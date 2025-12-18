A Milan a sérültek egyre bővülő névsora miatt hat játékost a tartalékcsapatból is magával vitt Szaúd-Arábiába, és köztük van Maximilian Ibrahimovic is, a legendás Zlatan fia. A csatár ezzel esélyt kapott arra, hogy a sorozat szaúdi mérkőzésein akár tétmeccsen is bemutatkozzon a felnőttek között.

Maximilian Ibrahimovic a svéd címeres mezt is magára ölthette már

Fotó: OLLE SPORRONG / EXPRESSEN / TT NEWS AGENCY

Ibrahimovic fia is bizonyított az edzéseken

Massimiliano Allegri vezetőedző a fiatalok behívásával kapcsolatban úgy fogalmazott: „Jó képességekkel rendelkeznek. Jutalmazni akartam őket azért, amit az edzéseken mutatnak.”

A Milan – mint a Coppa Italia vesztese – a Serie A bajnok Napolival találkozik az elődöntőben, míg a másik ágon Bologna-Inter mérkőzést rendeznek. A finálét jövő hétfőn játsszák.

Zlatan Ibrahimovic két milánói időszaka alatt 163 mérkőzésen 93 gólt szerzett, és több trófeát is nyert a klubbal, köztük az Olasz Szuperkupát. A Milan a sorozat rekordgyőztesei közé tartozik nyolc diadallal, a Napoli kétszer nyerte meg a Szuperkupát, a Bologna pedig még nem hódította el.