azonnal elküldött mindenkit. A Bundesligában vannak játékvezetők, akik nagyon szimpatikusan kezelik a helyzeteket, de most nem ez történt” – fogalmazott a Bild szemléje szerint a német válogatott játékos.
A korábbi magyar szövetségi kapitány, Lothar Matthäus a Sky Sports szakértőjeként nem értett egyet a Lipcse védőjével. „Én nem így láttam. Szerintem a játékvezető jó munkát végzett. Tisztelem Davidet, de most nem tudok vele egyetérteni”.
A mérkőzés után a Lipcse vezetőedzője, Ole Werner sem ment el szó nélkül a játékvezető ténykedése mellett. Werner szerint a bíró döntőfontosságú pillanatban hibázott a kárukra. „Két kulcsfontosságú pillanatban is hatalmasat hibázott. Arthurt ki kellett volna állítania, mert már volt egy sárga lapja. A játékvezető azt mondta, hogy a labdát rúgta el, de ha megnézzük a felvételeket, akkor látható, hogy ez egyértelműen tévedés. A hosszabbítással együtt több mint 20 percet játszhattunk volna emberelőnyben, ami sokat számított volna. A másik pedig szerintem Andrich kezezése. Orbán azért görnyedt össze, mert Andrich nekiugrott, ráadásul a keze a feje fölött volt” – dühöngött a Leipzig trénere.
A Leipzig idei első hazai vereségét szenvedte el és jelenleg a tabella negyedik helyén áll, a Leverkusen viszont pontszámban beérte és meg is előzte mostani riválisát, így feljött a dobogó alsó fokára.
- Kapcsolódó cikkek:
Harc a salátástálért
A német labdarúgó Bundesligában sosem lehet csalódni: izgalmas rangadók, váratlan fordulatok és nagy csaták színesítik minden idényét. A Bayern München és a Borussia Dortmund párharca ezúttal is rengeteg izgalmat ígér, de a Lipcse, a Leverkusen és a Stuttgart is komoly eséllyel szállt harcba a bajnoki címért. A stadionok hétről hétre megtelnek, a Bundesligában pedig mindig akad egy csapat, amely meglepetést okoz. A TippmixPRO-n most még izgalmasabb a bajnoki hajrá – tippelj, és éld át a német futball varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!