A jelentés tizenhárom rendőrt azonosított – köztük a Dél-Yorkshire-i rendőrség akkori főparancsnokát –, akik ellen súlyos kötelességszegés miatt indulhatott volna felelősségre vonás, ha még szolgálatban lennének. Mivel mindannyian elhagyták azóta a rendőrséget, senki sem vonható már felelősségre, ami a gyászoló családok számára így nem jelenthet elégtételt a Hillsborough-tragédia kapcsán.

Minden évben megemlékeznek a Hillsborough-tragédia áldozatairól

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

1989-ben volt a Hillsborough-tragédia

A sheffieldi stadionban tartott FA-kupa-elődöntőn 1989. április 15-én kialakult tömegjelenetben 97 Liverpool-szurkoló halt meg. Férfiak, nők és gyerekek, akik 10 és 67 év közöttiek voltak. Az áldozatok családjai és a túlélők azóta küzdenek az igazságukért az ügyben, ami Kathie Cashell, az IOPC főigazgató-helyettese szerint „nemzeti szégyen".

„A 97 ember, a tragédia túlélői és minden érintett ismételten cserben lett hagyva, a tragédia előtt, alatt és után is” – mondta Cashell, aki szerint a Dél-Yorkshire rendőrség a mérkőzés előkészítésében is hibázott, majd a tragédia kezelése során is. „Végül pedig a rendőrség összehangolt erőfeszítéseket tett, hogy a Liverpool-szurkolókra hárítsa a felelősséget, ami évtizedek óta hatalmas fájdalmat okozott a gyászoló családoknak és a túlélőknek” – idéz a jelentésből a Sky Sports.

A hatóság megállapította, hogy a rendőrség megpróbálta elterelni a felelősséget, és olyan állításokat tett a szurkolók viselkedéséről, amelyekről azóta újra és újra bebizonyosodott, hogy hamisak. A rendőrség eredetileg a Liverpool-szurkolókat hibáztatta – azt állítva, hogy késve, jegy nélkül és részegen érkeztek –, de a családok több évtizedes harca után ezt a narratívát cáfolták.

2016 áprilisában az új jelentést is készítettek, amelyet az eredeti, 2012-ben megsemmisített után kellett megtenni. A vizsgálat a West Midlands-i rendőrség munkáját is érintette, amely a tragédia utáni nyomozást és az ezt követő Taylor-jelentést támogatta. Megállapítást nyert, hogy az ő vizsgálatuk teljes mértékben elégtelen és túl szűk körű volt.

A jelentés 12 olyan rendőrt nevez meg, akik ellen súlyos kötelességszegés miatt eljárás indult volna. Közülük az egyik Peter Wright, Dél-Yorkshire akkori rendőrfőkapitánya, aki „megpróbálta minimalizálni a rendőrség felelősségét, és a Liverpool-szurkolókra hárítani a tragédiát”. Wright 2011-ben meghalt.