Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő tornán a vb-k történetében először léphet pályára 48 válogatott. Eddig csaknem kétmillió belépő talált gazdára úgy, hogy még nem volt meg a csoportbeosztás. A mostani szakaszban bárki jelentkezhet, és sorsolás útján dől majd el, ki juthat jegyhez. Az igény jelzésének időpontja nem számít.

Már közel kétmillió jegy talált gazdára

Fotó: CARL DE SOUZA / AFP

Hőbörögnek az angolok a magas jegyárak miatt

A nemzetközi szövetség (FIFA) tájékoztatása szerint azoknak, akik már korábban regisztráltak a FIFA-nál, be kell lépniük és jelentkezniük kell a véletlenszerű sorsolásra – nem kizáró ok, ha már korábbi sorsoláson is részt vettek –, az új érdeklődőknek pedig fiókot kell létrehozniuk a FIFA.com/tickets oldalon.

A szurkolók a december 5-i sorsolást követően megadhatják, melyik mérkőzésekre igényelnek jegyeket, a szerencséseket pedig elektronikus levélben értesítik. A részt vevő válogatottak drukkerei is jelentkezhetnek ebben a szakaszban az érintett tagszövetségek szurkolói jegyeire, mindezek mellett pedig prémium belépők igénylésére is lehetőség nyílik ebben a szakaszban – számolt be róla az MTI.

Ami a jegyárakat illeti, az angol médiában felháborodva számoltak be róla, hogy a szurkolókat mennyire sokkolták az elképesztően magas összegek. Az Európai Futball Szurkolók (Football Supporters Europe, FSE) elnevezésű szervezet által közzétett adatok szerint

a katari világbajnoksághoz képest megdöbbentő módon 370 százalékkal emelkedtek az árak.

Az angol szurkolók felháborodtak a magas jegyárak miatt

Fotó: EMIN SANSAR / ANADOLU

Ugyanezek az adatok azt is felfedték, hogy egy szurkolónak – aki az egész tornát végigkövetné az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban – legalább 5000 fontot (kb. 2,1 millió forint) kell költenie,

míg négy évvel ezelőtt ez az összeg hozzávetőlegesen 1000 font (437 ezer forint) volt. Az angol drukkerek zsarolásnak és árulásnak minősítették az áremelkedést, ugyanis Anglia döntőbe jutása esetén alaposan a zsebükbe kellene nyúlniuk, ha a helyszínen szeretnék megtekinteni a finálét.

A jövő évi világbajnokság június 11-én kezdődik és július 19-ig tart, Anglia ellenfelei Horvátország, Ghána és Panama lesznek majd az L csoportban.