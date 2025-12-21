Az év utolsó Bundesliga-meccsén komoly rangadó várt az RB Leipzig csapatára, amely a Bayer Leverkusent fogadta. Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta az összecsapást. Ugyan az első félidőben Xaver Schlager révén a hazaiak szereztek vezetést, de nem sokáig örülhettek, mivel a szünet előtt négy perc alatt megfordította az állást a Leverkusen Martin Terrier és Patrik Schick találataival, majd a hosszabbítás 97. percében Montrell Culbreath állította be a végeredményt.

Gulácsi Péter több nagy védést is bemutatott, de így is három gólt kapott a Leverkusentől

Fotó: ODD ANDERSEN / AFP

Gulácsiék meccse után célkeresztbe került a bíró

A vendégek harmadik gólja előtt azonban vitatható szituáció történt, ugyanis a hosszabbításban a Leverkusen csapatkapitánya, Robert Andrich kézzel ért a labdába. A német válogatott védő karja kinyújtva volt, Benjamin Brand játékvezető mégsem ítélt büntetőt a Lipcsének. Az RB Leipzig csapatkapitánya, David Raum a lefújás után számon kérte az esetet a bírón, de nem ez volt az egyetlen dolog, ami miatt kritizálta a játékvezető teljesítményét.

„Szentséges…Persze, hogy szabálytalanság történt. Nem volt természetes helyzetben a keze, kár, hogy a játékvezető meg sem nézte” – kezdte Raum a Sky Sportsnak adott interjújában.

A játékvezető nem volt méltó a rangadóhoz. Szerintem túl nagy falat volt neki. Ezt el is mondtam neki a meccs alatt. Teljesen szétszórt volt, ami a partjelzőjének is jeleztem, és mintha egyetértően bólintott volna. A játékvezetők is hibáznak néha, nekik is lehet rossz napjuk, de ezt be kell ismernie, és nem nézheti le a játékosokat.

Erről árulkodtak a gesztusai, a pillantásai és a viselkedése is. Egyszerűen meg sem hallgatott, azonnal elküldött mindenkit. A Bundesligában vannak játékvezetők, akik nagyon szimpatikusan kezelik a helyzeteket, de most nem ez történt” – fogalmazott a Bild szemléje szerint a német válogatott játékos.

A korábbi magyar szövetségi kapitány, Lothar Matthäus a Sky Sports szakértőjeként nem értett egyet a Lipcse védőjével. „Én nem így láttam. Szerintem a játékvezető jó munkát végzett. Tisztelem Davidet, de most nem tudok vele egyetérteni”.