A Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin tizenegyest hibázott, és 3-1-re kikapott a Wolfsburg vendégeként szombaton a német labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában. A listavezető Bayern München nem hibázott, a triplázó Harry Kane vezérletével 5-0-ra nyert a Stuttgart otthonában.

A listavezető és egyben címvédő Bayern München Harry Kane vezérletével ötgólos győzelmet aratott Stuttgartban. Az angol válogatott csatár mesterhármast ért el, és már 17 góllal áll a Bundesliga góllövőlistájának élén. 

Harry Kane elképesztő számokat produkál a Bayernben
Harry Kane elképesztő számokat produkál a Bayernben
Fotó: Tom Weller/DPA/dpa Picture-Alliance via AFP

Harry Kane aranylabdás formában futballozik

A 32 éves Kane mindezt úgy érte el, hogy csak a találkozó 60. percében lépett pályára Nicolas Jackson helyére. 

  • Az angol csatár nem mellesleg a 2025-ös naptári évben 58 gólnál jár, ami több mint amennyit valaha is szerzett egy naptári évben 2017-ben 56 gól volt a szezoncsúcsa. 

A bajoroknál Josip Stanisic is betalált, a horvát légiós tavaly május után volt újra eredményes a német élvonalban.

A magyar válogatott Schäfer András kezdőként lépett pályára az Union Berlinben, de az 57. percben edzője lecserélte. Együttese ekkor már kétgólos hátrányban volt, majd a Wolfsburg már hárommal is vezetett, a bajnokságban először pályára lépő francia Stanley Nsoki azonban szépített. Sőt a 14 perces hosszabbítás kezdetén Leopold Querfeld is betalálhatott volna, de kihagyott egy tizenegyest. Vereségével az Union Berlin maradt a 12. helyen, míg a négy nyeretlen bajnoki után ismét győzelmet ünneplő zöld-fehérek egyet javítva, felzárkóztak a 14. pozícióba.

Bundesliga, 13. forduló:
Augsburg-Bayer Leverkusen 2-0 (2-0)
1. FC Köln-St. Pauli 1-1 (0-0)
VfB Stuttgart-Bayern München 0-5 (0-1)
Heidenheim-SC Freiburg 2-1 (0-1)
VfL Wolfsburg-Union Berlin 3-1 (2-0)

