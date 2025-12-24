Európa országai 1914 nyarán mondhatjuk, hogy lelkesen léptek be a háborúba, abban a hitben, hogy a konfliktus az év karácsonyára (december 25.) véget is ér. Alig néhány hónap alatt azonban több százezer katona vesztette életét a heves harcokban. A német előrenyomulást a Marne-nál megállították, és a Németország és a szövetségesek közötti „verseny a tenger felé” Ypres-ben ért véget. Az eredmény véres patthelyzet volt, a front a svájci határtól a Északi-tengerig húzódott. 1914 decemberére a lövészárok-háború valósága köszöntött mindenkire, és a hetekig tartó esőzések a lövészárkokat és az azokat elválasztó senki földjét hideg, sáros mocsárrá változtatták. A nyugati fronton a mindennapi élet nyomorúságos volt, de ezt a nyomorúságot osztották meg egymással az ellenségek is, akiket egyes helyeken 50 yard (46 méter) vagy annál kevesebb választott el egymástól. A második ypres-i csata és a fullasztó gázfelhők még hónapokra voltak, a passchendaele-i értelmetlen mészárlás pedig évekre. A lövészárokban lévő katonák már láttak csatát, de még nem érintették meg őket az első világháború legrosszabb borzalmai, viszont közeledett a december 25-e a frontvonal mindkét oldala számára és vele együtt a kérdéses karácsonyi foci is.

A karácsonyi foci története nem csak mese

Fotó: Imperial War Museums

Karácsonyi foci volt, vagy valami más?

December elején a felek kísérletet tettek egy hivatalos fegyverszünet megkötésére az ünnepekre. XV. Benedek pápa a háború kitörése után alig egy hónappal lépett a pápai trónra, és december 7-én felhívást intézett Európa vezetőihez, hogy „legalább az angyalok énekének éjszakáján hallgassanak el a fegyverek”. A pápa abban reménykedett, hogy a fegyverszünet lehetővé teszi a háborúzó hatalmak számára, hogy tisztességes és tartós békét kössenek, de a vezetők mindkét oldalon alig mutattak érdeklődést az ügy iránt. Ez azonban nem akadályozta meg a fronton lévő katonákat abban, hogy akkor majd ők kezdeményezzenek, amikor a külső események úgy tűntek, hogy utat nyithatnak a fegyverszünethez, amelyet a vezetőik elutasítottak. Ahogy közeledett december 25., az állandó eső helyét fagy vette át, és a flandriai csatatereket vékony hóréteg borította.

II. Vilmos német császár hozzájárult az ünnepi hangulathoz, amikor Tannenbäume-t (karácsonyfákat) küldött a frontra a morál javítása érdekében. December 23-án a német katonák elkezdték a fákat a lövészárkaik elé állítani. Énekelték a „Stille Nacht” („Csendes éj”) című éneket, és a szövetségesek a saját vonalaikról szintén karácsonyi énekekkel válaszoltak.

Bár viszonylag kevés brit katona beszélt németül, sok német dolgozott Nagy-Britanniában a háború előtt, és ez a tapasztalat megkönnyítette a kommunikációt a két fél között. Különösen a szász csapatoknak tulajdonították a britekkel való párbeszéd kezdeményezését. Mindkét oldal katonái kedvesnek és megbízhatónak tartották a szászokat, és a karácsonyi fegyverszünet azokon a területeken volt a legsikeresebb, ahol a brit csapatok szász ezredekkel néztek szembe. A fegyverszünetet nem fogadták el széles körben a front francia ellenőrzés alatt álló területein; a német katonák 1914-et azzal töltötték, hogy hatalmas francia területet foglaltak el, és a megszállókkal szembeni ellenségeskedés túl erős volt. A keleti fronton sem volt hasonló fegyverszünet, mivel Oroszország még mindig a Julián-naptár szerint működött, így az orosz ortodox karácsonyt csak január elején ünnepelték.