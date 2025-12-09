Live
A Liverpool legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah a Leeds United elleni mérkőzést követően durván kifakadt, saját edzőjét, Arne Slotot is keményen ostorozta. Az egyiptomi klasszis szavaira azóta rengetegen reagáltak, a klub korábbi hátvédje, Jamie Carragher sem ment el szó nélkül az elhangzottak mellett.

Az utóbbi időben mellőzött Mohamed Szalah a Leeds elleni 3-3-as döntetlent követően keményen fogalmazott, kirohanásában Arne Slot vezetőedzőt sem kímélte. A Premier League előző idényének legjobbja akkor utalt is rá, hogy Jamie Carragher majd biztosan megmondja neki a magáét, és így is lett, a Liverpool korábbi hátvédje nem finomkodott az egyiptomi sztárral kapcsolatban.

Mohamed Szalah nyilatkozatát nem hagyta szó nélkül Jamie Carragher
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Jamie Carragher keményen üzent Mohamed Szalah-nak

A 33 éves támadónál betelt a pohár, elmondása szerint klubja a „busz alá lökte őt”. Szalah szavainak meglett a hatása, ugyanis a klasszis futballista az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen sem fog játszani, a Liverpool edzője a keretbe sem nevezte őt. A Szoboszlai Dominikot korábban sokszor élesen bíráló és a PL-címvédő csapatot gyakran kritizáló Jamie Carragher erős véleményt formált Szalah-ról, akit már az említett kirohanása előtt is becsmérelt gyengébb formája miatt.

Szégyen, amit a meccs után tett. Néhányan ezt érzelmes vallomásnak tartották, szerintem nem az. 

Úgy gondolom, hogy amikor Mo Szalah megáll a vegyes zónában, amit nyolc év alatt négyszer tett meg a Liverpoolban, akkor ő és az ügynöke között ez egy előre megbeszélt dolog, hogy a lehető legnagyobb kárt okozzák a csapatnak” – mondta a tévés szakértőként tevékenykedő Carragher, aki szerint Szalah korábban is tett már ilyet, hogy előnyösebb szerződést harcoljon ki magának Liverpoolban.

Jamie Carragher is present during the UEFA Champions League group stage match between Manchester City and Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund at the Etihad Stadium in Manchester, England, on November 5, 2025. (Photo by Mike Morese/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Jamie Carragher nem kertelt Mohamed Szalah-val kapcsolatban
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A klub korábbi védője szerint Szalah szándékosan időzített így, hogy egy rossz eredményt követően álljon elő az őt ért sérelmekkel.

A busz alá dobták? Az elmúlt 12 hónapban kétszer is ő próbálta meg a klubot a busz alá dobni. 

A jelenlegi menedzser mellett Szalah-nak mindent meg kellene tennie, hogy segítsen a klubnak kilábalni a 1950-es évek óta nem látott gödörből, de ezt nem tette meg” – tette hozzá Carragher, azt is a játékos fejéhez vágva, hogy Szalah korábban a Chelsea-nél megbukott, és a liverpooli korszaka előtt egyetlen komoly trófeát sem nyert.

A Liverpool kedd este az olasz Inter otthonában lép pályára a BL-ben, Mohamed Szalah nélkül. Az egyiptomi klasszis története ezzel még korántsem ért véget, de nagy rá az esély, hogy nem klublegendához méltó módon távozik majd az angol sztárcsapattól.

