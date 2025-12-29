A Benfica 2-2-es döntetlent játszott a Braga vendégeként, ezzel nem tudta csökkenteni hátrányát riválisaival, az FC Portóval és a Sporting Lisszabonnal szemben a bajnokságban. José Mourinho együttesétől egy gólt elvettek a mérkőzésen, a portugál edző pedig a meccs utáni nyilatkozatában nem hagyta szó nélkül a történteket.
José Mourinho: Nyertünk, nagyszerű győzelem volt
„Szerintem ez egy nagyszerű győzelem. Az első félidőben a Braga jobb volt nálunk. Volt egy rövid időszak, amikor fölényben voltunk és gólt szereztünk, de a Braga ekkor még jobban játszott. A második félidőben viszont csak egyetlen csapat, a Benfica volt a pályán. A játékosok vállalták a felelősséget, megfordították az eredményt, a 3-2-es győzelem fantasztikus” – mondta a 2-2-es döntetlen után Mourinho.
„Úgy érzi, csapatának győznie kellett volna?” – tették fel a kérdést a Benfica edzőjének, aki erre a következőt felelte: „3-2-re nyertünk, a harmadik gólunkat a kispadról láttam, nem túl közelről. De miközben még a kispadon ültem, újra és újra megnéztem ugyanazon a monitoron, amelyet valószínűleg a VAR-szobában is néztek.
A gól érvényes volt. Nyertünk. Nagyszerű győzelem volt.”
Mourinhót ezek után a tényekkel próbálták szembesíteni, miszerint a meccs 2-2-es döntetlennel ért véget, de a játékvezetéssel nem éppen elégedett edző csak a következőt hajtogatta: „Nyertünk, nyertünk, nyertünk!”
A Benfica csupán a harmadik helyen áll a bajnokságban az éllovas Porto és a második Sporting mögött. Amennyiben a listavezető megnyeri a hétfői meccsét, 10 pontos előnyre tesz szert Mourinho csapatával szemben, amely a bajnoki címért folyó harcban jelentős hátrányba kerülhet.
