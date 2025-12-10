Európához hasonlóan Ázsiában is nyolc fordulóból áll a Bajnokok Ligája alapszakasza, ám azon a földrészen két tizenkét fős csoportra osztották a csapatokat. A keleti főcsoport szerdai BL-játéknapján a dél-koreai FC Szöul az ausztrál Melbourne City együttesét fogadta, és hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott, miután megszerezte a vezetést Jesse Lingard góljával.

Az angol Jesse Lingard búcsúzóul BL-gólt szerzett az FC Szöul színeiben

A csapatkapitányként szerepelt és hajrában sárga lapot kapó angol focista egy jobb oldali beadás után kapásból gurított a bal alsó sarokba a 31. percben, erre válaszoltak a vendégek a második félidő közepén.

A 32 éves és ugyanennyiszeres angol válogatott játékos 2024 elején igazolt Dél-Koreába, ahol az FC Szöul színeiben a szerdai volt a 67. tétmérkőzése és a 19. gólja. Kevesebb, mint egy héttel ezelőtt azonban hivatalossá vált, hogy a Manchester United csapatával Európa-liga- és FA Kupa-győztes Lingardnak a Melbourne City elleni lesz az utolsó találkozója Szöulban. Mint kiderült, közös megegyezéssel felbontották a felek a 2026 végéig szóló szerződést, ám a jelek szerint nem volt viharos a válás, hiszen

klubja az egész koreai bajnokság szimbolikus alakjának nevezte a játékost, aki örök háláját fejezte ki a csapatnak az elmúlt két idényért.

Az FC Szöul tájékoztatása szerint Jesse Lingard kifejezte vágyát, hogy futballkarrierjének következő szakaszába lépjen, az viszont egyelőre kérdéses, hogy valóban magasabb szinten folytatja-e a pályafutását.

Az 1-1-es döntetlen után a tízpontos Melbourne City és a kilencpontos FC Szöul is nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll a BL-tabellán a februári folytatás előtt.