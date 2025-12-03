Hollywoodi csillagokkal teli szórakoztató műsor lesz a 2026-os labdarúgó-világbajnokság pénteki sorsolásán, ráadásul élőben fellép Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger és a Village People is.

Hollywoodi sztárparádé a focivébé sorsolásán

Fotó: FIFA

Az Emmy-díjas televíziós műsorvezető, modell, Heidi Klum visszatér a világbajnoki sorsolásra, miután 20 évvel ezelőtt, a 2006-os németországi tornát megelőző eseményen már részt vett egyszer.

Csodálatos, hogy újra házigazdája lehetek a sorsolásnak, ezúttal még nagyobb színpadon, három házigazdával és 48 csapattal

– mondta Klum, kiemelve a világbajnokság egyedülálló közösségteremtő erejét.

Danny Ramirez, aki focizott fiatal korában, szintén izgatottan nyilatkozott: „Álmodni sem mertem, hogy világbajnok legendákkal találkozhatok, ráadásul az USA-ban születtem, a gyökereim pedig Mexikóban vannak.”

Kevin Hart, generációjának egyik legsikeresebb komikusa, színésze, elképesztő humorával fűszerezi majd az estét.

A közönséget ráadásul lenyűgöző élő koncertek várják: a legendás olasz tenor, Andrea Bocelli, a világhírű énekes, Robbie Williams és Nicole Scherzinger is fellép. A sorsolás után a Village People adja elő ikonikus slágerét, a Y.M.C.A.-t, amely mára globális himnusszá vált.

A sorsolás lebonyolítóinak nevét később hozzák nyilvánosságra.

A 2026-os tornát USA, Kanada és Mexikó közösen rendezi június 11. és július 19. között: 48 csapat pedig történelmi méretű futballünnepet ígér, a sorsolás pedig kulcsfontosságú mérföldkő a vb felé vezető úton.