Az utóbbi időben mellőzött Mohamed Szalah a Leeds elleni 3-3-as döntetlent követően keményen fogalmazott, kirohanásában Arne Slot vezetőedzőt sem kímélte. A Premier League előző idényének legjobbja akkor utalt is rá, hogy Jamie Carragher majd biztosan megmondja neki a magáét, és így is lett, a Liverpool korábbi hátvédje nem finomkodott az egyiptomi sztárral kapcsolatban.

Mohamed Szalah nyilatkozatát nem hagyta szó nélkül Jamie Carragher

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Jamie Carragher keményen üzent Mohamed Szalah-nak

A 33 éves támadónál betelt a pohár, elmondása szerint klubja a „busz alá lökte őt”. Szalah szavainak meglett a hatása, ugyanis a klasszis futballista az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen sem fog játszani, a Liverpool edzője a keretbe sem nevezte őt. A Szoboszlai Dominikot korábban sokszor élesen bíráló és a PL-címvédő csapatot gyakran kritizáló Jamie Carragher erős véleményt formált Szalah-ról, akit már az említett kirohanása előtt is becsmérelt gyengébb formája miatt.

Szégyen, amit a meccs után tett. Néhányan ezt érzelmes vallomásnak tartották, szerintem nem az.

Úgy gondolom, hogy amikor Mo Szalah megáll a vegyes zónában, amit nyolc év alatt négyszer tett meg a Liverpoolban, akkor ő és az ügynöke között ez egy előre megbeszélt dolog, hogy a lehető legnagyobb kárt okozzák a csapatnak” – mondta a tévés szakértőként tevékenykedő Carragher, aki szerint Szalah korábban is tett már ilyet, hogy előnyösebb szerződést harcoljon ki magának Liverpoolban.

Jamie Carragher nem kertelt Mohamed Szalah-val kapcsolatban

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A klub korábbi védője szerint Szalah szándékosan időzített így, hogy egy rossz eredményt követően álljon elő az őt ért sérelmekkel.

A busz alá dobták? Az elmúlt 12 hónapban kétszer is ő próbálta meg a klubot a busz alá dobni.

A jelenlegi menedzser mellett Szalah-nak mindent meg kellene tennie, hogy segítsen a klubnak kilábalni a 1950-es évek óta nem látott gödörből, de ezt nem tette meg” – tette hozzá Carragher, azt is a játékos fejéhez vágva, hogy Szalah korábban a Chelsea-nél megbukott, és a liverpooli korszaka előtt egyetlen komoly trófeát sem nyert.

A Liverpool kedd este az olasz Inter otthonában lép pályára a BL-ben, Mohamed Szalah nélkül. Az egyiptomi klasszis története ezzel még korántsem ért véget, de nagy rá az esély, hogy nem klublegendához méltó módon távozik majd az angol sztárcsapattól.