Arne Slot elégedett volt a Liverpool vasárnapi, West Ham United elleni 2-0-s sikerével, amelyhez Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is nagyban hozzájárult.

Kerkez Milos kiiváló teljesítményt nyújtott a West Ham ellen

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Miért kellett lecserélni Kerkez Milost?

A holland menedzser szerint az eredmény nagyon fontos, de a játék során voltak korábbi meccsekhez hasonló és eltérő elemek is. Kiemelte, hogy ezúttal az ellenfél első lehetőségét sikerült kivédekezni, ami ritka volt a Liverpool számára a rossz sorozatban. Továbbá nem kaptak gólt pontrúgásból, ami nagyon fontos tényező egy győzelemhez.

A csapat kontroll alatt tartotta a mérkőzést, ami szerinte jelentősen megkönnyíti a játékot és azt, hogy eredményesek tudjanak lenni.

Ami Kerkez Milost illeti, Slot elmondta, hogy izomgörcs miatt cserélte le a 85. percben, majd megdicsérte a magyar játékost, mivel szerinte kevés helyzetet engedtek az ellenfélnek a posztján, talán az egyetlen lehetőség, amit az ellenfélnek volt Bowen részéről, éppen akkor történt, amikor Kerkez nem volt a pályán.

Jó teljesítményt nyújtott, jó védekezést mutatott. Támadásban is veszélyt jelentett néhányszor.

Kerkez állóképességével kapcsolatban Slot elmondta, hogy szükséges idő a Premier League tempójához, különösen a hárommeccses hetes ritmushoz való alkalmazkodáshoz. Szerinte nem meglepő, hogy görcs lépett fel nála, mivel mindig maximális erőbedobással játszik.

Talán nem meglepő, hogy Milos végül két okból is görcsbe rándul: nincs teljesen hozzászokva ehhez, másodszor pedig azért, mert minden egyes alkalommal rengeteg energiát fektet a játékba.

Nagy meglepetésre Mohamed Szalah a kispadon kezdett, amit Slotnak meg kellett természetesen magyaráznia.

Elmondása szerint Szalah fantasztikus karriert futott be a Liverpoolnál és a klub jövője szempontjából is fontos játékos marad. Vasárnap a taktikai felállás és az ellenfél játékstílusa miatt döntött úgy, hogy ezúttal a kispadon kap helyet, de szerepe és fontossága töretlen a csapatban.

„Négy meccs tíz nap alatt, mindössze 14-15 mezőnyjátékossal. Időnként el kell döntenünk, hogy kik kapnak pihenőt, minden egyes meccsre meg kell próbálnunk kiválasztani a legjobb felállást."