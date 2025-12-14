A Spanyol Labdarúgó Szövetség a térséget sújtó áradások miatt elhalasztotta a Levante és a Villarreal szombati bajnokiját. A katasztrófa-állapot miatt vörös riasztás van jelenleg érvényben a kelet-spanyolországi Valencia tartomány különböző településein.

Természeti katasztrófa miatt elmarad a Levante és a Villarreal bajnokija

Fotó: JOSE JORDAN / AFP

Az előrejelzések szerint a következő 36 órában kritikus mennyiségű eső eshet, ami gyes településeket megközelíthetetlenné tehet, köz- és vasúti vonalak pedig járhatatlanná válhatnak.

A tavalyi katasztrófa után nem kockáztatnak Spanyolországban

Legutóbb tavaly októberben kellett hasonló okok miatt elhalasztani mérkőzéseket a spanyol-labdarúgó-bajnokságban, akkor a 12. fordulóból a Valencia-Real Madrid és a Villarreal-Rayo Vallecano összecsapás maradt el. Akkor a délkelet-spanyolországi áradás autókat sodort el, házakba tört be és összesen 234-en vesztették életüket, miután a régióban 24 óra alatt négyzetméterenként több mint 445 liternyi csapadék hullott, amire 1966 óta nem volt példa.