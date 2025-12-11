Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójában a Manchester City hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Real Madrid otthonában. A győztes találatot Erling Haaland szerezte, aki idén már 21 gólnál jár. A Manchester City norvég csatára a mérkőzés után sajnálatát fejezte ki, amiért Kylian Mbappé végig a Real Madrid kispadján ült.

Bár a Real Madrid Rodrygo góljával gyorsan vezetést szerzett, de a Manchester City még az első félidőben fordítani tudott és végül 2-1-re nyert. Előbb Nico O'Reilly egyenlített egy szöglet után, majd Erling Haaland harcolt ki egy tizenegyest Antonio Rüdigerrel szemben, amit magabiztosan értékesített. A karrierje 50. BL-mérkőzésén már 51. találatnál járó norvég csatár gólja végül győzelmet ért a Pep Guardiola együttesének. 

Erling Haaland az első félidő nagy részében láthatatlan volt, de a madridi védelemnek így is meggyűlt vele a baja
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A csúcsrangadó a világ két legjobb formában lévő focistája, Kylian Mbappé és Erling Haaland külön párharca miatt is érdekes lehetett volna, erre azonban nem került sor. Az már a mérkőzés előtt kiderült, hogy a Kylian Mbappé, a Real Madrid francia támadója megsérült. Az aranycipős focista bal kezén eltört a gyűrűsujja, de az előzetes hírek szerint nem tűnt annyira súlyosnak, hogy ne léphetett volna pályára. Ennek ellenére Mbappé egyetlen percre sem állt be a City ellen, ugyanis emellett izomproblémákkal is küszködik. Pedig könnyen lehet, hogy a francia válogatott gólvágóval a soraiban kedvezőbb eredményt ért volna el a Real, tekintve, hogy kilenc találattal vezeti az alapszakasz góllövőlistáját, ráadásul a Manchester City ellen nagyon megy neki, hét meccsen hétszer talált az angol rivális kapujába.

Haaland csalódott volt Mbappé miatt

A lefújás után Haaland elárulta, hogy „nem örült” annak, hogy Kylian Mbappé nem lépett pályára a spanyol fővárosban, de elismerte, hogy a hiánya lendületet adott a Manchester Citynek a meccs előtt.

„Természetesen tudunk róla, hogy vannak sérültjeik. Nálunk is akadt pár, de nekik sokkal több sérültjük volt. Ettől függetlenül 

arra számítottunk, hogy Kylian játszani fog. Amikor egy ilyen játékos nem játszik, az nem tesz boldoggá, mert a legjobbak ellen akarsz játszani, de persze a hiánya pszichésen egy kis lökést adott a számunkra

 – mondta Haaland, aki legkésőbb a jövő nyári világbajnokság csoportkörében találkozhat a pályán Mbappéval.

A madridi szurkolók mellett Haaland is hiányolta Mbappét
Fotó: THOMAS COEX / AFP

„Ez egy olyan hely, ahol mindenki pályára akar lépni. Hihetetlen. A legjobb játékosok ellen akartunk játszani, (Raúl) Asencio viszont már egy perc után túlzásba esett és verekedni akart velem, amit én személy szerint szeretek, nem bántam. Antonio Rüdigerrel is voltak remek csatáink, de ma túl sokat akart, így büntetőt kaptunk” – mondta a norvég csatár, aki az első félidőben mindössze hatszor ért labdához.

„Teljesen másképp is alakulhatott volna a meccs, de ez a győzelem nagyon fontos, mert kikaptunk a Leverkusentől. Még van hátra két meccs, szóval a lehető legjobban kell befejeznünk az alapszakaszt és remélhetőleg ott lehetünk a legjobb nyolc között” – nyilatkozta a TNT Sportsnak Erling Haaland, aki kissé kellemetlen pillanatok élt át a második félidő elején, ugyanis egészen közelről találták el a legnemesebb testrészén. 

Amikor Haalandot arról kérdezték, hogy a Real elleni siker lökést adhat-e a Manchester Citynek a Premier League-ben a listavezető Arsenallal szembeni bajnoki versenyfutásban, akkor kissé kitérő választ adott.

„Nem szeretek erről túl sokat beszélni, mert csak magunkra kellene koncentrálnunk, de City tíz éve nagyon jó ebben. Nem foglalkozunk más csapatokkal, csak magunkkal. Most már a vasárnapi bajnokira koncentrálunk – ki az ellenfél? A Palace? Hihetetlenül gyorsan jönnek a meccsek, de a lényeg, hogy fittek maradjunk, meccsről meccsre haladjunk, és remélhetőleg vasárnap is nyerünk” – fogalmazott Haaland. 

A City mindössze a második idegenbeli győzelmét aratta a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és két körrel a zárás előtt feljött a negyedik helyre a 36 csapatos tabellán, ami negyeddöntőbe jutást érhet. 

