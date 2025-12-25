„Lábsérülés. Nem tudom, mikor fog visszatérni” – mondta Pep Guardiola az eset kapcsán. A karácsonyi sérülések nem is annyira ritkák, mint gondolnánk, az ünnepi forgatagban könnyedén megsérülnek az átlagemberek és a sportok egyaránt.

Ever Banega nemcsak a karácsonyi sérülések nagymestere

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Petárda, karácsonyfa – furcsa karácsonyi sérülések

Rio Ferdinand 2008-ban, karácsony napján, családi körben ünnepelt, amikor a nappaliban PlayStationözés közben megbotlott a kanapé mellett, és megsérült a térde. A Manchester United védője eredetileg kisebb sérülésnek gondolta az esetet, ám az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy szalaghúzódást szenvedett. A klubnál komoly felháborodást váltott ki az eset, Sir Alex Ferguson pedig később „felelőtlen ünnepi viselkedésnek” nevezte a történteket. Ferdinand több hetet kihagyott.

Az argentin válogatott Ever Banega 2012-ben a Valencia középpályásaként karácsony estéjén petárdázott, amikor megcsúszott, és olyan szerencsétlenül esett el, hogy eltörte a bokáját. A sérülés műtétet igényelt, és hónapokra kidőlt a játékos. A klub hivatalos közleményben ítélte el a történteket, mivel Banega korábban is keveredett fegyelmi ügyekbe. Az eset hosszú időre visszavetette a karrierjét.

Marco Asensio a karácsonyi ünnepek után, családi ajándékozás közben szenvedett izomsérülést, amikor nehéz dobozokat emelt meg otthon. 2019-ben, a Real Madrid játékosaként hát- és deréktáji fájdalmakra panaszkodott, és bár a sérülés nem volt súlyos, a klub orvosi stábja elővigyázatosságból pihentette. Asensio kihagyott egy bajnoki mérkőzést.

Marco Asensio is duplán szerepel a listán

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

John Terry, a Chelsea csapatkapitánya karácsonyfa-díszítés közben vágta meg a kezét 2010-ben, amikor eltört egy dísz. A seb elfertőződött, ezért az orvosok antibiotikumos kezelést írtak elő, és Terry több napig nem edzhetett teljes terheléssel. Bár végül nem hagyott ki mérkőzést, az eset akkora visszhangot kapott Angliában, hogy a klub belső ajánlásokat adott ki az ünnepi időszak „kockázatos tevékenységeiről”.

Scottie Scheffler 2023-ban, a golf világranglista-vezetőjeként karácsonyi vacsora közben vágta el a kezét egy eltört pohárral. A sérülés mélyebb volt a vártnál, varratokra volt szükség, emiatt pedig kénytelen volt kihagyni egy januári PGA-tornát. Scheffler később elismerte, hogy „abszurd módon” történt a baleset, és a nemzetközi sportsajtó hetekig emlegette az esetet, mint az egyik legfurcsább ünnepi sérülést.