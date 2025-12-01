Arne Slot elégedett volt a Liverpool vasárnapi, West Ham United elleni 2-0-s sikerével, amelyhez Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is nagyban hozzájárult.
Miért kellett lecserélni Kerkez Milost?
A holland menedzser szerint az eredmény nagyon fontos, de a játék során voltak korábbi meccsekhez hasonló és eltérő elemek is. Kiemelte, hogy ezúttal az ellenfél első lehetőségét sikerült kivédekezni, ami ritka volt a Liverpool számára a rossz sorozatban. Továbbá nem kaptak gólt pontrúgásból, ami nagyon fontos tényező egy győzelemhez.
A csapat kontroll alatt tartotta a mérkőzést, ami szerinte jelentősen megkönnyíti a játékot és azt, hogy eredményesek tudjanak lenni.
Ami Kerkez Milost illeti, Slot elmondta, hogy izomgörcs miatt cserélte le a 85. percben, majd megdicsérte a magyar játékost, mivel szerinte kevés helyzetet engedtek az ellenfélnek a posztján, talán az egyetlen lehetőség, amit az ellenfélnek volt Bowen részéről, éppen akkor történt, amikor Kerkez nem volt a pályán.
Jó teljesítményt nyújtott, jó védekezést mutatott. Támadásban is veszélyt jelentett néhányszor.
Kerkez állóképességével kapcsolatban Slot elmondta, hogy szükséges idő a Premier League tempójához, különösen a hárommeccses hetes ritmushoz való alkalmazkodáshoz. Szerinte nem meglepő, hogy görcs lépett fel nála, mivel mindig maximális erőbedobással játszik.
Talán nem meglepő, hogy Milos végül két okból is görcsbe rándul: nincs teljesen hozzászokva ehhez, másodszor pedig azért, mert minden egyes alkalommal rengeteg energiát fektet a játékba.
Nagy meglepetésre Mohamed Szalah a kispadon kezdett, amit Slotnak meg kellett természetesen magyaráznia.
Elmondása szerint Szalah fantasztikus karriert futott be a Liverpoolnál és a klub jövője szempontjából is fontos játékos marad. Vasárnap a taktikai felállás és az ellenfél játékstílusa miatt döntött úgy, hogy ezúttal a kispadon kap helyet, de szerepe és fontossága töretlen a csapatban.
„Négy meccs tíz nap alatt, mindössze 14-15 mezőnyjátékossal. Időnként el kell döntenünk, hogy kik kapnak pihenőt, minden egyes meccsre meg kell próbálnunk kiválasztani a legjobb felállást."
Slot dicsérte Florian Wirtz játékát is, a német szerinte nagyon jó meccset játszott annak ellenére, hogy nem volt teljesen egészséges. A klub és a szurkolók támogatását is kiemelte, különösen a nehezebb időszakokban, és méltatta a Liverpool összetartását, amely a mai napon is hozzájárult a sikerhez.
