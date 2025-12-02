Live
A rendőrség kudarcot vallott és „összehangolt erőfeszítést” tett, hogy a szurkolókra hárítsa a felelősséget a Hillsborough-tragédia alatt és utána is. Ez derült ki a Rendőri Magatartást Vizsgáló Független Hivatal (IOPC) 13 éven át folytatott kutatásából, ami a valaha volt legnagyobb független vizsgálat volt a rendőrségen belüli esetleges bűncselekmények és visszaélések ügyében. A Hillsborough ma is a brit sporttörténelem legsúlyosabb katasztrófája, de évtizedek óta nem kapnak megnyugtató válaszokat az érintettek.

A jelentés tizenhárom rendőrt azonosított – köztük a Dél-Yorkshire-i rendőrség akkori főparancsnokát –, akik ellen súlyos kötelességszegés miatt indulhatott volna felelősségre vonás, ha még szolgálatban lennének. Mivel mindannyian elhagyták azóta a rendőrséget, senki sem vonható már felelősségre, ami a gyászoló családok számára így nem jelenthet elégtételt a Hillsborough-tragédia kapcsán.

Minden évben megemlékeznek a Hillsborough-tragédia áldozatairól
Minden évben megemlékeznek a Hillsborough-tragédia áldozatairól
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

1989-ben volt a Hillsborough-tragédia

A sheffieldi stadionban tartott FA-kupa-elődöntőn 1989. április 15-én kialakult tömegjelenetben 97 Liverpool-szurkoló halt meg. Férfiak, nők és gyerekek, akik 10 és 67 év közöttiek voltak. Az áldozatok családjai és a túlélők azóta küzdenek az igazságukért az ügyben, ami Kathie Cashell, az IOPC főigazgató-helyettese szerint „nemzeti szégyen".

„A 97 ember, a tragédia túlélői és minden érintett ismételten cserben lett hagyva, a tragédia előtt, alatt és után is” – mondta Cashell, aki szerint a Dél-Yorkshire rendőrség a mérkőzés előkészítésében is hibázott, majd a tragédia kezelése során is. „Végül pedig a rendőrség összehangolt erőfeszítéseket tett, hogy a Liverpool-szurkolókra hárítsa a felelősséget, ami évtizedek óta hatalmas fájdalmat okozott a gyászoló családoknak és a túlélőknek” – idéz a jelentésből a Sky Sports.

A hatóság megállapította, hogy a rendőrség megpróbálta elterelni a felelősséget, és olyan állításokat tett a szurkolók viselkedéséről, amelyekről azóta újra és újra bebizonyosodott, hogy hamisak. A rendőrség eredetileg a Liverpool-szurkolókat hibáztatta – azt állítva, hogy késve, jegy nélkül és részegen érkeztek –, de a családok több évtizedes harca után ezt a narratívát cáfolták.

2016 áprilisában az új jelentést is készítettek, amelyet az eredeti, 2012-ben megsemmisített után kellett megtenni. A vizsgálat a West Midlands-i rendőrség munkáját is érintette, amely a tragédia utáni nyomozást és az ezt követő Taylor-jelentést támogatta. Megállapítást nyert, hogy az ő vizsgálatuk teljes mértékben elégtelen és túl szűk körű volt.

A jelentés 12 olyan rendőrt nevez meg, akik ellen súlyos kötelességszegés miatt eljárás indult volna. Közülük az egyik Peter Wright, Dél-Yorkshire akkori rendőrfőkapitánya, aki „megpróbálta minimalizálni a rendőrség felelősségét, és a Liverpool-szurkolókra hárítani a tragédiát”. Wright 2011-ben meghalt.

A Liverpool football club supporter looks at floral tributes and memorabilia ahead of a memorial service to mark the twentieth anniversary of the Hillsborough disaster at Anfield in Liverpool, north-west England on April 15, 2009. Liverpool fans bowed their heads Wednesday as Britain mourned on the 20th anniversary of the Hillsborough disaster, when 96 fans were crushed to death at an FA Cup semi-final. Families of the victims gathered for a memorial service at Liverpool's Anfield ground to remember victims of the tragedy at the match between their club and Nottingham Forest. AFP PHOTO/PAUL ELLIS (Photo by PAUL ELLIS / AFP)
A szurkolók nem feledik a történteket
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A listán szerepel a mérkőzésnapon szolgálatot teljesítő parancsnok, David Duckenfield főfelügyelő neve is, akit 2019-ben felmentettek a gondatlan emberölés vádja alól.

Több tucat vádat találtak megalapozottnak a rendőrök ellen, de mivel mindannyian szolgálaton kívül vannak, egyikük sem vonható már felelősségre.

A jelentést vegyes fogadtatás övezi az érintett családok körében

Jenni Hicks, aki két kamasz lányát veszítette el, így reagált: „Nem hiszem el, hogy a több mint 370 oldalas jelentést 13 évig írták. Semmi olyat nem tartalmaz, amit ne tudtunk volna már.”

Szeptemberben a kormány benyújtotta a Hillsborough-törvényt a parlamentnek, amely előírná a közszolgáknak, hogy minden körülmények között őszintén és tisztességesen járjanak el, ellenkező esetben büntetőjogi következményekkel számolhatnak.

Louise Brookes, aki testvérét veszítette el, a jelentést és az új törvényt is elutasította: „Semmi sem változik. Lesz újabb eltussolás, lesz újabb katasztrófa. Amíg a vezetők – politikusok, rendőrfőnökök, nagyvállalati vezetők – egymást védik és fedezik, semmi sem fog változni.”

Nicola Brook, a családokat képviselő ügyvéd szerint: „Ez egy keserű igazságtalanság. A rendszer megengedi, hogy a rendőrök következmények nélkül nyugdíjba menjenek. Bár a törvény már megváltozott, ez a most érintettek számára nem vigasz. Megkapták végre az igazságot – de az elszámoltatást nem.”

Az IOPC jelentéséhez mellékelt nyilatkozatában Cashell elismerte: „Ha 1989-ben létezett volna a jogi kötelezettség az őszinteségre, minden bizonyítékot időben meg kellett volna osztani. A családok sokkal kevesebb traumát éltek volna át, és talán erre a vizsgálatra sem lett volna szükség.”

