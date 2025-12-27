Jack Grealish egy drága étteremben vacsorázott barátaival – köztük a korábbi Manchester City-játékossal, Kyle Walkerrel –, majd az estét egy londoni sztriptízklubban zárták.

Jack Grealish szárnyal az Evertonban

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az angol bulvárlapok alaposan beszámoltak a buliról, a társaság állítólag 14 kör röviditalt fogyasztott el, miközben táncosnők szórakoztatták őket egészen vasárnap hajnalig, még december 21-én. Az italozásra egy nappal azután került sor, hogy Grealish pályára lépett az Everton színeiben – ahol jelenleg kölcsönben szerepel a Manchester Citytől.

Jack Grealish ezúttal sem fogta vissza magát

A nap elején Jack Grealish a londoni Hyde Parkban található Winter Wonderlandben járt, ahol találkozott Kyle Walkerrel, aki két nő és egy barát társaságában érkezett. Ezt követően a társaság a Mayfair negyedben található Bagatelle étteremben vacsorázott, ahol a szemtanúk szerint italokat osztogattak a vendégeknek.

A források szerint Grealish – akit jótékonysági tevékenységéről is ismernek – „tökéletes úriemberként” viselkedett, és „rá sem nézett a táncosnőkre”. Jack Grealish és Kyle Walker szabadnapon voltak klubjaiktól, és nem szegtek meg semmilyen szabályt az éjszaka során.

Az előző szombaton Grealish barátnője, Sasha Attwood az Instagramon osztott meg képeket magáról, Jackről és közös kislányukról, Mila Rose-ról, aki először látogatott el a LaplandUK nevű karácsonyi élményparkba.