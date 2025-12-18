Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Deák Dániel elárulta, hogy mivel próbálják megtörni Orbán Viktort az EU-csúcson

Sport

Kiderült: Egerszegi Krisztinát így segítette olimpiai aranyéremhez Darnyi Tamás

Link másolása
Vágólapra másolva!
Zlatan büszke lehet. A 19 éves Maximilian Ibrahimovic bekerült az AC Milan keretébe az Olasz Szuperkupára, és a csapattal együtt Szaúd-Arábiába utazott – számolt be róla az ESPN.

A Milan a sérültek egyre bővülő névsora miatt hat játékost a tartalékcsapatból is magával vitt Szaúd-Arábiába, és köztük van Maximilian Ibrahimovic is, a legendás Zlatan fia. A csatár ezzel esélyt kapott arra, hogy a sorozat szaúdi mérkőzésein akár tétmeccsen is bemutatkozzon a felnőttek között.

Maximilian Ibrahimovic a svéd címeres mezt is magára ölthette már Fotó: OLLE SPORRONG / EXPRESSEN / TT NEWS AGENCY
Maximilian Ibrahimovic a svéd címeres mezt is magára ölthette már
Fotó: OLLE SPORRONG / EXPRESSEN / TT NEWS AGENCY

Ibrahimovic fia is bizonyított az edzéseken

Massimiliano Allegri vezetőedző a fiatalok behívásával kapcsolatban úgy fogalmazott: „Jó képességekkel rendelkeznek. Jutalmazni akartam őket azért, amit az edzéseken mutatnak.”

A Milan – mint a Coppa Italia vesztese – a Serie A bajnok Napolival találkozik az elődöntőben, míg a másik ágon Bologna-Inter mérkőzést rendeznek. A finálét jövő hétfőn játsszák.

Zlatan Ibrahimovic két milánói időszaka alatt 163 mérkőzésen 93 gólt szerzett, és több trófeát is nyert a klubbal, köztük az Olasz Szuperkupát. A Milan a sorozat rekordgyőztesei közé tartozik nyolc diadallal, a Napoli kétszer nyerte meg a Szuperkupát, a Bologna pedig még nem hódította el.

  • Még több cikk
Ibrahimovic élvezettel csinált bohócot magából milliók előtt
Felrobbantotta az internetet Zlatan Ibrahimovic medencés videója
Ibrahimovic fia gyűlölte a futballt, ma már Zlatannál is jobb

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!