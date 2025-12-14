Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Háború

Megszólalt az orosz titkos adó – riadó a harmadik világháború miatt

Rendkívüli

Lövöldözés Bondi Beachen: sok halott, rendőrök is megsérültek

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Premier League 16. fordulójában a Manchester City 3-0-ra legyőzte az FA-kupa-győztes Crystal Palace-t a Selhurst Parkban. A találkozó hőse a norvég Erling Haaland volt, aki duplázott a dél-londoni csapat otthonában.

Pep Guardiola tanítványai a duplázó norvég csatáruk, Erling Haaland vezérletével sorozatban negyedik sikerüket aratták a Premier League-ben, így továbbra is kétpontos hátránnyal követik az éllovas Arsenalt.

Erling Haaland szenzációs formában futballozik az idei szezonban
Erling Haaland szenzációs formában futballozik az idei szezonban 
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Haaland duplák specialistája

Haaland elképesztő formában futballozik az idei szezonban. A 25 éves norvég támadó 16 Premier League-meccsen 17 találatnál jár, a szezon során hatodik alkalommal duplázott a bajnokságban, a góllövőlistán pedig hat találattal előzi meg a Brentford támadóját, a brazil Igor Thiagót. 

Minden sorozatot figyelembe véve kilencedik egymást követő meccsét nyerte meg a harmadik helyen álló Aston Villa, amely ezúttal a kieső zónában lévő West Ham United otthonában diadalmaskodott 3-2-re. Unai Emery együttese sorozatban a hatodik mérkőzését nyerte meg a Premier League-ben, a klub történetének leghosszabb győzelmi sorozata a bajnokságban. 

Aston Villa's Spanish manager Unai Emery reacts ahead of the UEFA Europa League league-stage football match between Aston Villa and Young Boys at Villa Park in Birmingham on November 27, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP)
Unai Emery csapata a harmadik helyen áll a Premier League-ben
Fotó: Darren Staples/AFP

Az Európa-ligában később a Ferencvárossal is találkozó Nottingham Forest ezúttal váratlanul simán 3-0-ra nyert a Tottenham Hotspur ellen.

Premier League, 16. forduló:
Crystal Palace-Manchester City 0-3 (0-1)
Nottingham Forest-Tottenham Hotspur 3-0 (1-0)
Sunderland-Newcastle United 1-0 (0-0)
West Ham United-Aston Villa 2-3 (2-1)

  • kapcsolódó cikkek:
A tökön rúgott Haaland Mbappé miatt szomorkodott
Mbappé farkasszemet nézhet Haalanddal a világbajnokságon – mutatjuk a csoportokat
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!