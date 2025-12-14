Pep Guardiola tanítványai a duplázó norvég csatáruk, Erling Haaland vezérletével sorozatban negyedik sikerüket aratták a Premier League-ben, így továbbra is kétpontos hátránnyal követik az éllovas Arsenalt.

Erling Haaland szenzációs formában futballozik az idei szezonban

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Haaland duplák specialistája

Haaland elképesztő formában futballozik az idei szezonban. A 25 éves norvég támadó 16 Premier League-meccsen 17 találatnál jár, a szezon során hatodik alkalommal duplázott a bajnokságban, a góllövőlistán pedig hat találattal előzi meg a Brentford támadóját, a brazil Igor Thiagót.

Minden sorozatot figyelembe véve kilencedik egymást követő meccsét nyerte meg a harmadik helyen álló Aston Villa, amely ezúttal a kieső zónában lévő West Ham United otthonában diadalmaskodott 3-2-re. Unai Emery együttese sorozatban a hatodik mérkőzését nyerte meg a Premier League-ben, a klub történetének leghosszabb győzelmi sorozata a bajnokságban.

Unai Emery csapata a harmadik helyen áll a Premier League-ben

Fotó: Darren Staples/AFP

Az Európa-ligában később a Ferencvárossal is találkozó Nottingham Forest ezúttal váratlanul simán 3-0-ra nyert a Tottenham Hotspur ellen.

Premier League, 16. forduló:

Crystal Palace-Manchester City 0-3 (0-1)

Nottingham Forest-Tottenham Hotspur 3-0 (1-0)

Sunderland-Newcastle United 1-0 (0-0)

West Ham United-Aston Villa 2-3 (2-1)