A meccs legszebb gólját Marten Winkler szerezte, aki a 20. percben egy egész pályás szóló után, három ember lecselezését követően lőtt ballal, laposan a kapuba. A Hertha ezzel 2-0-ra növelte az előnyét.

Dárdai Márton (j), a Hertha magyarja a Kaiserslautern ellen is ugyanúgy küzdött-hajtott, mint ezen a korábbi mérkőzésen

Fotó: THOMAS PICHLER / APA-PictureDesk

Fél tucat gólt szerzett a Hertha

A pályán volt Dárdai Márton is, aki a 31. percben Kennet Eichhornnak gólpasszt adott.

A Hertha a 6-1-es diadalával bejutott a negyeddöntőbe.