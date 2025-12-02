Live
Parádés berlini siker Németországban. A Bundesliga II-ben hatodik Hertha a tabellán mögötte hetedik Kaiserslauternnel találkozott a Német Kupában, és meglepetésre 6-1-re kiütötte ellenfelét.

A meccs legszebb gólját Marten Winkler szerezte, aki a 20. percben egy egész pályás szóló után, három ember lecselezését követően lőtt ballal, laposan a kapuba. A Hertha ezzel 2-0-ra növelte az előnyét.

Dárdai Márton (j), a Hertha magyarja a Kaiserslautern ellen is ugyanúgy küzdött-hajtott, mint ezen a korábbi mérkőzésen Fotó: THOMAS PICHLER / APA-PictureDesk
Dárdai Márton (j), a Hertha magyarja a Kaiserslautern ellen is ugyanúgy küzdött-hajtott, mint ezen a korábbi mérkőzésen
Fotó: THOMAS PICHLER / APA-PictureDesk

Fél tucat gólt szerzett a Hertha

A pályán volt Dárdai Márton is, aki a 31. percben Kennet Eichhornnak gólpasszt adott.

A Hertha a 6-1-es diadalával bejutott a negyeddöntőbe.

