Európa országai 1914 nyarán mondhatjuk, hogy lelkesen léptek be a háborúba, abban a hitben, hogy a konfliktus az év karácsonyára (december 25.) véget is ér. Alig néhány hónap alatt azonban több százezer katona vesztette életét a heves harcokban. A német előrenyomulást a Marne-nál megállították, és a Németország és a szövetségesek közötti „verseny a tenger felé” Ypres-ben ért véget. Az eredmény véres patthelyzet volt, a front a svájci határtól a Északi-tengerig húzódott. 1914 decemberére a lövészárok-háború valósága köszöntött mindenkire, és a hetekig tartó esőzések a lövészárkokat és az azokat elválasztó senki földjét hideg, sáros mocsárrá változtatták. A nyugati fronton a mindennapi élet nyomorúságos volt, de ezt a nyomorúságot osztották meg egymással az ellenségek is, akiket egyes helyeken 50 yard (46 méter) vagy annál kevesebb választott el egymástól. A második ypres-i csata és a fullasztó gázfelhők még hónapokra voltak, a passchendaele-i értelmetlen mészárlás pedig évekre. A lövészárokban lévő katonák már láttak csatát, de még nem érintették meg őket az első világháború legrosszabb borzalmai, viszont közeledett a december 25-e a frontvonal mindkét oldala számára és vele együtt a kérdéses karácsonyi foci is.
Karácsonyi foci volt, vagy valami más?
December elején a felek kísérletet tettek egy hivatalos fegyverszünet megkötésére az ünnepekre. XV. Benedek pápa a háború kitörése után alig egy hónappal lépett a pápai trónra, és december 7-én felhívást intézett Európa vezetőihez, hogy „legalább az angyalok énekének éjszakáján hallgassanak el a fegyverek”. A pápa abban reménykedett, hogy a fegyverszünet lehetővé teszi a háborúzó hatalmak számára, hogy tisztességes és tartós békét kössenek, de a vezetők mindkét oldalon alig mutattak érdeklődést az ügy iránt. Ez azonban nem akadályozta meg a fronton lévő katonákat abban, hogy akkor majd ők kezdeményezzenek, amikor a külső események úgy tűntek, hogy utat nyithatnak a fegyverszünethez, amelyet a vezetőik elutasítottak. Ahogy közeledett december 25., az állandó eső helyét fagy vette át, és a flandriai csatatereket vékony hóréteg borította.
II. Vilmos német császár hozzájárult az ünnepi hangulathoz, amikor Tannenbäume-t (karácsonyfákat) küldött a frontra a morál javítása érdekében. December 23-án a német katonák elkezdték a fákat a lövészárkaik elé állítani. Énekelték a „Stille Nacht” („Csendes éj”) című éneket, és a szövetségesek a saját vonalaikról szintén karácsonyi énekekkel válaszoltak.
Bár viszonylag kevés brit katona beszélt németül, sok német dolgozott Nagy-Britanniában a háború előtt, és ez a tapasztalat megkönnyítette a kommunikációt a két fél között. Különösen a szász csapatoknak tulajdonították a britekkel való párbeszéd kezdeményezését. Mindkét oldal katonái kedvesnek és megbízhatónak tartották a szászokat, és a karácsonyi fegyverszünet azokon a területeken volt a legsikeresebb, ahol a brit csapatok szász ezredekkel néztek szembe. A fegyverszünetet nem fogadták el széles körben a front francia ellenőrzés alatt álló területein; a német katonák 1914-et azzal töltötték, hogy hatalmas francia területet foglaltak el, és a megszállókkal szembeni ellenségeskedés túl erős volt. A keleti fronton sem volt hasonló fegyverszünet, mivel Oroszország még mindig a Julián-naptár szerint működött, így az orosz ortodox karácsonyt csak január elején ünnepelték.
Szentestére néhány alacsonyabb rangú brit tiszt elkezdte megparancsolni embereinek, hogy ne lőjenek, hacsak nem lőnek rájuk. Ez a politika „élni és élni hagyni” néven vált ismertté, és a háború során eseti alapon alkalmazták, különösen a kevésbé aktív szektorokban. Mint az „élni és élni hagyni” elv minden megvalósításánál, a tisztek döntéseit felülről érkező felhatalmazás nélkül hozták meg, és a bizonytalan fegyverszünet lassan kezdett csak el gyökeret verni.
Karácsony napján, amint megvirradt, német katonák bukkantak elő lövészárkaikból, karjukat lengetve jelezve, hogy nincsenek rossz szándékaik. Amikor világossá vált, hogy nincsenek fegyvereik, a brit katonák hamarosan csatlakoztak hozzájuk, és a senki földjén találkoztak, hogy megismerkedjenek egymással és ajándékokat cseréljenek.
A hazaküldött levelekre ekkor még nem vetettek ki cenzúrát, és a brit katonák arról írtak, hogy fociztak, ételt és italt osztottak meg olyan férfiakkal, akik egy nappal korábban még halálos ellenségeik voltak. Ezek a beszámolók hangsúlyozzák, hogy maguk a férfiak is alig hitték el a körülöttük zajló figyelemre méltó eseményeket, és hogy még abban a pillanatban felismerték azok egyedi és történelmi jelentőségét.
A foci kapcsán azonban ne a klasszikus 11 a 11 elleni játékot képzeljük el a levelek tanúsága szerint, mivel erre nem volt alkalmas a helyszín, a fagyott föld, a halottak és a háború okozta károk miatt. Inkább az történt, hogy valakinél volt egy labda, amelyet átrúgott az ellenségnek, onnan pedig azt visszapasszolták, így alakult ki egyfajta labdajáték ott, ahol előtte pár nappal még halomra lőtték egymást a felek. Rendes futballmeccs a fentebb említett nyelvi akadályok miatt sem jöhetett létre a környezeti körülmények mellett.
A fegyverszünet nem egyetemes végrehajtása miatt voltak áldozatok, és még a tűzszünetet betartó egységek között sem minden ember helyeselte a döntést. Adolf Hitler, aki az ezredparancsnokság küldöttjeként ritkán ment el az előretolt lövészárkokig, élesen bírálta ezredének azon tagjainak viselkedését, akik úgy döntöttek, hogy csatlakoznak a britekhez a senkiföldjén. „Ilyen dolognak nem szabadna megtörténnie háború idején” – mondta állítólag. „Nincs benned német becsülettudat?”
A karácsony utáni napokban az erőszak visszatért a nyugati frontra, bár a fegyverszünet egyes területeken újév napjáig fennmaradt. A fegyverszünet nem sikerülhetett volna mindkét oldal alacsonyabb rangú tisztjeinek jóváhagyása nélkül, de aztán a brit és német tábornokok gyorsan lépéseket tettek, hogy megakadályozzák a katonáik közötti további barátkozást.
- A karácsonyi fegyverszünet eseményeihez azonban nem kapcsolódtak hadbíróságok vagy büntetések;
- a magasabb rangú parancsnokok valószínűleg felismerték azt a katasztrofális hatást, amelyet egy ilyen lépés a lövészárkok moráljára gyakorolna.
Az 1915 karácsonyi fegyverszünet felélesztésére tett kísérleteket azonban már elfojtották, és a nyugati fronton csak 1918 novemberében kötöttek széles körű tűzszünetet.