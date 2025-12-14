Live
Óriási csapadékmennyiség zúdult Spanyolországra a napokban, amely több helyen áradásokat eredményezett. A természeti katasztrófa a La Liga hétvégi fordulóját is érinti, ugyanis elmarad az eredtileg szombatra kiírt Levante-Villarreal összecsapás.

A Spanyol Labdarúgó Szövetség a térséget sújtó áradások miatt elhalasztotta a Levante és a Villarreal szombati bajnokiját. A katasztrófa-állapot miatt vörös riasztás van jelenleg érvényben a kelet-spanyolországi Valencia tartomány különböző településein. 

Katasztrófahelyzet miatt elmarad a Levante és a Villarreal bajnokija
Természeti katasztrófa miatt elmarad a Levante és a Villarreal bajnokija
Fotó: JOSE JORDAN / AFP

Az előrejelzések szerint a következő 36 órában kritikus mennyiségű eső eshet, ami gyes településeket megközelíthetetlenné tehet, köz- és vasúti vonalak pedig járhatatlanná válhatnak.

A tavalyi katasztrófa után nem kockáztatnak Spanyolországban

Legutóbb tavaly októberben kellett hasonló okok miatt elhalasztani mérkőzéseket a spanyol-labdarúgó-bajnokságban, akkor a 12. fordulóból a Valencia-Real Madrid és a Villarreal-Rayo Vallecano összecsapás maradt el. Akkor a délkelet-spanyolországi áradás autókat sodort el, házakba tört be és összesen 234-en vesztették életüket, miután a régióban 24 óra alatt négyzetméterenként több mint 445 liternyi csapadék hullott, amire 1966 óta nem volt példa.

