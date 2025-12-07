A két csapat már másodszor találkozott egymással a héten, ugyanis szerdán a labdarúgó Fizz Liga 5. fordulójából pótolt mérkőzésen az ETO FC Győr 3-1-re tudott nyerni Kazincbarcikán.
Felborult a pálya Győrben, az ETO megint legyőzte az újoncot
A Kuttor Attila által irányított újonc Kazincbarcika finoman szólva sem várhatta jó formában a vasárnap délutáni összecsapást. A borsodi együttes ugyanis legutóbb október végén tudott NB I-es meccset nyerni, azóta négy vereség és egy döntetlen a mérlege. A Borbély Balázs vezette ETO ellenben visszakapaszkodott és a dobogóra és úgy léphetett pályára, hogy egy esetleges győzelemmel akár élre állhat az NB I-ben.
Nagy lendülettel kezdett a Győr, és kis híján már a 2. percben megszerezte a vezetést, de Gyollai hatalmas bravúrral védeni tudott, majd nem sokkal később Zeljko Gavrics lőtt gyönyörű gólt kapásból, pechjére azonban érvénytelenítették a gólt, mivel a VAR-vizsgálat során Káprály Mihály játékvezető úgy ítélte meg, hogy a gól előtt Benbuali kézzel ért a labdához. A 18. percben aztán már góllá érett az ETO fölénye és Gavrics újabb találatát már megadták.
A szerb támadó a folytatásba közel volt az újabb gólhoz, majd a barcikaiak is mutattak némi életjelet, de Benbuali révén egyből kapufával válaszolt rá a házigazda. Sőt, a félidő végén egy szöglet után tovább növelte előnyét a Borbély-csapat Stefulj találatával.
A második félidő is agy győri rohamokkal indult, azonban szinte a semmiből sikerült szépítenie a Kazincbarcikának. Egy 40 méterről előrevágott szabadrúgást Petrás ügyetlenül középre öklözte ki, éppen Rácz Lászlóhoz, aki az üres kapuba lőtt.
A hátralévő időben alaposan visszaesett az iram, a Kazincbarcika támadásaiból hiányzott az átütőerő, így végül nem sikerült pontot szereznie. Sőt, a 90. percben a csereként beállt Huszár megszerezte a győri csapat harmadik gólját is, így akár csak a két csapat hétközi meccsén, most is kétgólos különbség született.
A Kazincbarcika maradt a kiesést jelentő 12, vagyis utolsó helyen, az ETO viszont sikerével átmenetileg feljött az első helyre, ám a címvédő Ferencváros egy Kisvárda elleni pontszerzéssel még a nap folyamán visszaelőzheti a tabellán.
Fizz Liga, 16. forduló:
ETO FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 3-1 (2-0)
Győr, 3960 néző, v.: Káprály
ETO FC: Petras - Vladoiu, Csinger, Krpic, Stefulj - Anton - Bánáti (Huszár, 70.), Gavric (Njie, 86.), Vitális (Tóth R., 86.), Bumba (Schön, 70.) - Benbuali (Piscsur, 92.
Kolorcity Kazincbarcika SC: Gyollai - Baranyai, Rácz, Rasheed, Deutsch (Slogar, a szünetben) - Balázsi (Major, a szünetben), Meszhi, Kártik, Szőke - Könyves (Schuszter, 94.), Ubochioma (Makrai, 53.)
gólszerzők: Gavric (18.), Stefulj (44.), Huszár (90.), illetve Rácz (56.)
sárga lap: Kártik (77.)
