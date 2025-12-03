A Kuttor Attila által irányított újonc Kazincbarcika rossz formában várhatta a szerda esti összecsapást. A borsodi együttes legutóbb október végén tudott NB I-es meccset nyerni, azóta három vereség és egy döntetlen a Kazincbarcika mérlege. A Borbély Balázs vezette ETO ellenben sokkal jobb helyzetben volt. Az előző szezon meglepetéscsapata idén is remekel, a győri együttes az ötödik helyről várhatta a találkozót, egy esetleges pontszerzéssel pedig a dobogóra is feljöhetett volna.

Vitális Milán, a Győr magyar válogatott középpályása gyönyörű gólt lőtt a Kazincbarcikának

Fotó: ETO FC/Facebook

A Győr bombagólokkal nyert

A szerda esti találkozót eredetileg augusztus végén játszották volna, de akkor a zöld-fehérek nemzetközi kupaszereplése miatt elhalasztották. A hazai csapat próbálta irányítani a játékot, többet birtokolta a labdát, a veszélyesebb támadásokat viszont a Győr vezette. Összességében inkább a küzdelem dominált, így az első védenivaló próbálkozásra a félidő derekáig várni kellett, akkor Juhász fogta meg vetődve Benbuali fejesét. Nem sokkal később a vendégek még közelebb jártak a gólhoz, de Gavric 16 méteres lövése a jobb kapufán csattant. A játékrész második felében már az ETO akarata érvényesült, ez pedig nemcsak Gavric újabb kapufát eltaláló lövésében, hanem Vitális révén a vezetés megszerzésében is megnyilvánult.

A szünetben a hazaiak kettős cserével igyekeztek frissíteni, ami gyorsan kifizetődött, mert a frissen beállt Makrai azonnal egyenlített. A barcikaiak azonban nem örülhettek sokáig, ugyanis döntetlennél a Győr újra magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, melynek köszönhetően negyedóra elteltével Bánáti fejesével ismét vezetést szerzett. A hátralévő harminc percben is az ETO futballozott fölényben, a mezőny legjobbja, Gavric aztán végleg el is döntötte a három pont sorsát, amin az sem változtatott, hogy a győriek Vingler kiállítása miatt az utolsó szűk negyedórában emberhátrányban fejezték be a meccset.

Sikerével az ETO feljött a második helyre, hátránya két pont az éllovas Debrecennel szemben.

Fizz Liga, 5. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

Kolorcity Kazincbarcika SC-ETO FC 1-3 (0-1)

Mezőkövesd, v.: Csonka

Kolorcity Kazincbarcika SC: Juhász - Baranyai, Rácz, Rasheed, Deutsch - Meszhi (Szőke, 65.), Kartik - Major (Könyves, a szünetben), Ubochioma (Szujó, 87.), Slogar (Balázsi, 84.) - Schuszter (Makrai, a szünetben)

ETO FC: Megyeri - Vladoiu, Miangue, Csinger, Stefulj - Vitális (Anton, 69.), Vingler - Bánáti (Huszár, 89.), Gavric (Krpic, 81.), Schön (Bumba, 69.) - Benbuali (Njie, 81.)

gólszerzők: Makrai (46.), illetve Vitális (35.), Bánáti (60.), Gavric (74.)

sárga lap: Major (7.), Deutsch (66.), Szőke (84.), illetve Vladoiu (11.), Vingler (29., 77.)

piros lap: Vingler (77.)