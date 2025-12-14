A Spanyol Labdarúgó Szövetség a térséget sújtó áradások miatt elhalasztotta a Levante és a Villarreal szombati bajnokiját. A katasztrófa-állapot miatt vörös riasztás van jelenleg érvényben a kelet-spanyolországi Valencia tartomány különböző településein.
Az előrejelzések szerint a következő 36 órában kritikus mennyiségű eső eshet, ami gyes településeket megközelíthetetlenné tehet, köz- és vasúti vonalak pedig járhatatlanná válhatnak.
A tavalyi katasztrófa után nem kockáztatnak Spanyolországban
Legutóbb tavaly októberben kellett hasonló okok miatt elhalasztani mérkőzéseket a spanyol-labdarúgó-bajnokságban, akkor a 12. fordulóból a Valencia-Real Madrid és a Villarreal-Rayo Vallecano összecsapás maradt el. Akkor a délkelet-spanyolországi áradás autókat sodort el, házakba tört be és összesen 234-en vesztették életüket, miután a régióban 24 óra alatt négyzetméterenként több mint 445 liternyi csapadék hullott, amire 1966 óta nem volt példa.
- Kapcsolódó cikkek:
A megunhatatlan LaLiga!
A spanyol bajnokságban tovább él a klasszikus rivalizálás: a Barcelona, a Real Madrid és az Atlético Madrid párharca most is milliók figyelmét szegezi a pályára. A LaLiga a technikáról, a tempóról és a látványról szól – minden mérkőzés egy futballünnep, ahol a szenvedély és az elegancia kéz a kézben jár. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak a spanyol bajnoki esték – tippelj, és éld át a LaLiga varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!