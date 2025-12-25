„Lábsérülés. Nem tudom, mikor fog visszatérni” – mondta Pep Guardiola az eset kapcsán. A karácsonyi sérülések nem is annyira ritkák, mint gondolnánk, az ünnepi forgatagban könnyedén megsérülnek az átlagemberek és a sportok egyaránt.
Petárda, karácsonyfa – furcsa karácsonyi sérülések
Rio Ferdinand 2008-ban, karácsony napján, családi körben ünnepelt, amikor a nappaliban PlayStationözés közben megbotlott a kanapé mellett, és megsérült a térde. A Manchester United védője eredetileg kisebb sérülésnek gondolta az esetet, ám az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy szalaghúzódást szenvedett. A klubnál komoly felháborodást váltott ki az eset, Sir Alex Ferguson pedig később „felelőtlen ünnepi viselkedésnek” nevezte a történteket. Ferdinand több hetet kihagyott.
Az argentin válogatott Ever Banega 2012-ben a Valencia középpályásaként karácsony estéjén petárdázott, amikor megcsúszott, és olyan szerencsétlenül esett el, hogy eltörte a bokáját. A sérülés műtétet igényelt, és hónapokra kidőlt a játékos. A klub hivatalos közleményben ítélte el a történteket, mivel Banega korábban is keveredett fegyelmi ügyekbe. Az eset hosszú időre visszavetette a karrierjét.
Marco Asensio a karácsonyi ünnepek után, családi ajándékozás közben szenvedett izomsérülést, amikor nehéz dobozokat emelt meg otthon. 2019-ben, a Real Madrid játékosaként hát- és deréktáji fájdalmakra panaszkodott, és bár a sérülés nem volt súlyos, a klub orvosi stábja elővigyázatosságból pihentette. Asensio kihagyott egy bajnoki mérkőzést.
John Terry, a Chelsea csapatkapitánya karácsonyfa-díszítés közben vágta meg a kezét 2010-ben, amikor eltört egy dísz. A seb elfertőződött, ezért az orvosok antibiotikumos kezelést írtak elő, és Terry több napig nem edzhetett teljes terheléssel. Bár végül nem hagyott ki mérkőzést, az eset akkora visszhangot kapott Angliában, hogy a klub belső ajánlásokat adott ki az ünnepi időszak „kockázatos tevékenységeiről”.
Scottie Scheffler 2023-ban, a golf világranglista-vezetőjeként karácsonyi vacsora közben vágta el a kezét egy eltört pohárral. A sérülés mélyebb volt a vártnál, varratokra volt szükség, emiatt pedig kénytelen volt kihagyni egy januári PGA-tornát. Scheffler később elismerte, hogy „abszurd módon” történt a baleset, és a nemzetközi sportsajtó hetekig emlegette az esetet, mint az egyik legfurcsább ünnepi sérülést.
A szintén golfozó, norvég Viktor Hovland karácsonya sem telt sérülésmentesen 2024-ben, bár az eset inkább abszurd, mint drámai. A világranglista élmezőnyéhez tartozó golfos éjszaka beütötte a lábát az ágykeretbe, aminek következtében eltört a kis lábujja. Hovland humorral kezelte az esetet, még röntgenfelvételt is megosztott róla a közösségi médiában. A sérülés ugyan nem veszélyeztette hosszú távon a szezonját, de jól megmutatta, hogy az ünnepi pihenő alatt is elég egy rossz mozdulat.
Az NFL egyik legismertebb „önsérülése” Bill Gramatica nevéhez fűződik. A Tampa Bay Buccaneers rúgója egy sikeres mezőnygól után örömében ugrálni kezdett, majd rosszul ért földet, és elszakította az elülső keresztszalagját. Bár nem szigorúan karácsonykor történt, az ünnepi időszakban játszott meccs után az eset szimbólummá vált: Gramatica egész szezonja ráment egy pillanatnyi ünneplésre, és az NFL-ben azóta is intő példaként emlegetik.
1989-ben Alan Trammell, az MLB-legenda egy ünnepi eseményhez köthető, szokatlan sérülést szenvedett, amikor egy jelmezes rendezvényen megcsúszott és megsérült. Bár nem karácsony napján történt, az év végi ünnepi időszakban esett ki a játékból, ami komoly fejfájást okozott csapatának. A történet gyakran kerül elő példaként arra, hogy a sportolók számára az idényen kívüli „ártalmatlan” programok is kockázatot jelentenek.
Cole Palmer nemrégiben szintén háztartási balesetet szenvedett, a lábujját beverte egy szekrénybe, el is tört a kislábujja. Emiatt olyan rangadókról maradt le, mint a Barcelona vagy az Arsenal elleni mérkőzés.
Marco Asensio már korábban is szerepelt a listán, de a 2017–18-as Bajnokok Ligája-szezon nyitómeccsét is kellett kihagynia, ugyanis láb-szőrtelenítés közben megvágta magát, és a seb elfertőződött. Ever Banega is másodszor van a listán: Valenciában sikerült átgázolnia saját magán, miután elfelejtette behúzni a kéziféket egy benzinkútnál. Egy ártalmatlannak tűnő hiba, pusztító következményekkel. Az autó visszagurult, rászorult a bal lábára, és eltörte a sípcsontját és a szárkapocscsontját. Az argentin válogatottnak műtétre volt szüksége, és ez a bizarr baleset hat hónapra partvonalon kívülre tette.
Sir Alex Ferguson és David Beckham kapcsolatáról ódákat zengenek a futballtörténészek, viszont azt ritkán említik, hogy nem volt mindig felhőtlen. Amikor az angol világsztár már fél lábbal a Real Madridban volt, történt az a bizonyos eset. Az edző is érezte, hogy Beckham elkötelezettsége már nem a régi, és így egy feszült helyzet alakult ki kettejük között. Nem is kellett több: egy vesztes meccs után elszakadt a cérna. Egy ártatlan stoplis cipő néhány méterre hevert Beckham előtt, amikor Ferguson dühében a játékos felé rúgta. A cipő épp a fején találta el a középpályást, akinek felszakadt a szemöldöke, és hetekig sebtapasszal kellett játszania. Sokan úgy vélik, ez volt a végső törés a kapcsolatukban.