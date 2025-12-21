Live
Ezt látnia kell!

Azonosítatlan tárgy lebegett a repülő szárnya mellett – élő adásban rögzítették a döbbenetes esetet

A német labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában a Hamburg 1-1-es döntetlent ért el az Eintracht Frankfurt ellen. A második félidőben a dán válogatott Rasmus Kristensen egy ütközés után eszméletlenül esett össze, ám a Hamburg horvát játékosa, Luka Vuskovic gyorsan észre vette a bajt és segített az ellenfelén.

A téli szünet előtti utolsó bajnokin az Eintracht Frankfurt 1-1-es döntetlent játszott Hamburgban. A HSV így már 2011 óta képtelen legyőzni a hesseni csapatot, amely a hetedik helyen telel a Bundesligában.

Mario Vuskovic megmentette Rasmus Kristensen életét az Eintracht Frankfurt hamburgi meccsén
Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA
Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

A Hamburg tinije életet mentett a pályán

A hamburgi összecsapás 65. percében drámai jelenet zajlott le a pályán, ugyanis a svéd Miro Muheim és a dán Rasmus Kristensen összeütközött, miközben mindketten a labdát figyelték. Az ütközés után a Frankfurt védője mozdulatlanul hevert a földön. Elsőként az ellenfél játékosa, Luka Vuskovic kapcsolt, gyorsan odasietett hozzá és kihúzta a nyelvét a torkából.

A hamburgi védő elsősegélynyújtása után bejött a frankfurti orvosi stáb a pályára. Nem sokkal az ápolást követően a dán védő magához tért, de elővigyázatosságból lecserélték, így nem tudta folytatni a játékot. 

A 18 éves horvát válogatott Vuskovic – aki a Tottenham Hotspur kölcsönjátékosaként szerepel Hamburgba – remek szezont produkál eddig a német labdarúgó-bajnokságban, amiért az októberi hónap legjobb újoncának járó díjat is elnyerte. A hétvégi mentőakciója után pedig nem lepődnénk meg, ha A Fair Play-díjat is neki ítélnék oda a Bundesligában.

