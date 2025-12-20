Az őszi első hely volt a tét a tabellán második ETO FC Győr számára a Puskás Akadémia elleni rangadón. A győri csapat kezdőjéből ezúttal hiányzott két meghatározó játékos, Anton és Stefulj, de ez a legkevésbé sem zavarta meg Borbély Balázs csapatát.

Nadhir Benbouali nem először játszott főszerepet az ETO FC Győr sikerében

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Győri villámgól

A középkezdés után ugyanis még egy perc sem telt el, amikor már vezetett az ETO. Szappanos Péter rossz kirúgása után még a vendégek térfelén labdát szerzett a Győr, Bumba kiugratta Benboualit, akinek az első lövésébe még bele tudott vetődni Szappanos, az ismétlést azonban már nem tudta hárítani. 53 másodperc elteltével 1-0-ra vezetett az ETO.

A 8. percben Schön Szabolcs lövését védve javított Szappanos, majd a pletykák szerint a Fradi által is figyelt Vitális Milán 22 méteres szabadrúgását tolta ki vetődve a jobb kapufa mellől. A Győr irányította a játékot, a felcsútiaknak még kisebb lehetőségeik is alig akadtak.

Ezzel szemben a második félidőben sokkal kiegyenlítettebb lett a játék, a vendégeknél a védő Szolnoki Roland helyére érkezett a csatár Lamin Colley, és már Megyeri Balázsnak is akadt védenie valója. A 61. percben Bánáti esett el Markgráf mellett a vendégek 16-osán belül, de Antal Péter és VAR sem látott szabálytalanságot.

A tabella élén a Győr

A 68. percben Vitális újabb szabadrúgását kellett védenie Szappanosnak, majd a fiatal támadó tíz perccel később is próbálkozott, akkor nem sokkal lőtt a léc fölé. Ekkorra már enyhültek a kezdeti felcsúti rohamok, az ETO visszavette az irányítást,

és a 83. percben a csereként beállt Nfansu Njie második helyzetét már gólra váltva eldöntötte a mérkőzést.

Az ETO győzelme azt jelenti, hogy 2012 után ismét a tabella élén zárja az őszt a győri csapat, egy ponttal megelőzve a 34 pontot gyűjtő Ferencvárost. A 2012-13-as idény végén bajnoki címet ünnepelhetett a klub.

Az első tavaszi fordulóban, január 24-én a Ferencváros a Győrt fogadja a Groupama Arénában.

Eredmény, NB I, 18. forduló:

ETO FC Győr–Puskás Akadémia 2-0 (1-0)

ETO Park, Győr, 4219 néző, v.: Antal Péter

gól: Benbouali 1., Njie 83.