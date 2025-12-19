Az elmúlt hetekben a Kerkez Milos körüli zaj, az elégedetlenség hangjai elcsendesedtek. A Liverpool nyáron szerződtetett balhátvédje jelentős figyelem középpontjában állt, mióta körülbelül 40 millió fontért érkezett a Bournemouthból, mivel teljesítménye gyakran ingadozó volt, vagy egyszerűen csak rossz, ami miatt sokan Andrew Robertson visszatérését követelték a kezdőcsapatba. Aztán amikor Robertson visszatért, a Liverpool azonnal egymás után két győzelmet aratott az Aston Villa és a Real Madrid ellen, ami nem segítette Kerkez ügyét. Ugyanígy nem segített az sem, hogy a Manchester United és az angol válogatott korábbi hátvédje, Gary Neville podcastjában azt mondta, hogy a 22 éves magyar válogatott focista úgy nézett ki, mint egy „ifjúsági csapat játékosa” az októberben elszenvedett 2-1-es vereség során a Chelsea ellen.
Kerkez Milos egyre jobban beilleszkedik a csapatba
Néhány hónap elteltével azonban a helyzet megváltozott. Kerkez kiválasztása a kezdőbe már nem okoz felháborodást, és a Liverpool formája is javul:
- Arne Slot edző csapata öt mérkőzés óta veretlen, és ezalatt háromszor nem kapott gólt.
- Kerkez ezek közül három mérkőzésen kezdőként lépett pályára, és két gól nélküli mérkőzéshez is hozzájárult.
A tavalyi szezonban Slot meglehetősen visszafogott szerepet adott balhátvédjeinek a pályán, és az idény nagy részében olyan felépítési módszert alkalmazott, amelyben mindkét szélső hátvéd mélyen maradt. Ez a taktika folytatódott az idei szezonban is, de ez nem játszik Kerkez erősségeire. Ő inkább alulról feljövő vagy átfedő szélső hátvédként a legjobb, nem pedig mélyről felépítő játékosként. Ha megnézzük a szezonban leggyakrabban végrehajtott hosszú passzait, az első két helyet azok foglalják el, amelyeket a saját félpályáján, hátrafelé, a középhátvéd felé adott, ami jól mutatja a labda előrevitele terén tapasztalható korlátait. Kerkez képes előre vinni a labdát, de a Liverpool szívesen látna többet a hatodik leggyakoribb passztípusából, azaz a keresztpasszokból, amelyekkel az ellenfél büntetőterületébe, vagy legalábbis annak irányába juttatja a labdát.
Kerkez játékának egyik jellemzője volt a Bournemouth-nál töltött két évadban, hogy képes volt eljutni az ellenfél alapvonaláig, és onnan visszapasszolni a csapattársainak. Ez a típusú passz hiányzik, ami arra utal, hogy nem alakult ki kapcsolat közte és a balszélső Cody Gakpo között. A holland válogatott Gakpo arról ismert, hogy labdát kap, majd befelé vág, mielőtt keresztpasszt adna vagy lőne. „Számomra egy kicsit peches, hogy Cody főként legnagyobb erősségét, a befelé vágást és a kapura lövés használja, de
Cody-nak is megmutattuk, hogy volt néhány pillanat, amikor talán jobb megoldás lett volna Milosnak passzolni a labdát”
– mondta Slot újságíróknak egy októberi sajtótájékoztatón. „Tehát ez is egy példa arra, hogy két együtt játszó játékosnak még jobban meg kell találnia a kapcsolatot, mint eddig.”
Az elmúlt öt meccsen a Slot által kidolgozott taktikai váltás, amely egybeesett a sztárcsatár, Mohamed Szalah csapatból való eltávolításával, számos játékosnak kedvezett, köztük Kerkeznek is. Kezdőként lépett pályára a West Ham és a Brighton elleni győzelmek során (mindkettő 2-0 lett), valamint a Leeds United elleni 3-3-as döntetlennél is. A Liverpool szűkebb felállása, több középpályással és kevesebb támadóval, mindkét szélső hátvédnek nagyobb mozgásteret biztosított a támadásra, mivel a pálya középső területein a kollégáik biztosították a védelmet. Slot sokkal többet tud kihozni Kerkezből támadásban, mint eddig, és a szezon egy olyan szakaszában, amikor a Liverpoolnak stabilizálódnia kellett, ez pontosan ebben segített nekik.