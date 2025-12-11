Bár a Real Madrid Rodrygo góljával gyorsan vezetést szerzett, de a Manchester City még az első félidőben fordítani tudott és végül 2-1-re nyert. Előbb Nico O'Reilly egyenlített egy szöglet után, majd Erling Haaland harcolt ki egy tizenegyest Antonio Rüdigerrel szemben, amit magabiztosan értékesített. A karrierje 50. BL-mérkőzésén már 51. találatnál járó norvég csatár gólja végül győzelmet ért a Pep Guardiola együttesének.

Erling Haaland az első félidő nagy részében láthatatlan volt, de a madridi védelemnek így is meggyűlt vele a baja

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A csúcsrangadó a világ két legjobb formában lévő focistája, Kylian Mbappé és Erling Haaland külön párharca miatt is érdekes lehetett volna, erre azonban nem került sor. Az már a mérkőzés előtt kiderült, hogy a Kylian Mbappé, a Real Madrid francia támadója megsérült. Az aranycipős focista bal kezén eltört a gyűrűsujja, de az előzetes hírek szerint nem tűnt annyira súlyosnak, hogy ne léphetett volna pályára. Ennek ellenére Mbappé egyetlen percre sem állt be a City ellen, ugyanis emellett izomproblémákkal is küszködik. Pedig könnyen lehet, hogy a francia válogatott gólvágóval a soraiban kedvezőbb eredményt ért volna el a Real, tekintve, hogy kilenc találattal vezeti az alapszakasz góllövőlistáját, ráadásul a Manchester City ellen nagyon megy neki, hét meccsen hétszer talált az angol rivális kapujába.

Haaland csalódott volt Mbappé miatt

A lefújás után Haaland elárulta, hogy „nem örült” annak, hogy Kylian Mbappé nem lépett pályára a spanyol fővárosban, de elismerte, hogy a hiánya lendületet adott a Manchester Citynek a meccs előtt.

„Természetesen tudunk róla, hogy vannak sérültjeik. Nálunk is akadt pár, de nekik sokkal több sérültjük volt. Ettől függetlenül

arra számítottunk, hogy Kylian játszani fog. Amikor egy ilyen játékos nem játszik, az nem tesz boldoggá, mert a legjobbak ellen akarsz játszani, de persze a hiánya pszichésen egy kis lökést adott a számunkra

– mondta Haaland, aki legkésőbb a jövő nyári világbajnokság csoportkörében találkozhat a pályán Mbappéval.

A madridi szurkolók mellett Haaland is hiányolta Mbappét

Fotó: THOMAS COEX / AFP

„Ez egy olyan hely, ahol mindenki pályára akar lépni. Hihetetlen. A legjobb játékosok ellen akartunk játszani, (Raúl) Asencio viszont már egy perc után túlzásba esett és verekedni akart velem, amit én személy szerint szeretek, nem bántam. Antonio Rüdigerrel is voltak remek csatáink, de ma túl sokat akart, így büntetőt kaptunk” – mondta a norvég csatár, aki az első félidőben mindössze hatszor ért labdához.